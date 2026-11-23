UBND TP.Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc phê duyệt phương án, vị trí công trình theo tuyến, tỷ lệ 1/500 - trục đại lộ cảnh quan tả Hồng.

Một đoạn sông Hồng nhìn từ trên cao ẢNH: KHẮC HIẾU

Theo quyết định, vị trí tuyến đường đi qua địa phận 8 phường, xã, gồm: Yên Lãng, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên và Bát Tràng.

Chiều dài tuyến đại lộ ven sông Hồng là hơn 35 km, có điểm đầu tại nút giao với cầu Hồng Hà (xã Mê Linh); điểm cuối tuyến tại vị trí tuyến thuộc địa phận xã Bát Tràng.

Đường trục chính đô thị bao gồm phần đường chính 6 làn xe cơ giới và 4 làn xe đường gom.

Về quy mô mặt cắt ngang đường, đối với các đoạn tuyến đi sát đê tả Hồng có quy mô mặt cắt ngang 54 m, bao gồm 6 làn xe cơ giới trên tuyến chính và 2 làn xe đường gom phía sông.

Đối với đoạn tuyến đi xa đê tả Hồng có quy mô mặt cắt ngang 73,5 m gồm 6 làn xe cơ giới trên tuyến chính và 4 làn xe trên 2 đường gom.

Tại một số đoạn tuyến do điều kiện địa hình nên áp dụng một số mặt cắt khác nhau, như đoạn tuyến cầu vượt qua sông Đuống có quy mô mặt cắt ngang cầu khoảng 56 m.

Với đoạn tuyến từ chân cầu khu vực Bắc Cầu đến đầu cầu Long Biên, tuyến được thu hẹp mặt cắt với bề rộng mặt cắt ngang khoảng 49,5 m gồm 6 làn xe cơ giới trên tuyến chính và 2 làn xe hỗn hợp để không ảnh hưởng đến các công trình di tích, tôn giáo, tín ngưỡng như Đền Rừng, Đền Mẫu Thoải Phúc Xá...

Riêng đoạn đi qua cầu Long Biên và cầu Chương Dương được thiết kế bán hầm có bề rộng mặt cắt ngang khoảng 55,5 m gồm 6 làn xe cơ giới trên tuyến chính và 2 làn xe hỗn hợp.

Đoạn đi trùng đê Bát Tràng có quy mô mặt cắt ngang khoảng 44,5 m gồm 6 làn xe cơ giới trên tuyến chính và tận dụng đường mặt đê Bát Tràng và đường hiện trạng chân đê Bát Tràng (phía bên trong đê) là đường gom để giảm khối lượng giải phóng mặt bằng.

Các nút giao thông chính của tuyến đại lộ này gồm 8 nút giao liên thông khác mức với các cầu: Hồng Hà, Liên Trung, Thượng Cát, Nhật Tân, Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Vĩnh Tuy và Thanh Trì.

Giải pháp thiết kế và chỉ giới đường đỏ tại các nút giao với cầu qua sông Hồng sẽ được nghiên cứu trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng tuyến đường, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

Hướng tuyến 2 bên sông Hồng được Hà Nội lấy ý kiến nhân dân thời gian vừa qua ẢNH: VIỆN QUY HOẠCH XÂY DỰNG HÀ NỘI

Trước đó, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Vũ Đại Thắng đã ban hành quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, trên diện tích hơn 11.400 ha, trong đó chỉ tiêu đất dân dụng là gần 6.600 ha, chiếm gần 58%.

Khi điều chỉnh quy hoạch sông Hồng, Hà Nội cho biết có 4 khu vực di dời để tái thiết, gắn với yêu cầu bảo đảm an toàn phòng, chống lũ và tổ chức không gian theo quy hoạch.

Cạnh đó, liên quan đến "siêu dự án" trục đại lộ cảnh quan sông Hồng có sơ bộ tổng mức đầu tư hơn 737.000 tỉ đồng, Hà Nội cho biết ở giai đoạn đầu sẽ triển khai 7 dự án thành phần, gồm: trục đại lộ 2 bên sông; công viên công cộng P.Phú Thượng; công viên bãi sông P.Hồng Hà; khu "phòng khách đô thị"; khu tái định cư P.Lĩnh Nam, khu đô thị định cư ở P.Long Biên và dự án giải phóng mặt bằng độc lập.

Ở giai đoạn sau sẽ thi công 11 dự án thành phần còn lại của trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, trong đó sẽ xây dựng khu chức năng đô thị mới (khu nhà ở mới, các công trình công cộng hành chính, thương mại dịch vụ…) để đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị.