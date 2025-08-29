Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Hà Nội mưa lớn, người dân vẫn kiên trì bám trụ vỉa hè chờ xem tổng duyệt

Phan Hậu - Tuyến Phan - Mai Hà
29/08/2025 20:44 GMT+7

Dù mưa lớn đã đổ xuống các khu vực trung tâm Hà Nội, nhưng nhiều người dân vẫn kiên trì bám trụ, sợ mất chỗ đẹp xem diễu binh.

20 giờ tối 29.8, trời mưa càng nặng hạt trên nhiều tuyến phố, nhiều người dân che ô hoặc căng bạt, dựng lều tiếp tục ngồi chờ xem lễ tổng duyệt diễu binh, diễu hành vào sáng mai. Khu vực đường Thanh Niên cũng là điểm xem đẹp tập trung các đơn vị và khí tài trước khi tiến vào quảng trường Ba Đình, nên đã kín chỗ từ chiều.

Người dân đội mưa lớn, hát 'Như có Bác Hồ' chờ xem diễu binh- Ảnh 1.

Người dân mặc áo mưa, che ô trong cơn mưa nặng hạt tối 29.8

ẢNH: HỒNG NAM

Chờ đợi từ 3 giờ chiều tại khu vực ngã tư đường Thanh Niên - Quán Thánh, cô Gấm (quê Bắc Ninh) cho biết từ quê xuống Hà Nội để xem diễu binh. Dù trời mưa to nhưng cô và người thân vẫn che ô ngồi đợi, không tìm chỗ trú vì sợ mất chỗ đẹp. 

Người dân đội mưa lớn, hát 'Như có Bác Hồ' chờ xem diễu binh- Ảnh 2.

Gia đình chú Vương chuẩn bị bạt rộng vừa làm chỗ ngồi vừa làm lều chắn mưa

ẢNH: TUYẾN PHAN

Đại gia đình 21 người của chú Vương (quê xã Lạc Sơn, Phú Thọ) xuống Hà Nội từ 3 ngày nay. Dù đã xem sơ duyệt hôm trước, song hôm nay gia đình chú vẫn có mặt từ 10 giờ sáng để chọn vị trí đẹp trên vỉa hè xem tổng duyệt. Để đối phó với cơn mưa ngày càng nặng hạt, cả nhà chú Vương cuốn bạt che đầu và che chắn người.

"Mưa như này thì vẫn chịu được, để xem đến đêm nếu mưa to quá thì chúng tôi sẽ tìm chỗ trú", chú Vương chia sẻ và cùng gia đình vui vẻ hát bài Như có Bác trong ngày đại thắng

Người dân đội mưa lớn, hát 'Như có Bác Hồ' chờ xem diễu binh- Ảnh 3.

Hai chị em bà Phan Thị Phách quyết định chờ đợi tại vị trí dù mưa lớn

ẢNH: PHAN HẬU

Tại góc Trần Phú - Điện Biên Phủ, bà Phan Thị Phách, 65 tuổi cùng em gái là Phan Thị Tình, 62 tuổi (xã Tam Nông, Phú Thọ), thuê xe ghép xuống Hà Nội. Hai chị em bà đã ra đây từ chiều và chuẩn bị đầy đủ lương thực gồm bánh mì, sữa, hướng dương... để đợi đến sáng mai. 

"Chúng tôi ở lại nhà người quen đang làm thuê ở Hà Nội, xem hết diễu binh 2.9 mới về. Đất nước mình vui lắm, đẹp lắm", bà Phách nói.

Người dân đội mưa lớn, hát 'Như có Bác Hồ' chờ xem diễu binh- Ảnh 4.

Em Nguyễn Tiến Tới mang theo túi ni lông dùng che mạ để che mưa chờ xem diễu binh

ẢNH: PHAN HẬU

Em Nguyễn Tiến Tới (Thanh Oai, Hà Oai) mang theo túi ni lông dùng che mạ để trải ra ngồi đợi xem diễu binh. Vì trời mưa nên em Tới và người bạn chui luôn vào túi ngồi tránh mưa, mang cơm theo từ nhà chờ đến sáng mai để xem diễu binh. 

Dự báo của Đài khí tượng thủy văn Bắc bộ cho biết, Hà Nội sẽ có mưa lớn vào đêm ngày 29.8 và cả ngày 30.8. Tới chính lễ, dự báo cũng sẽ mưa lớn kéo dài từ đêm hôm trước đến hết ngày 2.9. 

Dưới đây là một số hình ảnh người dân đội mưa lớn trên nhiều tuyến phố Hà Nội:

Người dân đội mưa lớn, hát 'Như có Bác Hồ' chờ xem diễu binh- Ảnh 5.

ẢNH: PHAN HẬU

Người dân đội mưa lớn, hát 'Như có Bác Hồ' chờ xem diễu binh- Ảnh 6.

ẢNH: PHAN TUYẾN

Người dân đội mưa lớn, hát 'Như có Bác Hồ' chờ xem diễu binh- Ảnh 7.

ẢNH: PHAN TUYẾN

Người dân đội mưa lớn, hát 'Như có Bác Hồ' chờ xem diễu binh- Ảnh 8.

ẢNH: HỒNG NAM

Người dân đội mưa lớn, hát 'Như có Bác Hồ' chờ xem diễu binh- Ảnh 9.

Một số trẻ nhỏ trú mưa trong lều dã chiến

ẢNH: HỒNG NAM


Tin liên quan

'Nắng gió Trường Sơn còn chẳng ngại, chờ đợi mấy tiếng có là gì'

'Nắng gió Trường Sơn còn chẳng ngại, chờ đợi mấy tiếng có là gì'

Trước giờ tổng duyệt diễu binh, diễu hành chào mừng 80 năm Quốc khánh 2.9 12 tiếng, các cựu chiến binh đã có mặt để tận hưởng không khí, không quản thức đêm để sáng sớm mai (30.8) chờ đón tổng duyệt diễu binh.

Mưa lớn ảnh hưởng những khu vực nào của Hà Nội ngày 30.8 và 2.9?

Khám phá thêm chủ đề

diễu binh 80 năm Quốc khánh 2.9 mưa lớn hà nội
Xem thêm bình luận