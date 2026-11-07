Hà Nội mở rộng 7 tuyến phố để giảm ùn tắc giao thông

Ngày 7.11, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông thuộc Sở Xây dựng Hà Nội (viết tắt là Ban Duy tu Hà Nội) cho biết, đơn vị chuẩn bị thực hiện dự án cải tạo hạ tầng, tổ chức giao thông nhằm giảm thiểu ùn tắc giao thông ở 7 tuyến đường, phố: Giảng Võ, Láng Hạ, Lê Văn Lương, Tố Hữu, Hoàng Đạo Thúy, Hoàng Minh Giám và Khuất Duy Tiến.

Đường Lê Văn Lương sẽ được mở rộng để giảm ùn tắc giao thông ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Theo Ban Duy tu, trục Giảng Võ - Láng Hạ - Lê Văn Lương - Tố Hữu là tuyến đường hướng tâm, thường xuyên ùn ứ giao thông do quá tải về lưu lượng, đặc biệt vào giờ cao điểm. Việc cải tạo, mở rộng trục đường này và các tuyến đường giao cắt nhằm đảm bảo an toàn giao thông và giảm thiểu ùn tắc giao thông trên các tuyến đường, giúp phân luồng giao thông tại các nút giao để hạn chế tai nạn giao thông.

Trong đó, trên đường Hoàng Đạo Thúy, lực lượng chức năng sẽ điều chỉnh kích thước, xén hè mở rộng mặt đường hai bên tuyến chiều rộng trung bình khoảng 3,5 m. Chiều dài tuyến đường này được điều chỉnh là hơn 1 km, có điểm đầu từ nút giao với đường Trần Duy Hưng, điểm cuối tại nút giao với phố Nhân Hòa.

Trên phố Hoàng Minh Giám sẽ xén hè để mở rộng mặt đường bên trái khoảng 3,5 m, bên phải 1 - 4 m; có điểm đầu tuyến từ trước cổng tòa nhà N2B khu đô thị Trung Hòa, điểm cuối tuyến tại nút giao với phố Hoàng Ngân. Tổng chiều dài dài khoảng 345 m.

Trên đường Khuất Duy Tiến sẽ mở rộng mặt đường xe chạy, mở làn 2 bên dải phân cách giữa (dưới gầm cầu cạn đường Vành đai 3), chiều rộng mở khoảng 4,3 - 7 m. Chiều dài mỗi bên tuyến khoảng 1,4 km.

Trên phố Giảng Võ, tổng chiều dài xén vỉa hè là 338 m. Cạnh đó, tại nút giao Giảng Võ - Cát Linh, nhánh rẽ từ phố Giang Văn Minh đi phố Giảng Võ, lực lượng chức năng sẽ mở rộng làn rẽ phải 1 - 3 m; nhánh rẽ từ phố Giảng Võ đi phố Hào Nam (trước cổng ga Cát Linh) sẽ mở rộng làn rẽ phải 1 - 5,5 m.

Đồng thời, tại nút giao Giảng Võ - Núi Trúc cũng sẽ xén mở rộng mặt đường, chiều rộng trung bình khoảng 3,5 m.

Trên đường Láng Hạ, tổng chiều dài xén hè hơn 1 km. Trong đó, đoạn 1 có điểm đầu từ ngõ 2 Láng Hạ đến hết phạm vi công viên Indira Gandhi (giáp với tòa nhà Tổng công ty dầu khí Việt Nam) sẽ được xén mở rộng 3,5m mặt đường bên phải.

Đoạn 2 trên đường Láng Hạ có điểm đầu từ nút giao với phố Hoàng Ngọc Phách đến nút giao với phố Vũ Ngọc Phan sẽ được xén mở rộng 3,5 - 4,5 m mặt đường bên phải.

Ở đường Lê Văn Lương, cơ quan chức năng sẽ mở rộng mặt đường 2 bên tuyến từ nút giao với đường Nguyễn Ngọc Vũ đến nút giao với đường Hoàng Minh Giám, chiều dài tuyến khoảng 1,3 km. Khi mở rộng, chiều dài dải phân cách giữa tại đầu cầu vượt Láng Hạ cũng sẽ được điều chỉnh, đồng thời xén mở rộng mặt đường 1 - 3 m.

Còn ở đường Tố Hữu sẽ mở rộng mặt đường hai bên tuyến 1 - 3,5 m từ đầu hầm chui Lê Văn Lương đến nút giao với đường Vạn Phúc, dài hơn 3 km. Các vị trí nút giao trên tuyến sẽ được điều chỉnh kích thước, mở rộng mặt đường các lối rẽ để tăng khả năng thông hành tại nút giao.

Theo Ban Duy tu, quá trình mở rộng các tuyến đường phố, lực lượng chức năng sẽ dịch chuyển cây xanh về vườn ươm sau đó sẽ trồng lại vào vị trí hè mới tại 7 tuyến đường phố này.

Ngoài ra, cũng sẽ trồng bổ sung các cây bóng mát bằng cây giáng hương, bằng lăng, bàng lá nhỏ, sao đen để đồng bộ với định hướng phát triển hệ thống cây xanh trên các tuyến đường theo đề án của thành phố.

Việc thi công mở rộng 7 tuyến đường chủ yếu vào ban đêm, từ 22 giờ 30 đến 5 giờ sáng hôm sau, theo nguyên tắc dứt điểm xong từng đoạn khoảng 200 - 300 m mới chuyển sang đoạn tiếp theo.