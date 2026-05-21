Chính trị

Hà Nội dự kiến chọn 2 xã thí điểm xây dựng xã phường xã hội chủ nghĩa

Văn Chung
21/05/2026 17:12 GMT+7

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, thành phố sẽ chọn 2 xã cạnh nhau để thực hiện đồng thời mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa với dân số khoảng 700.000 dân.

Chiều 21.5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học chủ đề "Xây dựng xã phường xã hội chủ nghĩa (XHCN) trong kỷ nguyên phát triển mới - những vấn đề lý luận và thực tiễn".

Lộ trình thực hiện xã phường xã hội chủ nghĩa của Hà Nội

Trình bày về việc triển khai thí điểm mô hình xã phường XHCN của Hà Nội, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, ngay từ quý 1/2026, thành phố đã thành lập ban chỉ đạo xây dựng đề án "Xây dựng thí điểm mô hình xã phường XHCN trên địa bàn TP.Hà Nội".

Thành phố đã mời các chuyên gia, nhà khoa học, các sở, ban, ngành tập trung nghiên cứu cơ sở lý luận, pháp lý và thực tiễn để xây dựng đề án.

Hà Nội dự kiến chọn 2 xã, gần 700.000 dân thí điểm xây dựng xã phường XHCN - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại hội thảo chiều 21.5

ẢNH: TRẦN THƯỜNG

Mục tiêu là cụ thể hóa bản chất tốt đẹp của chế độ XHCN ngay từ cấp gần dân nhất, sát dân nhất. Mọi chính sách và hoạt động đều hướng tới người dân, vì hạnh phúc của nhân dân, bảo đảm công bằng, tiến bộ, không để ai bị bỏ lại phía sau. 

Lộ trình thực hiện dự kiến gồm 3 giai đoạn. Cụ thể, năm 2026 hoàn thiện đề án, các dự án thành phần, chọn địa bàn thí điểm và bố trí nguồn lực triển khai ngay. Dự kiến tháng 9 sẽ hoàn thành việc chọn địa điểm, xây dựng đề án và chỉ đạo triển khai thí điểm.

Giai đoạn 2027 - 2030, triển khai đồng bộ tất cả nhiệm vụ trên địa bàn thí điểm. Sau năm 2030 sẽ sơ kết và hoàn thiện bộ tiêu chí. Giai đoạn 2031 - 2035, tiếp tục thực hiện và nhân rộng mô hình.

Theo ông Thắng, đề án thí điểm mô hình xã phường XHCN được tập trung chỉ đạo, nghiên cứu thận trọng qua nhiều lần xin ý kiến. Dự kiến, đề án sẽ hoàn thành trong tháng 5.2026 trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Dự kiến triển khai tại 2 xã cạnh nhau, quy mô 700.000 dân

Cũng theo Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, đề án xây dựng dựa trên 8 nội dung cốt lõi, 54 tiêu chí, bao gồm 52 tiêu chí chính và 2 tiêu chí tổng hợp là chỉ số hạnh phúc của người dân và mức độ hài lòng chung. 

Các tiêu chí này chia thành các nhóm về kinh tế, thu nhập, quy hoạch, y tế, giáo dục, môi trường, quốc phòng an ninh, chuyển đổi số. Dựa trên bộ tiêu chí này, tất cả các xã, phường khác trên địa bàn đều có thể triển khai ngay, không phải chỉ các xã, phường được lựa chọn.

Về nguyên tắc lựa chọn địa bàn thí điểm, ông Thắng nhấn mạnh, cần bảo đảm tính đại diện và khả thi, không chọn địa bàn quá đặc thù hoặc quá khó khăn, mà chọn nơi có điều kiện triển khai đồng bộ 8 nội dung cốt lõi, có khả năng tổ chức lại không gian phát triển và có cam kết chính trị cao từ cấp ủy, chính quyền địa phương. Địa điểm phải thuận lợi kết nối giao thông, không gian chức năng để đảm bảo khả năng nhân rộng.

"Dự kiến, thành phố sẽ lựa chọn 2 xã cạnh nhau để tổ chức thực hiện đồng thời, đảm bảo quy mô dân số khoảng 700.000 người. Về nguồn lực, thành phố xây dựng và phân định rõ nguồn từ ngân sách nhà nước, xã hội hóa và các cơ chế thu hút đầu tư đặc thù, đặc biệt, cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa thành phố và các phường để bảo đảm sự thống nhất", Chủ tịch UBND TP.Hà Nội cho biết.

Hà Nội dự kiến mô hình 'xã, phường xã hội chủ nghĩa' có 54 tiêu chí

Dự thảo đề án triển khai thí điểm mô hình 'xã, phường xã hội chủ nghĩa' trên địa bàn TP.Hà Nội thể hiện mô hình này có 54 tiêu chí, bao trùm các lĩnh vực từ kinh tế, việc làm, thu nhập, hạ tầng, y tế, giáo dục, môi trường đến chuyển đổi số và mức độ tham gia của người dân.

