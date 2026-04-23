Hà Nội sẽ cấm xe máy xăng theo giờ ở vùng lõi Hoàn Kiếm

Nội dung dự thảo đề án "Vùng phát thải thấp trong Vành đai 1, TP.Hà Nội" thể hiện, ở giai đoạn 1 (ngày 1.7 - 31.12), Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp tại vùng lõi thuộc P.Hoàn Kiếm, có diện tích 0,5 km2 với chu vi 3,5 km và dân số khoảng 20.000 người.

Khu vực Hà Nội dự kiến áp vùng phát thải thấp, cấm xe máy xăng từ ngày 1.7 ẢNH: SỞ NN-MT HÀ NỘI

Vùng lõi thuộc P.Hoàn Kiếm gồm 11 tuyến phố: Tràng Tiền, Hàng Khay, Lê Thái Tổ, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Buồm, Mã Mây, Hàng Bạc, Hàng Mắm, Nguyễn Hữu Huân, Lý Thái Tổ.

Cạnh đó, khu vực vùng đệm áp dụng trong giai đoạn 1 gồm các phố bao quanh như Hàng Đậu, Phùng Hưng, Tràng Thi, Hàng Khay, Tràng Tiền, Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật trở vào trong khu vực phố cổ. Vùng đệm có diện tích 1,65 km2, với chu vi 5,5 km.

Trong vùng phát thải thấp, xe máy xăng bị cấm lưu thông từ 18 - 24 giờ thứ sáu, từ 6 - 24 giờ thứ bảy và chủ nhật. Xe mô tô, xe gắn máy xăng hoạt động kinh doanh trên nền tảng phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải cũng bị cấm.

Các loại ô tô tải dưới 2 tấn đáp ứng quy chuẩn khí thải mức 4, chỉ được phép hoạt động ngoài giờ cao điểm. Ô tô tải từ 2 đến dưới 3,5 tấn đáp ứng quy chuẩn khí thải mức 4, chỉ được phép chạy từ 21 giờ đến 6 giờ ngày hôm sau và phải được Công an TP.Hà Nội chấp thuận bằng văn bản. Riêng ô tô tải trên 3,5 tấn bị cấm hoạt động.

Ô tô từ 16 chỗ trở lên (trừ xe buýt, xe đưa đón học sinh) hoạt động tại các tuyến phố trong khu vực phố cổ và xung quanh hồ Hoàn Kiếm ở các phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam phải đạt mức 4 theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải ô tô tham gia giao thông đường bộ (quy chuẩn). Loại phương tiện này bị cấm lưu thông từ 6 - 9 giờ và từ 16 - 19 giờ 30 hàng ngày.

Xe buýt, xe đưa đón học sinh khi hoạt động thì khí thải phải đạt mức 4 theo quy chuẩn. Xe dưới 16 chỗ sử dụng nhiên liệu hóa thạch thì khí thải phải đạt mức 4.

Ở giai đoạn 3, Hà Nội dự kiến triển khai vùng phát thải thấp trong Vành đai 1 ẢNH: SỞ NN-MT HÀ NỘI

Từng bước hạn chế phương tiện chạy xăng

Ở giai đoạn 2 (ngày 1.1.2027 - 31.12.2027), Hà Nội dự kiến mở rộng khu vực thí điểm tại phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam gồm 3,6 km2 với chu vi 8,3 km và dân số khoảng 136.947 người.

Theo đó, áp dụng trong vùng lõi phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam bao gồm 14 tuyến phố bao quanh như: Nguyễn Du, Hàn Thuyên, Trần Hưng Đạo, Trần Khánh Dư, Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật, Hàng Đậu, Cửa Đông, Lý Nam Đế, Tôn Thất Thiệp, Điện Biên Phủ, Hàng Bông, Cửa Nam, Lê Duẩn.

Thành phố sẽ đánh giá kết quả thực hiện triển khai thí điểm khoảng vào cuối năm 2027.

Giai đoạn 3 (ngày 1.1.2028 - 31.12.2029), Hà Nội dự kiến triển khai mở rộng vùng phát thải thấp toàn bộ khu vực trong Vành đai 1 với diện tích 26,07 km2, chu vi 25 km và dân số khoảng 625.000 người.

Theo đó, phạm vi trong Vành đai 1 gồm 9 phường được bao quanh bởi các tuyến Hoàng Cầu, Đê La Thành, Ô Chợ Dừa, Xã Đàn, Đại Cồ Việt, Trần Khát Chân, Nguyễn Khoái, Trần Khánh Dư, Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật, Yên Phụ, Nghi Tàm, Âu Cơ, An Dương Vương, Lạc Long Quân, Bưởi, Cầu Giấy.

Khi triển khai vùng phát thải thấp, Hà Nội dự kiến áp dụng một số biện pháp như phát triển hạ tầng giao thông xanh và giao thông công cộng, trong đó có hệ thống xe buýt sử dụng điện, năng lượng xanh; đường sắt đô thị; xe đạp, xe đạp điện, xe máy điện công cộng; trạm sạc điện; trạm đổi pin, các điểm trung chuyển và các giải pháp giao thông bền vững.

Cùng với đó, thành phố sẽ xây dựng lộ trình từng bước hạn chế phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch, ưu tiên phương tiện sử dụng năng lượng sạch, phương tiện giao thông công cộng và giao thông phi cơ giới.

Hà Nội sẽ thiết lập hệ thống giám sát và kiểm soát phương tiện ra vào vùng phát thải thấp thông qua hệ thống camera nhận diện biển số (ANPR), biển báo, hạ tầng giám sát giao thông và hệ thống quản lý dữ liệu.

Ngoài ra, thành phố cũng sẽ triển khai các chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, khuyến khích chuyển đổi phương tiện sang phương tiện sử dụng năng lượng sạch và nâng cao tỷ lệ sử dụng giao thông công cộng…

Theo Nghị quyết 57/2025/NQ-HĐND, từ ngày 1.7, Hà Nội thực hiện vùng phát thải thấp thí điểm tại một số khu vực trong Vành đai 1 (gồm 9 phường: Hai Bà Trưng, Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Ô Chợ Dừa, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Ba Đình, Giảng Võ, Ngọc Hà, Tây Hồ).

Hiện Hà Nội có khoảng 6,9 triệu xe máy, trong đó riêng Vành đai 1 có khoảng 450.000 xe máy xăng.