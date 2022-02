Hà Nội triển khai chiến dịch ‘Safe to School - An toàn tới trường’

Sáng nay 9.2, Thành đoàn - Hội Sinh viên Việt Nam - Hội đồng Đội TP.Hà Nội triển khai chiến dịch “Safe to School - An toàn đến trường”.

Ban tổ chức cho biết, thực hiện chủ trương của UBND TP.Hà Nội, từ ngày 8.2, học sinh, sinh viên sẽ quay trở lại trường.

Nhằm đồng hành cùng học sinh, sinh viên trở lại học tập tập trung tại trường, Thành đoàn - Hội Sinh viên Việt Nam - Hội đồng Đội TP.Hà Nội triển khai chiến dịch “Safe to School - An toàn đến trường” (S2S) với sự tham gia của 100% Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên trường đại học, cao đẳng, học viện; Đoàn Thanh niên, Hội đồng Đội 30 quận, huyện, thị xã; 234 cơ sở Đoàn các trường THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề; 1.350 liên chi đội trên địa bàn Hà Nội.

Chiến dịch “Safe to School - An toàn tới trường” được triển khai với nhiều nội dung, phần việc thiết thực, ý nghĩa như: triển khai nhập liệu thông tin đối với 100% học sinh, sinh viên các trường về tình trạng tiêm chủng, những vấn đề liên quan đến dịch tễ cá nhân thông qua cổng thông tin: khaibao.4sv.vn. Tính đến sáng nay, đã có 13.856 học sinh, sinh viên tham gia khai báo, nhập liệu.

Chương trình triển khai đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về kỹ năng phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên mạng xã hội theo 2 bộ nhận diện do Hội Sinh viên và Hội đồng Đội TP.Hà Nội ban hành, vận dụng kênh phát thanh của địa phương, các đội tuyên truyền măng non, phát thanh măng non tại liên đội.

Kích hoạt “Phòng tuyến áo xanh”

Đồng thời, 100% Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên các trường đại học, cao đẳng, học viện, các trường THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên đồng loạt tổ chức kích hoạt “Phòng tuyến áo xanh” thực hiện các nhiệm vụ: đo thân nhiệt, khử khuẩn, hướng dẫn khai báo y tế tại cổng trường; trước cửa các lớp học, giảng đường; kiểm tra, giám sát, nhắc nhở đoàn viên, học sinh, sinh viên trong quá trình tham gia học tập tại trường thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch bệnh của Bộ Y tế và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid - 19 TP.Hà Nội, địa phương, nhà trường.





Đội hình “Phòng tuyến áo xanh” cũng tổ chức các hoạt động tham gia vệ sinh khuôn viên trường, giảng đường, ký túc xá, thư viện... trước khi đón học sinh, sinh viên trở lại học tập trung.

Xây dựng phương án diễn tập ứng phó với các tình huống phức tạp các quy trình cách ly, xét nghiệm theo quy định...

Chương trình cũng tiếp tục tổ chức rà soát, hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19; triển khai tìm kiếm, hỗ trợ, giới thiệu cho tân sinh viên, sinh viên gặp khó khăn về vấn đề nhà ở trọ giá rẻ, phù hợp với điều kiện; tổ chức động viên, hỗ trợ tinh thần và vấn đề học tập các trường hợp học sinh, sinh viên là F0, F1 đang cách ly chưa thể đến trường học tập tập trung theo tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Đoàn Thanh niên - Hội đồng Đội các quận, huyện, thị xã triển khai các đội hình tình nguyện phối hợp với các liên đội phân luồng học sinh tại cổng trường, dọn dẹp vệ sinh, khử khuẩn, đảm bảo các trang thiết bị y tế cho học sinh; duy trì lực lượng ít nhất 5 đoàn viên, thanh niên tham gia phân làn, phân luồng, đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn... cho các em tại mỗi điểm trường.

Tại chiến dịch, Thành đoàn - Hội Sinh viên TP.Hà Nội đã trao tặng nước rửa tay sát khuẩn và khẩu trang cho đại diện một số đội hình “Phòng tuyến áo xanh” trên địa bàn.