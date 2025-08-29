Hà Nội mưa lớn, người dân vẫn kiên trì bám trụ vỉa hè chờ xem tổng duyệt

20 giờ tối 29.8, trời mưa càng nặng hạt trên nhiều tuyến phố, nhiều người dân che ô hoặc căng bạt, dựng lều tiếp tục ngồi chờ xem lễ tổng duyệt diễu binh, diễu hành vào sáng mai. Khu vực đường Thanh Niên cũng là điểm xem đẹp tập trung các đơn vị và khí tài trước khi tiến vào quảng trường Ba Đình, nên đã kín chỗ từ chiều.

Người dân mặc áo mưa, che ô trong cơn mưa nặng hạt tối 29.8 ẢNH: HỒNG NAM

Chờ đợi từ 3 giờ chiều tại khu vực ngã tư đường Thanh Niên - Quán Thánh, cô Gấm (quê Bắc Ninh) cho biết từ quê xuống Hà Nội để xem diễu binh. Dù trời mưa to nhưng cô và người thân vẫn che ô ngồi đợi, không tìm chỗ trú vì sợ mất chỗ đẹp.

Gia đình chú Vương chuẩn bị bạt rộng vừa làm chỗ ngồi vừa làm lều chắn mưa ẢNH: TUYẾN PHAN

Đại gia đình 21 người của chú Vương (quê xã Lạc Sơn, Phú Thọ) xuống Hà Nội từ 3 ngày nay. Dù đã xem sơ duyệt hôm trước, song hôm nay gia đình chú vẫn có mặt từ 10 giờ sáng để chọn vị trí đẹp trên vỉa hè xem tổng duyệt. Để đối phó với cơn mưa ngày càng nặng hạt, cả nhà chú Vương cuốn bạt che đầu và che chắn người.

"Mưa như này thì vẫn chịu được, để xem đến đêm nếu mưa to quá thì chúng tôi sẽ tìm chỗ trú", chú Vương chia sẻ và cùng gia đình vui vẻ hát bài Như có Bác trong ngày đại thắng.

Hai chị em bà Phan Thị Phách quyết định chờ đợi tại vị trí dù mưa lớn ẢNH: PHAN HẬU

Tại góc Trần Phú - Điện Biên Phủ, bà Phan Thị Phách, 65 tuổi cùng em gái là Phan Thị Tình, 62 tuổi (xã Tam Nông, Phú Thọ), thuê xe ghép xuống Hà Nội. Hai chị em bà đã ra đây từ chiều và chuẩn bị đầy đủ lương thực gồm bánh mì, sữa, hướng dương... để đợi đến sáng mai.

"Chúng tôi ở lại nhà người quen đang làm thuê ở Hà Nội, xem hết diễu binh 2.9 mới về. Đất nước mình vui lắm, đẹp lắm", bà Phách nói.

Em Nguyễn Tiến Tới mang theo túi ni lông dùng che mạ để che mưa chờ xem diễu binh ẢNH: PHAN HẬU

Em Nguyễn Tiến Tới (Thanh Oai, Hà Oai) mang theo túi ni lông dùng che mạ để trải ra ngồi đợi xem diễu binh. Vì trời mưa nên em Tới và người bạn chui luôn vào túi ngồi tránh mưa, mang cơm theo từ nhà chờ đến sáng mai để xem diễu binh.

Dự báo của Đài khí tượng thủy văn Bắc bộ cho biết, Hà Nội sẽ có mưa lớn vào đêm ngày 29.8 và cả ngày 30.8. Tới chính lễ, dự báo cũng sẽ mưa lớn kéo dài từ đêm hôm trước đến hết ngày 2.9.

Dưới đây là một số hình ảnh người dân đội mưa lớn trên nhiều tuyến phố Hà Nội:

ẢNH: PHAN HẬU

ẢNH: PHAN TUYẾN

ẢNH: PHAN TUYẾN

ẢNH: HỒNG NAM

Một số trẻ nhỏ trú mưa trong lều dã chiến ẢNH: HỒNG NAM



