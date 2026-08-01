Hai bệnh viện trường đại học tại TP.HCM ký kết hợp tác chuyên môn

Chiều 30.7, Bệnh viện đại học quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện đại học Y Dược TP.HCM (UMC) tổ chức ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh.

Lễ ký kết hợp tác giữa Bệnh viện đại học quốc tế Hồng Bàng và Bệnh viện đại học Y Dược TP.HCM ẢNH: BVCC

Theo biên bản ghi nhớ, hai bệnh viện thống nhất phối hợp phát triển hệ thống phòng khám chuyên gia, hỗ trợ chuyên môn và chuyển giao kỹ thuật chuyên sâu trong các lĩnh vực như: tim mạch can thiệp, ngoại lồng ngực - mạch máu, ngoại tiêu hóa - gan mật, ngoại thần kinh, chấn thương chỉnh hình, ngoại tiết niệu, giải phẫu bệnh, nội soi và chẩn đoán hình ảnh.

Đồng thời, hai bệnh viện sẽ phối hợp xây dựng các chuyên khoa trọng điểm, tăng cường chuyển tuyến phù hợp với yêu cầu điều trị, tổ chức đào tạo liên tục, triển khai nghiên cứu khoa học và các chương trình trao đổi học thuật trong nước, quốc tế.

Kể từ ngày hợp tác, Bệnh viện đại học quốc tế Hồng Bàng sẽ có tên trong danh sách các cơ sở có khả năng tiếp nhận người bệnh của Bệnh viện đại học Y Dược TP.HCM khi người bệnh có nhu cầu chuyển viện.

Thông qua hợp tác này, Bệnh viện đại học quốc tế Hồng Bàng kỳ vọng từng bước tăng cường năng lực khám chữa bệnh, chuẩn hóa quy trình chuyên môn, thúc đẩy hoạt động trao đổi chuyên gia và kết nối chuyên môn trong các lĩnh vực phù hợp. Trên nền tảng đó, bệnh viện hướng đến việc nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh, đặc biệt ở các nhóm bệnh cần sự phối hợp chuyên khoa, chẩn đoán chính xác và điều trị an toàn.

GS-TS-BS Phạm Văn Lình phát biểu tại lễ ký kết hợp tác chuyên môn ẢNH: BVCC

Phát biểu tại buổi lễ, GS-TS-BS Phạm Văn Lình, Hiệu trưởng Trường đại học quốc tế Hồng Bàng (HIU), kiêm Giám đốc bệnh viện trường này, cho biết bệnh viện mới đi vào hoạt động, được đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại. Trong giai đoạn đầu phát triển, đơn vị tập trung kiện toàn đội ngũ nhân lực, nâng cao năng lực chuyên môn và hoàn thiện hệ thống tổ chức, vận hành. Ông kỳ vọng việc hợp tác này sẽ tạo nền tảng quan trọng để bệnh viện từng bước phát triển ổn định, nâng cao chất lượng hoạt động và đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người bệnh.

PGS-TS-BS Nguyễn Hoàng Bắc, Giám đốc Bệnh viện đại học Y Dược TP.HCM, cho biết trong thời gian tới, hai bên sẽ cùng nhau thực hiện hiệu quả các hoạt động như: chia sẻ tri thức, nghiên cứu khoa học, phát triển chuyên môn sâu, quản trị bệnh viện, ứng dụng y tế số, bệnh án điện tử và trí tuệ nhân tạo. "Chúng tôi tin rằng, tri thức chỉ thực sự tạo ra giá trị khi được sẻ chia và chuyển hóa thành những kết quả thiết thực, hướng đến mục tiêu phục vụ người bệnh tốt hơn và đóng góp cho sự phát triển bền vững của ngành y tế Việt Nam", PGS-TS-BS Nguyễn Hoàng Bắc nhấn mạnh.

PGS-TS-BS Nguyễn Hoàng Bắc phát biểu tại buổi lễ ẢNH: BVCC

Việc kết nối với các cơ sở y tế có uy tín như Bệnh viện đại học Y Dược TP.HCM được xem là bước đi quan trọng nhằm từng bước nâng cao năng lực chuyên môn, gia tăng niềm tin của người bệnh và khẳng định vai trò của Bệnh viện đại học quốc tế Hồng Bàng trong hệ sinh thái đào tạo - nghiên cứu - khám chữa bệnh, với định hướng "Y học hiện đại - Trái tim yêu thương".