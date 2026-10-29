Hà Nội mạnh tay xử lý công trình vi phạm sau cảnh báo dấu hiệu 'bảo kê'

Hà Nội tồn tại gần 10.000 cơ sở, công trình vi phạm

Mới đây, UBND P.Thanh Liệt (Hà Nội) đã ra quân cưỡng chế, buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với các công trình vi phạm tại xứ đồng Gò Gủ, tổ dân phố Triều Khúc. Theo kế hoạch giai đoạn 1, địa phương xử lý 20 hộ vi phạm, với tổng diện tích gần 1.700 m²; huy động lực lượng chức năng và 2 máy xúc phục vụ tháo dỡ.

P.Thanh Liệt ra quân cưỡng chế các công trình vi phạm tại xứ đồng Gò Gủ ẢNH: NGHIÊM LIÊN

Theo Chủ tịch UBND P.Thanh Liệt Bùi Huy Hoàng, việc tổ chức cưỡng chế tại xứ đồng Gò Gủ là nhiệm vụ quan trọng nhằm thực hiện nghiêm chỉ đạo của thành phố về xử lý các vi phạm trong lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng và phòng cháy, chữa cháy (PCCC). Phường xác định rõ tinh thần kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật, bảo đảm tính nghiêm minh, không để vi phạm kéo dài hoặc phát sinh mới.

Cũng liên quan đến vi phạm đất đai, qua thống kê, hai bên đường Vũ Đức Úy (P.Thanh Liệt) còn có khoảng 572 công trình vi phạm trên đất nông nghiệp và đất công do UBND phường quản lý.

Trong số này, 220 trường hợp đã được thiết lập hồ sơ vi phạm, còn 352 trường hợp chưa được thiết lập hồ sơ. Các công trình chủ yếu đã được đưa vào sử dụng làm kho bãi, kinh doanh và sinh hoạt; toàn bộ các trường hợp vi phạm được xác định phát sinh trước ngày 1.7.2025.

UBND P.Thanh Liệt đặt mục tiêu trong năm 2026 xử lý xong 572 công trình trên đất nông nghiệp, trong đó có 167 nhà dân và hơn 400 nhà xưởng quây tôn.

Khu nhà xưởng vi phạm tại hai bên đường Vũ Đức Úy (P.Thanh Liệt) ẢNH: KHẮC HIẾU

Còn tại xã Sóc Sơn (Hà Nội), chính quyền sở tại đã chỉ rõ thực trạng vi phạm đất đai trên đất lâm nghiệp diễn ra tại 3 thôn Dược Thượng, Cộng Hòa và Vệ Linh (xã Sóc Sơn). Để đảm bảo chấp hành nghiêm quy định pháp luật, lập lại kỷ cương trong công tác quản lý đất đai, PCCC, UBND xã Sóc Sơn đã tiến hành giải tỏa các công trình vi phạm. Động thái này được xã thực hiện liên tục cho đến khi giải tỏa xong.

Tình trạng vi phạm đất đai, trật tự xây dựng cũng diễn ra nhức nhối ở địa bàn xã Thường Tín. Qua rà soát, UBND xã xác định, có 557 trường hợp làm nhà xưởng, lều lán trên đất nông nghiệp, đất công.

Trong số 557 nhà xưởng, lều lán, có nhiều trường hợp cơ quan chức năng đã ra quyết định đình chỉ, đồng thời thực hiện ngừng cấp điện do vi phạm. Đến ngày 27.10, đã có 250 gia đình, cá nhân tự nguyện ký đơn ngừng cung cấp điện, 25 trường hợp đã tự tháo dỡ xong công trình.

Theo kế hoạch, đến tháng 3.2027, các trường hợp vi phạm trên địa bàn xã Thường Tín không tự khắc phục hậu quả sẽ tiến hành cưỡng chế công trình.

Số liệu thống kê của Công an TP.Hà Nội, tính đến cuối tháng 8, trên địa bàn thành phố có gần 10.000 cơ sở, công trình vi phạm; trong đó 2.469 cơ sở có quyết định đình chỉ do vi phạm PCCC.

Trên địa bàn Hà Nội hiện tồn tại gần 10.000 cơ sở, công trình vi phạm. Trong ảnh là khu nhà xưởng vi phạm trên địa bàn xã Thường Tín đã cơ bản hoàn thành tháo dỡ. ẢNH: CÔNG TÂM

Tổng rà soát, xử lý triệt để công trình vi phạm trước quý 2/2027

Trước đó, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành kết luận yêu cầu tập trung xử lý các công trình, nhà xưởng, kho bãi vi phạm quy định về đất đai, trật tự xây dựng và không bảo đảm an toàn PCCC.

Trong kết luận, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội nhận định dù công tác này có nhiều chuyển biến tích cực nhưng tình hình vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, PCCC tại một số địa bàn còn diễn biến phức tạp. Đáng chú ý, một số trường hợp có dấu hiệu buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm, thậm chí "bao che", "bảo kê", tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự.

Nhằm khắc phục tình trạng nêu trên, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội yêu cầu có kế hoạch tổng kiểm tra, rà soát, thống kê công trình, nhà xưởng, kho bãi có vi phạm. Từ đó, phân loại để xác định rõ trách nhiệm, lộ trình hoàn thành, xử lý triệt để các công trình vi phạm trước quý 2/2027.

Ngoài ra, cần thực hiện tổ chức kiểm tra sau xử lý đảm bảo vi phạm được khắc phục thực chất, không để tình trạng "xử lý trên giấy", tái vi phạm; tuyệt đối không để phát sinh vi phạm mới.

UBND TP.Hà Nội đặt mục tiêu xử lý dứt điểm các công trình, cơ sở thuộc diện phải xử lý trong quý 2/2027. Trong ảnh là kho xưởng vi phạm trên địa bàn xã Bát Tràng (Hà Nội). ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Công an TP.Hà Nội có trách nhiệm chủ trì, phối hợp kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm PCCC, không chấp hành quyết định đình chỉ hoạt động.

Đồng thời, tập trung nắm tình hình, chủ động phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân có hành vi tiếp tay, bao che, bảo kê cho hoạt động xây dựng trái phép.

Ban Thường vụ Thành ủy nhấn mạnh, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương chịu trách nhiệm nếu để phát sinh vi phạm mới hoặc để vi phạm đã được phát hiện, cảnh báo nhưng không xử lý kịp thời…

UBND TP.Hà Nội sau đó đặt mục tiêu xử lý dứt điểm các công trình, cơ sở thuộc diện phải xử lý trong quý 2/2027, đồng thời yêu cầu hoàn thành trước ngày 15.6.2027. Tiến độ thực hiện phải được báo cáo định kỳ trước ngày 15 hằng tháng, trong đó nêu rõ số trường hợp phải xử lý, đã xử lý, còn tồn đọng, nguyên nhân và trách nhiệm liên quan.