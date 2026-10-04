Hà Nội gửi thông điệp kết nối văn hóa tới thế giới

Dự Lễ bế mạc Lễ hội Văn hóa thế giới có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Lâm Thị Phương Thanh; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư chuyên trách Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương Phạm Tất Thắng; Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng cùng đại diện các đại sứ quán và tổ chức quốc tế.

Tạo ra những giá trị mới và tiếp tục trao truyền

“Sự hiện diện của 50 quốc gia và tổ chức quốc tế, hàng trăm nghệ sĩ, nghệ nhân cùng đông đảo công chúng tại Hà Nội đã tạo nên một không gian giao lưu văn hóa rộng mở, đa dạng và giàu sức sống.

Những kết nối mới được hình thành, cho chúng ta niềm tin rằng văn hóa sẽ đưa con người, các quốc gia, các dân tộc đến gần nhau hơn. Đó cũng chính là giá trị căn bản mà Việt Nam mong muốn cùng bạn bè quốc tế xây dựng thông qua lễ hội này”, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Lâm Thị Phương Thanh phát biểu tại lễ bế mạc, đồng thời đánh giá cao sức lan tỏa và giá trị kết nối của sự kiện.

Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Lâm Thị Phương Thanh bày tỏ niềm tin về sức mạnh kết nối của văn hóa tại lễ bế mạc sự kiện Ảnh: Văn Tuyến

“Đối với Việt Nam, văn hóa vừa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, động lực và nguồn lực cho phát triển đất nước”, bà khẳng định.

Theo Bộ trưởng, bảo tồn di sản không chỉ là gìn giữ những giá trị của quá khứ, mà còn phải “làm cho di sản tiếp tục sống trong đời sống đương đại, tiếp tục được sáng tạo, tiếp tục tạo ra những giá trị mới và được trao truyền cho các thế hệ sau”. Đây cũng là tinh thần xuyên suốt của lễ hội năm nay với chủ đề “Hội tụ di sản - Kiến tạo tương lai”.

Trao kỷ niệm chương cho đại diện các đoàn quốc tế tham gia Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai Ảnh: Văn Tuyến

Trong 4 ngày diễn ra lễ hội, di sản, nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, thời trang, ẩm thực, du lịch cùng các hình thức sáng tạo mới hội tụ trong một không gian chung, góp phần hình thành những sản phẩm, giá trị mới và tạo sức hút với công chúng.

Theo Bộ trưởng, đó cũng là cách phát huy vai trò của công nghiệp văn hóa, chuyển hóa năng lực sáng tạo, bản sắc và tài sản văn hóa thành “sức mạnh nội sinh, năng lực cạnh tranh và sức mạnh mềm quốc gia”.

Các nghệ sĩ Iran kể câu chuyện về Truyền thuyết tình yêu tại lễ bế mạc Ảnh: Văn Tuyến

Lễ hội năm nay càng có ý nghĩa khi diễn ra nhân dịp Việt Nam kỷ niệm 50 năm gia nhập UNESCO. Từ góc độ văn hóa đối ngoại, Bộ trưởng khẳng định: “Việt Nam xác định ngoại giao văn hóa không chỉ là quảng bá hình ảnh đất nước, mà còn là một phương thức quan trọng để xây dựng quan hệ hữu nghị, tăng cường hiểu biết, củng cố lòng tin và nâng cao vị thế quốc gia”.

Từ thành công của 2 kỳ tổ chức, Bộ VH-TT-DL sẽ tiếp tục phối hợp với các đối tác trong nước và quốc tế, từng bước xây dựng Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội trở thành một nền tảng giao lưu, hợp tác văn hóa quốc tế có uy tín; được tổ chức thường niên và tạo ra những kết quả hợp tác cụ thể qua từng năm, bà Thanh cho biết.

Thông điệp từ Hà Nội

Từ Hoàng thành Thăng Long, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh bày tỏ mong muốn Hà Nội không chỉ là nơi tổ chức lễ hội, mà ngày càng trở thành điểm gặp gỡ thường xuyên của các nền văn hóa; nơi những sáng kiến về di sản, sáng tạo, công nghiệp văn hóa và phát triển bền vững được kết nối, lan tỏa.

“Việt Nam sẵn sàng cùng các quốc gia và các tổ chức quốc tế tiếp tục mở rộng đối thoại, chia sẻ kinh nghiệm, bảo vệ sự đa dạng văn hóa, thúc đẩy sáng tạo và phát huy vai trò của văn hóa đối với hòa bình, phát triển và sự tiến bộ của con người”, bà nói.

Tinh thần kết nối ấy được thể hiện trên sân khấu bế mạc qua hành trình nghệ thuật đi qua nhiều nền văn hóa. Từ Iran với Truyền thuyết tình yêu, Nga với liên khúc Kalinka, Mexico với La Charreada đến Myanmar và Bỉ, các tiết mục mang đến những sắc màu nghệ thuật khác biệt.

Không gian Hoàng Thành Thăng Long rực sáng "Lời chào Việt Nam" trong đêm bế mạc sự kiện Ảnh: Văn Tuyến

Từ không gian quốc tế, chương trình trở về với Việt Nam qua những chất liệu truyền thống hòa cùng hơi thở đương đại. Ca nương Kiều Anh cùng MQ DanceTeam xuất hiện trong Phượng nữ - Cô đôi thượng ngàn. Tiếp đó là liên khúc Lý mười thương – Lý ngựa ô với Hương Tràm, NSND Diệu Hương cùng dàn nhạc và vũ đoàn; Dạ cổ hoài lang – Về miền Tây với màn kết hợp giữa NSƯT Võ Minh Lâm và NSND Quế Trân. Chương trình khép lại bằng ca khúc Hand in Hand (Tay trong tay) do Anh Tú và vũ đoàn trình diễn, như lời hiệu triệu về tình đoàn kết và sức mạnh kết nối qua cây cầu văn hóa.

Khép lại lễ hội, từ Hà Nội, một thông điệp đẹp được gửi tới bạn bè quốc tế: “Tôn trọng sự khác biệt để hiểu nhau hơn; chia sẻ các giá trị để gắn kết với nhau hơn; và hợp tác văn hóa để cùng kiến tạo thế giới văn minh, hòa bình, hợp tác và phát triển”.