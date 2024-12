Hạ sĩ công an thương tật 90% khi chữa cháy được công nhận thương binh

Cuối tháng 3.2024, nhận đề nghị của Công an TX.Mỹ Hào (Hưng Yên), Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an tỉnh Hưng Yên đã điều động Đội chữa cháy và CNCH khu vực Thăng Long 2 xuống hiện trường phối hợp chữa cháy tại một nhà dân ở thôn Hòa Lạc (xã Hòa Phong, TX.Mỹ Hào).



Trưởng phòng PC07 Công an tỉnh Hưng Yên trao quyết định cấp chứng nhận thương binh và trợ cấp cho hạ sĩ Nguyễn Quang Huy

ẢNH: PHƯƠNG HUYỀN

Sau khi khống chế lửa cháy ở tầng 1 ngôi nhà, hạ sĩ Nguyễn Quang Huy (20 tuổi, trú P.Phùng Chí Kiên, TX.Mỹ Hào; chiến sĩ nghĩa vụ của Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Thăng Long II) cùng đồng đội lên tầng 2 triển khai đội hình dập lửa.

Quá trình chữa cháy trong hiện trường nguy hiểm, nhiệt độ cao và nhiều khói, khí độc, hạ sĩ Huy đã gặp nạn tại khu vực cầu thang.

Được đồng đội sơ cứu và đưa đi cấp cứu, sức khỏe hồi phục và trở lại đơn vị công tác, song Hội đồng Giám định y khoa I (Bộ Công an) xác định tỷ lệ thương tật của hạ sĩ Huy là 90%.

Để động viên tinh thần dũng cảm, sẵn sàng vì dân phục vụ của hạ sĩ Nguyễn Quang Huy, PC07 Công an tỉnh Hưng Yên đã báo cáo, đề xuất Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên xét, thực hiện chế độ tai nạn lao động và đề nghị Bộ Công an giải quyết chế độ thương binh đối với hạ sĩ Huy.

Ngày 2.12, thừa ủy quyền của cấp trên, Trưởng phòng PC07 Công an tỉnh Hưng Yên đã công bố quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh và trợ cấp đối với hạ sĩ Nguyễn Quang Huy.