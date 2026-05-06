HAGL đã qua cơn bĩ cực, sẽ tới hồi thái lai!

Cách xa khu vực nguy hiểm

Ở vòng 20, HAGL có trận hòa 0-0 với Hải Phòng ở sân Pleiku (Gia Lai). Đến vòng 21, đội bóng phố núi thắng SLNA 1-0 ở sân Vinh (Nghệ An). 2 vòng đấu liên tiếp, giành được 4 điểm, đấy là con số khá lớn đối với 1 đội bóng trước đó đang vất vả trụ hạng. Thực tế, ngay sau khi giành được 4 điểm này, đội bóng phố núi tạm thời thoát xa khu vực nguy hiểm.

Lịch thi đấu của HAGL sẽ "dễ thở" hơn trong những ngày tới Ảnh: CLB HAGL

HAGL hiện có 22 điểm, hơn đội cuối bảng Đà Nẵng (vị trí xuống hạng trực tiếp) đến 9 điểm, hơn đội đứng áp chót bảng xếp hạng PVF-CAND (vị trí phải đá trận play-off giữ hạng) 8 điểm. Mùa giải 2025-2026 chỉ còn 5 vòng đấu nữa là kết thúc, khả năng HAGL bị 2 đội bóng vừa nêu bắt kịp rất thấp. Đặc biệt, khi nhìn vào lịch thi đấu của HAGL trong những ngày tới đây, đội bóng phố núi hoàn toàn có thể tăng tốc mạnh hơn nữa.

Ở vòng 22, HAGL sẽ có tiếp trận PVF-CAND trên sân nhà vào chiều 10.5. Đến vòng 23, đội bóng phố núi gặp Hà Tĩnh, cũng trên sân nhà vào ngày 17.5. Vòng 24, HAGL đến làm khách trên sân của Thanh Hóa, vào ngày 23.5. Chỉ cần giải quyết tốt những trận này, HAGL sẽ an toàn trụ hạng, trước khi họ đụng độ đội bóng mạnh Hà Nội FC ở vòng 25, ngày 31.5, trên sân Pleiku.

Nắm trong tay quyền tự quyết

Đặc biệt, nếu HAGL giành chiến thắng trước PVF-CAND cuối tuần này, họ sẽ bỏ cách đối thủ trực tiếp có khả năng đe dọa suất xuống hạng của họ đến 11 điểm, trong khi giải đến lúc đó chỉ còn 4 vòng đấu. Nếu HAGL đánh bại PVF-CAND ở vòng 22, đội bóng phố núi gần như loại đối thủ này khỏi cuộc đua tranh suất trụ hạng với chính mình.

Trung vệ Đinh Quang Kiệt (áo xanh) sẵn sàng ngăn cản các tiền đạo đối thủ uy hiếp khung thành HAGL. Ảnh: CLB HAGL

So về thực lực, HAGL không kém các đội PVF-CAND, Hà Tĩnh và Thanh Hóa ở 3 vòng đấu liên tiếp sắp diễn ra, nên họ có khả năng giành kết quả tốt ở các vòng đấu trước mắt. Còn trước đó, như đã từng đề cập, sở dĩ HAGL lận đận từ vòng 19 trở về vòng 17, vì họ gặp toàn đối thủ mạnh, gồm Thể Công Viettel, Nam Định và Ninh Bình.

Đội bóng phố núi chơi không tệ ở những vòng đấu nói trên, nhưng toàn thua phút cuối trước các đội Ninh Bình (1-2 ở vòng 17) và Thể Công (0-1 ở vòng 19), bởi độ dày về lực lượng của HAGL không thể sánh với đối phương. Khi gặp những đội yếu hơn các đội vừa nêu như Hải Phòng (vòng 20) và SLNA (vòng 21), HAGL cho thấy họ có thể trụ vững trước sức ép của đối thủ, họ lập tức giữ sạch lưới ở 2 vòng đấu gần nhất.

Lợi thế của HLV Lê Quang Trãi và các học trò ở các vòng đấu tới, đó là họ không nhất thiết phải đá tấn công, bởi vì HAGL đã tạo ra khoảng cách điểm tương đối an toàn với các vị trí sẽ xuống hạng hoặc sẽ phải đá trận play-off giữ hạng. HAGL cứ việc triển khai lối đá phòng ngự phản công sở trường, đối thủ mới là bên cần nôn nóng tìm bàn thắng chứ không phải họ.

Một khi HAGL thực hiện lối chơi phòng ngự phản công, không dễ để các đội khác xuyên thủng được hàng phòng ngự vừa cao lớn, vừa giàu kinh nghiệm gồm thủ môn Trần Trung Kiên (1,91 m), các trung vệ Jairo (1,90 m) và Đinh Quang Kiệt (1,95 m). Ở phần sân ngược lại, khi HAGL chơi phản công, các đối thủ phải dè chừng kỹ thuật và tốc độ của bộ đôi tấn công gồm tiền vệ Marciel Silva và tiền đạo Junior Batista.