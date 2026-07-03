Hà Nội kiện toàn tổ chức thanh niên theo địa bàn mới

Sáng 3.7, Hội nghị đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.Hà Nội năm 2026 diễn ra với sự tham dự của 300 đại biểu tiêu biểu trên các lĩnh vực, đại diện cho 126 cơ sở Hội xã, phường và 11 hội, câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm trực thuộc, đại diện cho gần 3 triệu thanh niên thủ đô.

Dự hội nghị có anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; bà Bùi Huyền Mai, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hà Nội cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố.

Bổ sung 67 ủy viên Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.Hà Nội

Hội nghị được tổ chức trong thời điểm có ý nghĩa đặc biệt khi Hà Nội triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và sắp xếp đơn vị hành chính theo mô hình mới. Những thay đổi này đặt ra yêu cầu tổ chức Hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; kiện toàn tổ chức theo địa bàn mới; mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên.

Anh Nguyễn Tường Lâm tặng hoa chúc mừng hội nghị ẢNH: PHAN LINH

Phát biểu khai mạc hội nghị, anh Đào Đức Việt, Phó bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.Hà Nội nhấn mạnh, đây không chỉ là ngày hội lớn của tuổi trẻ thủ đô mà còn là dấu mốc quan trọng, mở đầu cho một giai đoạn phát triển mới của tổ chức Hội.

"Kỷ nguyên mới không chỉ mở ra những cơ hội phát triển to lớn, mà còn đòi hỏi mỗi cán bộ Hội, mỗi hội viên, thanh niên phải không ngừng đổi mới tư duy, nâng cao trình độ, năng lực số, làm chủ khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, hội nhập quốc tế, đồng thời giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa, truyền thống tốt đẹp của dân tộc", đại diện Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.Hà Nội chia sẻ.

Anh Đào Đức Việt phát biểu tại hội nghị ẢNH: PHAN LINH

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá kết quả công tác Hội và phong trào thanh niên thủ đô giai đoạn 2024 - 2026; xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm giai đoạn 2026 - 2029.

Mục tiêu đặt ra là xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, phát huy vai trò tiên phong của thanh niên trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, xây dựng văn hóa, khởi nghiệp, tình nguyện vì cộng đồng và tham gia phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Hội nghị cũng tiến hành hiệp thương bổ sung 67 ủy viên Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.Hà Nội. Sau kiện toàn, Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố có tổng số 96 ủy viên, bảo đảm tính đại diện rộng rãi của các tầng lớp thanh niên, lĩnh vực, ngành nghề và các tổ chức thành viên.

Đóng góp trí tuệ xây dựng thủ đô

Trước đó, chiều 2.7, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.Hà Nội tổ chức 4 diễn đàn thanh niên thủ đô với các chủ đề: xây dựng hình mẫu thanh niên thủ đô trong kỷ nguyên mới; phát huy vai trò thanh niên trong giải quyết các điểm nghẽn của thành phố; thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; phát huy vai trò các câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm trong tập hợp thanh niên.

Đại biểu tham gia hội nghị ẢNH: PHAN LINH

Các diễn đàn thu hút hơn 120 ý kiến góp ý bằng văn bản và 48 lượt ý kiến trực tiếp, đề xuất nhiều giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động Hội, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, thúc đẩy chuyển đổi số và phát huy vai trò thanh niên trong nhiệm vụ phát triển thủ đô.

Trong khuôn khổ hội nghị còn có không gian trưng bày sản phẩm OCOP tiêu biểu của các xã, phường Hà Nội và triển lãm "11 sắc màu thanh niên", giới thiệu những mô hình, dấu ấn nổi bật của các hội, câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm trực thuộc.

Với phương châm hành động "Thanh niên thủ đô: Tiên phong - Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển", tuổi trẻ Hà Nội khẳng định quyết tâm đóng góp trí tuệ, sức trẻ xây dựng thủ đô "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại và Hạnh phúc".