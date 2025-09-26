Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Hà Nội vào top 7 điểm đến mùa thu đẹp nhất châu Á
Video Thời sự

Thanh Nguyên
26/09/2025 15:16 GMT+7

Tạp chí du lịch Time Out (Anh) vừa công bố danh sách bảy điểm đến mùa thu hấp dẫn nhất châu Á. Trong đó, Hà Nội góp mặt ở vị trí thứ 5.

Mùa thu Hà Nội một lần nữa ghi dấu ấn trên bản đồ du lịch quốc tế khi vừa được Tạp chí Time Out của Anh bình chọn vào danh sách bảy điểm đến mùa thu hấp dẫn nhất châu Á. Đáng chú ý, thủ đô Việt Nam đứng ở vị trí thứ 5, gây ấn tượng bởi vẻ đẹp lãng mạn, dịu dàng nhưng cũng tràn đầy sức sống.

Hà Nội vào top 7 điểm đến mùa thu đẹp nhất châu Á

Theo Time Out, Hà Nội không giống những thành phố nổi tiếng bởi lá vàng mùa thu. Sức hấp dẫn của thủ đô nằm ở sự pha trộn độc đáo như: những con phố cổ vốn đã rực rỡ, nay thêm phần quyến rũ khi tiết trời se lạnh, dễ chịu. Dạo bước quanh Hồ Hoàn Kiếm vào những ngày nắng vàng nhẹ, du khách sẽ cảm nhận rõ nét nhất bức tranh thu Hà Nội, vừa nhộn nhịp, tươi trẻ, vừa yên bình, trầm mặc.

Thời điểm lý tưởng nhất để tận hưởng mùa thu Hà Nội chính là đầu tháng 10. Khi ấy, phố phường như khoác lên mình diện mạo mới.

Một điểm nhấn đặc biệt chính là đêm Trung thu (rằm tháng 8 âm lịch). Khắp phố phường Hà Nội sáng bừng với ánh đèn lồng muôn màu, không gian tràn ngập âm nhạc, múa lân và những món quà bánh đặc trưng. Đây là dịp để người dân và du khách hòa mình vào bầu không khí văn hóa đậm đà bản sắc, mang lại trải nghiệm khó quên.

