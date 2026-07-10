Hà Tĩnh: Khởi tố chủ tiệm vàng bạc trốn thuế

Ngày 10.7, thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra về tội trốn thuế, xảy ra tại Công ty CP vàng bạc Phương Xuân.

Tiệm vàng của Công ty CP vàng bạc Phương Xuân đóng tại P.Thành Sen (Hà Tĩnh) ẢNH: PHẠM ĐỨC

Liên quan đến vụ án, cơ quan điều tra cũng ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Xuân (80 tuổi) và Lê Thị Ánh Tuyết (52 tuổi, cùng trú tại P.Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh), để điều tra về tội trốn thuế.

Bị can Xuân hiện giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP vàng bạc Phương Xuân, còn bị can Tuyết là Phó giám đốc.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Phòng An ninh kinh tế đã chủ trì phối hợp với các phòng nghiệp vụ tổ chức kiểm tra chuyên đề. Qua công tác bám nắm địa bàn, lực lượng công an phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường về nghĩa vụ thuế tại Công ty CP vàng bạc Phương Xuân.

Sau quá trình xác minh thu thập tài liệu, ngày 11.2.2026, Phòng An ninh kinh tế đã chính thức chuyển hồ sơ nguồn tin tố giác tội phạm sang Cơ quan An ninh điều tra để thụ lý theo thẩm quyền.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, trong quá trình điều hành hoạt động kinh doanh, bà Xuân và bà Tuyết đã trực tiếp chỉ đạo nhân viên bán các sản phẩm vàng, bạc cho khách hàng nhưng cố tình không xuất hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) đầy đủ, nhằm bỏ ngoài sổ sách toàn bộ khoản doanh thu này.

Để che giấu dòng tiền, hai lãnh đạo doanh nghiệp này đã yêu cầu các nhân viên và người thân trong gia đình lập tổng cộng 21 tài khoản ngân hàng cá nhân. Toàn bộ các giao dịch mua bán, thanh toán tiền vàng của khách hàng đều được hướng dẫn chuyển vào các tài khoản cá nhân này mà không thông qua tài khoản ngân hàng chính thức của công ty.

Theo tài liệu điều tra, trong vòng 3 năm (từ năm 2022 đến năm 2024), thông qua 21 tài khoản cá nhân nêu trên, Công ty CP vàng bạc Phương Xuân đã thực hiện hơn 68.000 giao dịch nhận tiền thanh toán từ khách hàng. Tổng giá trị dòng tiền luân chuyển qua các tài khoản này đạt con số kỷ lục gần 5.000 tỉ đồng.

Dù sở hữu lượng giao dịch và dòng tiền "khủng" như trên, doanh nghiệp này lại kê khai tài chính nhỏ giọt, mỗi tháng chỉ thực hiện nghĩa vụ nộp thuế cho ngân sách nhà nước từ 10 - 20 triệu đồng.

Tính đến thời điểm hiện tại, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã bóc tách, làm rõ được hơn 26.000 giao dịch trong số đó. Lực lượng chức năng chứng minh được tổng doanh thu để ngoài sổ sách hạch toán, kê khai thuế của doanh nghiệp này là gần 600 tỉ đồng, tương ứng với giá trị trốn thuế ban đầu xác định gần 1,3 tỉ đồng.

Hiện vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục mở rộng, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân, đồng phạm liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.