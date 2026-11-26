Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trương Việt Dũng vừa ký quyết định phê duyệt phương án, vị trí công trình theo tuyến, tỷ lệ 1/500 của trục đại lộ cảnh quan hữu Hồng. Đây là tuyến đại lộ thứ hai ven sông Hồng được thành phố phê duyệt hướng tuyến, sau đại lộ tả Hồng dài hơn 35 km.

Ven sông Hồng ở Hà Nội được phê duyệt 2 tuyến đại lộ có tổng chiều dài khoảng 80 km ẢNH: KHẮC HIẾU

Đi qua 9 xã, phường, kết nối 8 cầu

Đại lộ hữu Hồng có điểm đầu tại nút giao với cầu Hồng Hà (xã Ô Diên), điểm cuối tại nút giao với cầu Mễ Sở (xã Hồng Vân). Tuyến đi qua 9 xã, phường: Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Hồng Hà, Lĩnh Nam, Thanh Trì, Nam Phù và Hồng Vân.

Theo phương án được duyệt, tuyến đường bố trí 8 nút giao liên thông với các cầu Hồng Hà, Thượng Cát, Nhật Tân, Tứ Liên, Chương Dương, Thanh Trì, Ngọc Hồi và Mễ Sở; không kết nối trực tiếp với 4 cầu Thăng Long, Long Biên, Trần Hưng Đạo và Vĩnh Tuy.

Các nút giao với những tuyến đường ngang còn lại là nút giao bằng, được xác định sơ bộ theo mạng lưới đường trong quy hoạch đã duyệt.

Đoạn qua cầu Long Biên thiết kế bán hầm

Tuyến chính của đại lộ có 6 làn xe cơ giới. Tùy vị trí, mặt cắt ngang và số làn đường gom được bố trí khác nhau.

Cụ thể, đoạn đi sát đê hữu Hồng rộng 54 m, gồm 6 làn xe trên tuyến chính và 2 làn đường gom phía sông. Các đoạn đi xa đê rộng 73,5 m, gồm 6 làn xe trên tuyến chính và 4 làn xe trên hai đường gom.

Riêng đoạn qua cầu Long Biên được thiết kế bán hầm, mặt cắt ngang rộng 66 m, gồm 6 làn xe trong hầm và 4 làn đường bên ngoài hầm.

Thiết kế cụ thể và chỉ giới đường đỏ tại các nút giao với cầu sẽ tiếp tục được nghiên cứu khi lập dự án đầu tư. Thành phần mặt cắt ngang từng đoạn tuyến, phạm vi các nút giao cũng sẽ được xác định chi tiết, bảo đảm yêu cầu an toàn phòng, chống lũ và an toàn đê điều.

Hà Nội giao Sở Xây dựng phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu chỉ giới đường đỏ tại các nút giao chính. Nếu cần điều chỉnh chỉ giới đường đỏ trong quá trình lập báo cáo nghiên cứu khả thi, các đơn vị phải trình cấp có thẩm quyền quyết định. UBND 9 xã, phường có tuyến đi qua chịu trách nhiệm quản lý quy hoạch, kiến trúc và xây dựng dọc tuyến theo thẩm quyền.

Trước đó, Hà Nội đã phê duyệt hướng tuyến đại lộ cảnh quan tả Hồng dài hơn 35 km, đi qua 8 xã, phường: Yên Lãng, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên và Bát Tràng. Như vậy, hai tuyến đại lộ ven sông Hồng có tổng chiều dài khoảng 80 km.

Việc phê duyệt hai hướng tuyến được thực hiện sau khi Hà Nội phê duyệt điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, trên diện tích hơn 11.400 ha.