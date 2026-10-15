Hà Nội điều động bí thư, chủ tịch xã Kim Anh về Văn phòng Thành ủy

Sáng 15.10, Phó bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông chủ trì hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.

Ông Đỗ Xuân Huân (ở giữa) và ông Đỗ Minh Tuấn (bên phải) nhận quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ ẢNH: KHẮC HIẾU

Theo quyết định được công bố tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định ông Đỗ Xuân Huân thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Kim Anh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng thời, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cũng quyết định ông Đỗ Minh Tuấn thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó bí thư Đảng ủy xã Kim Anh nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ông Tuấn hiện cũng đang giữ chức Chủ tịch UBND xã Kim Anh.

Sau khi cho thôi giữ chức vụ ở xã Kim Anh, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội điều động ông Đỗ Xuân Huân, ông Đỗ Minh Tuấn đến công tác tại Văn phòng Thành ủy để làm thành viên Bộ phận nghiên cứu chuyên đề TP.Hà Nội.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định ông Nguyễn Anh Quân thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy P.Ô Chợ Dừa nhiệm kỳ 2025 - 2030; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Kim Anh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cũng quyết định điều động, chỉ định ông Phan Thanh Quang, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số nông nghiệp và môi trường (Sở NN-MT) tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó bí thư Đảng ủy xã Kim Anh, nhiệm kỳ 2025 - 2030; giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Kim Anh nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Trước đó, từ ngày 5 - 7.8, Báo Thanh Niên đăng tải loạt bài điều tra Villa, homestay mọc như nấm trong rừng phòng hộ. Nội dung tuyến bài phản ánh nhiều năm qua, tại khu vực quy hoạch rừng phòng hộ Sóc Sơn ở địa bàn xã Kim Anh tiếp tục xuất hiện công trình dạng villa, homestay, khu nghỉ dưỡng. Tình trạng này diễn ra trong bối cảnh vi phạm cũ về trật tự đô thị từng bị cơ quan thanh tra kết luận chưa được xử lý dứt điểm.

Có nơi, đồi núi bị cạo trọc, thung lũng bị san gạt làm biến dạng cảnh quan. Quá trình vào vai người có nhu cầu mua đất để làm villa, homestay nghỉ dưỡng, phóng viên được nhiều chủ đất cho biết có thể xây dựng công trình nhưng cần "chi phí quan hệ" từ 500 triệu - 1 tỉ đồng.

Sau khi loạt bài được đăng tải, ngày 7.8, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo UBND thành phố, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Công an TP.Hà Nội vào cuộc kiểm tra, xác minh và làm rõ vi phạm, trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan.

Kết quả báo cáo của Đảng ủy UBND TP.Hà Nội sau đó thể hiện, các nội dung Thanh Niên phản ánh về tình trạng xây dựng công trình, san gạt, cải tạo mặt bằng trên khu vực đất thuộc ranh giới quy hoạch rừng phòng hộ tại thôn Thái Vụ, xã Kim Anh là "có cơ sở". Từ đó, cơ quan này kiến nghị xác định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan.

Tính đến ngày 5.10, Công an TP.Hà Nội đã khởi tố 2 vụ án và 7 bị can liên quan đến các sai phạm về mua bán, lấn chiếm đất rừng phòng hộ, về các hành vi đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ.