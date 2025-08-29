Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

'Nắng gió Trường Sơn còn chẳng ngại, chờ đợi mấy tiếng có là gì'

Hồng Nam
Hồng Nam
29/08/2025 19:40 GMT+7

Trước giờ tổng duyệt diễu binh, diễu hành chào mừng 80 năm Quốc khánh 2.9 12 tiếng, các cựu chiến binh đã có mặt để tận hưởng không khí, không quản thức đêm để sáng sớm mai (30.8) chờ đón tổng duyệt diễu binh.

Cựu chiến binh được dành chỗ ưu tiên xem diễu binh 

Trước thềm lễ tổng duyệt diễu binh, diễu hành chào mừng 80 năm Quốc khánh 2.9, ban tổ chức đã ưu tiên dành những vị trí đẹp và trang trọng nhất trên đường Hùng Vương và giao lộ Hùng Vương - Hàng Cháo - Nguyễn Thái Học cho các cựu chiến binh, người có công với cách mạng.

Theo ghi nhận của Báo Thanh Niên, ngay từ đầu giờ chiều, các cựu chiến binh đã có mặt ở khu vực quanh quảng trường Ba Đình để tận hưởng không khí lịch sử.

- Ảnh 1.

Trung tá Đào Thị Sy (giữa) cùng đồng đội có mặt ở quảng trường Ba Đình từ 14 giờ. Đi cùng bà còn có quân nhân Đào Bá Thê (trái), thương binh 2/4, cùng quân nhân Nguyễn Thị Soát (phải), cũng trực thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên Phòng

ẢNH: HỒNG NAM

Ở tuổi 65, trung tá Đào Thị Sy cùng đồng đội Nguyễn Thị Soát vẫn có mặt tại quảng trường Ba Đình lúc 14 giờ, tức là đến trước lúc tổng duyệt diễu binh khoảng 17 tiếng.

"Mười mấy tiếng chờ đợi có là gì. Ngày xưa, bộ đội đi chiến đấu ở Trường Sơn còn chẳng ngại nắng mưa, đối diện thử thách chông gai hơn ngàn lần. Chúng tôi là quân nhân, không ngại khó, ngại khổ, luôn sẵn sàng cho tất cả", trung tá Đào Thị Sy chia sẻ.

Hai người đồng đội thân thiết cùng nhau lên đường với hành trang là cơm nắm muối vừng, lương khô, nước lọc... để sẵn sàng chờ đợi đến giờ tổng duyệt.

Với trung tá Sy, dù hòa bình đã lập lại hơn nửa thế kỷ, nhưng người quân nhân vẫn mê món cơm nắm, muối vừng, luôn mang trong túi xách dù đi bất cứ đâu. Không phải để trở về quá khứ gian khổ, mà để nhắc nhở bản thân đã cùng nhau vượt qua thời khắc gian nan để cùng nhau viết nên trang sử vàng cho dân tộc.

Dù đến rất sớm đồng nghĩa phải chờ đợi, nhưng người quân nhân trung kiên năm nào sẵn sàng thức đêm, đội mưa.

"Các buổi diễu binh trước, tôi chưa thể góp mặt, nhưng tổng duyệt và chính thức thì không bỏ lỡ được. Chúng tôi ở đây với đầy ắp niềm vui và sự tự hào, khi hôm nay được sống, được tận hưởng thời khắc hòa bình. Hôm nay, các cựu chiến binh có thể sẽ không ngủ, mà dành thời gian cùng trò chuyện, hàn huyên chờ trời sáng", bà Sy tự hào.

- Ảnh 2.

- Ảnh 3.

Các cựu chiến binh sẵn sàng "đội mưa" chờ đợi lễ diễu binh vào sáng mai

ẢNH: HỒNG NAM

- Ảnh 4.

Việc dành khu vực riêng cho cựu chiến binh thể hiện tinh thần tri ân, trân trọng với những người đã có công với đất nước, hy sinh tuổi xuân trên chiến trường để đổi lấy hòa bình, độc lập, tự do cho dân tộc

ẢNH: HỒNG NAM

- Ảnh 5.

Các cựu binh đều rạng rỡ, háo hức chờ đến 7 giờ sáng mai (30.8), khi các khối quân đội, công an bước vào lễ đài

ẢNH: HỒNG NAM

- Ảnh 6.

- Ảnh 7.

- Ảnh 8.

Các cựu binh đã mang đầy đủ thức ăn, nước uống sẵn sàng thức đêm chờ tổng duyệt

ẢNH: HỒNG NAM

- Ảnh 9.

Các cựu chiến binh được bố trí khu vực trang trọng

ẢNH: HỒNG NAM

Người dân che ô, đợi từ sáng sớm để xem tổng duyệt diễu binh

Không ngại mưa gió, quyết tâm giữ chỗ 

Ngay từ đầu giờ chiều, giao lộ Hùng Vương - Nguyễn Thái Học - Hàng Cháo đã chật kín người dân. Không chỉ giữ chỗ từ sớm, nhiều người còn chuẩn bị đồ ăn để "chống đói" từ giờ đến sáng mai 30.8, khi buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành chính thức diễn ra. Bánh mì, nước uống, sữa... đều đã sẵn sàng.

Một số hình ảnh theo ghi nhận của Báo Thanh Niên:

- Ảnh 10.

Người dân đến sớm xếp hàng giữ chỗ trên đường Nguyễn Thái Học

ẢNH: HỒNG NAM

- Ảnh 11.

Khu vực nhà bạt phục vụ nhân dân đã chật kín người

ẢNH: HỒNG NAM

- Ảnh 12.

Nhiều người dân đã sẵn sàng thức thâu đêm để chờ buổi lễ sáng mai. Dù vất vả, nhưng với nhiều người, trải nghiệm 80 năm mới có một lần xứng đáng để đánh đổi, bằng sự trân trọng và biết ơn

ẢNH: HỒNG NAM

