Hà Nội, TP.HCM, Nghệ An tốp đầu nhiều bảng xếp hạng điểm thi tốt nghiệp

Bảng xếp hạng điểm thi tốt nghiệp môn toán

Cụ thể ở môn toán, tốp 10 tỉnh/thành có điểm trung bình môn toán tốt nghiệp THPT 2026 cao nhất cả nước, theo thứ tự là Ninh Bình, TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Hà Tĩnh, Nghệ An, Bắc Ninh, Huế, Phú Thọ.

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT 2026 ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Trong đó, tỉnh Ninh Bình dẫn đầu với điểm trung bình môn toán thi tốt nghiệp THPT là 6,265; kế đó là TP.HCM (6,189 điểm); Hà Nội (6,164 điểm); Hải Phòng (6,011 điểm); Hưng Yên (5,988 điểm).... Phú Thọ - tỉnh đứng thứ 10 trong bảng xếp hạng này có điểm trung bình toán là 5,702 điểm.

Còn 10 tỉnh/thành có nhiều điểm 10 toán tốt nghiệp THPT nhất cả nước, theo thứ tự từ cao tới thấp là Hà Nội, TP.HCM, Nghệ An, Ninh Bình, Hưng Yên, Bắc Ninh, Hải Phòng, Phú Thọ, Thanh Hóa, Hà Tĩnh.

Hà Nội năm nay có 676 điểm 10 toán tốt nghiệp; TP.HCM có 445 điểm 10 toán; Nghệ An có 350 điểm 10 toán tốt nghiệp; Ninh Bình có 287 điểm 10 môn toán; Hưng Yên có 286 điểm 10 môn toán...

Tốp 10 tỉnh/thành có điểm trung bình toán cao nhất cả nước và tốp 10 tỉnh thành có nhiều điểm 10 môn toán nhất ẢNH: BỘ GD-ĐT

Bảng xếp hạng môn ngữ văn

Năm nay, cả nước không có thí sinh nào đạt 10 điểm văn thi tốt nghiệp THPT.

10 tỉnh thành trong bảng xếp hạng có điểm trung bình môn văn cao nhất kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 gồm: Ninh Bình, Hải Phòng, Nghệ An, Hà Nội, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đồng Tháp, Phú Thọ, Thái Nguyên, Lai Châu.

Điểm trung bình môn văn của thí sinh Ninh Bình là 7,257 điểm; Hải Phòng là 7,253 điểm; Nghệ An là 7,027 điểm. Học sinh Hà Nội có điểm trung bình môn văn thi tốt nghiệp là 7,016 điểm; còn học sinh Thanh Hóa là 7,003 điểm.

Tốp 10 tỉnh thành có điểm trung bình văn cao nhất kỳ thi tốt nghiệp THPT ẢNH: BỘ GD-ĐT

Bảng xếp hạng điểm thi tiếng Anh

Hà Nội dẫn đầu cả nước trong bảng xếp hạng tỉnh thành có nhiều điểm 10 nhất môn tiếng Anh tốt nghiệp THPT (118 em đạt điểm 10); TP.HCM đứng thứ 2 khi có 88 thí sinh giành 10 điểm tiếng Anh. Hải Phòng xếp thứ 3 trong bảng xếp hạng điểm 10 khi có 15 em đạt điểm 10 tiếng Anh tốt nghiệp.

Các tỉnh thành còn lại nằm trong tốp 10 tỉnh/thành có nhiều điểm 10 tiếng Anh nhất gồm có Nghệ An, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Phú Thọ, Ninh Bình, Đà Nẵng, Khánh Hòa.

Tốp 10 tỉnh thành có điểm trung bình cao nhất môn tiếng Anh và tốp 10 tỉnh/thành có nhiều điểm 10 tiếng Anh nhất ẢNH: BỘ GD-ĐT

Nếu xét về điểm trung bình cao nhất môn tiếng Anh, dẫn đầu cả nước vẫn là Hà Nội, với mức điểm là 5,549.

Tuyên Quang đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng, với điểm trung bình môn tiếng Anh là 5,397; TP.HCM đứng thứ ba với mức điểm 5,369.

Các tỉnh thành còn lại trong tốp 10 tỉnh thành có điểm trung bình cao nhất môn tiếng Anh là Quảng Ninh, Nghệ An, Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Huế.

Bảng xếp hạng điểm thi môn hóa học

TP.HCM dẫn đầu bảng xếp hạng tốp 10 tỉnh thành có nhiều điểm 10 môn hóa thi tốt nghiệp THPT 2026 nhất với 61 điểm 10. Kế đó, thí sinh Hà Nội có 59 điểm 10 hóa học, Phú Thọ có 32 điểm 10 hóa học, Thanh Hóa có 31 điểm 10 hóa học, Nghệ An có 29 điểm 10 môn học này.

Những tỉnh thành còn lại trong bảng xếp hạng này là: Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Phòng, Ninh Bình, Đà Nẵng.

Tốp 10 tỉnh thành có điểm trung bình cao nhất môn hóa ở kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay và tốp 10 tỉnh thành có nhiều điểm 10 môn hóa nhất ẢNH: BỘ GD-ĐT

Nếu xét về tiêu chí điểm trung bình cao nhất môn hóa học ở kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, 10 tỉnh thành được xếp hạng là: Hà Tĩnh (điểm trung bình 6,899); Tuyên Quang 6,766); Huế (6,762); Nghệ An (6,76); Quảng Ninh (6,646 điểm); Hà Nội (6,564 điểm); Phú Thọ (6,543 điểm); Quảng Trị (6,497 điểm); Đà Nẵng (6,454 điểm) và Hải Phòng (6,444 điểm).

Bảng xếp hạng môn vật lý

Một lần nữa, Hà Nội lại đứng đầu bảng xếp hạng 10 tỉnh thành có nhiều điểm 10 nhất môn vật lý kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 với 32 điểm 10. Thứ 2 là TP.HCM, có 25 điểm 10 môn vật lý. Về thứ 3 là Thanh Hóa, có 17 điểm 10 môn vật lý ở kỳ thi năm nay.

Những tỉnh thành còn lại trong bảng xếp hạng nhiều điểm 10 vật lý này gồm: Hải Phòng, Ninh Bình, Bắc Ninh, Phú Thọ, Nghệ An, Huế, Hưng Yên.

Tốp 10 tỉnh thành có điểm trung bình cao nhất môn vật lý và những tỉnh thành nhiều điểm 10 nhất môn vật lý ẢNH: BỘ GD-ĐT

Nếu xét về điểm trung bình cao nhất môn vật lý của cả nước, Hà Tĩnh đứng đầu bảng xếp hạng (6,251 điểm); kế đó là Phú Thọ (6,064 điểm); Nghệ An (6,054 điểm); Hà Nội (6,016 điểm), Quảng Ninh (6,003 điểm); Ninh Bình (5,932 điểm); Bắc Ninh (5,839 điểm); Huế (5,83 điểm); Tuyên Quang (5,827 điểm) và Hải Phòng với 5,81 điểm.

Bảng xếp hạng môn sinh học thì sao?

Tốp 10 tỉnh thành có điểm trung bình cao nhất môn sinh học và tốp 10 tỉnh thành có nhiều điểm 10 nhất môn sinh học ẢNH: BỘ GD-ĐT

TP.HCM đứng đầu cả nước khi có 45 thí sinh đạt 10 điểm trọn vẹn môn sinh học; kế đó là Nghệ An có 11 em đạt 10 điểm môn sinh; Hà Nội có 9 em. Những tỉnh thành khác có nhiều thí sinh đạt 10 điểm môn sinh trong kỳ thi tốt nghiệp năm nay là: Bắc Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Thanh Hóa, Tuyên Quang, Phú Thọ, Đồng Tháp.

Trong khi đó, Bắc Ninh đứng đầu cả nước trong bảng xếp hạng tốp 10 tỉnh thành có điểm trung bình cao nhất môn sinh học (6,912 điểm). Thứ 2 là Hải Phòng (6,699 điểm); thứ 3 là Hà Nội (6,453 điểm). TP.HCM đứng thứ 5 trong bảng xếp hạng với 6,248 điểm.