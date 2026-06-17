Hai cha con 99 lần hiến máu cứu người

N GƯỜI CHA BỀN BỈ HIẾN MÁU

Trung tá Nguyễn Văn Lâm (46 tuổi) hiện là Phó trưởng phân trại Trại tạm giam số 3, Công an tỉnh Vĩnh Long. Ông cho biết cơ duyên đến với hiến máu tình nguyện bắt đầu từ năm 1998 khi ông đang công tác tại Cơ sở giáo dục Bến Giá (nay là Trại giam Bến Giá, thuộc Bộ Công an, đóng tại P.Trường Long Hòa, Vĩnh Long).

Trung tá Nguyễn Văn Lâm tham gia hiến máu tình nguyện Ảnh: NVCC

Thời điểm đó, trung tá Lâm đang học tại Học viện Thanh thiếu niên miền Nam (TP.HCM). Có lần đi nhà sách, ông nghe thông tin một bệnh nhi mắc ung thư máu đang điều trị tại bệnh viện và rất cần được truyền máu. Cảm thương trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình cháu bé, ông đã đến Bệnh viện Huyết học - Truyền máu để xét nghiệm. May mắn cùng nhóm máu, ông tình nguyện hiến máu hỗ trợ bé điều trị. "Đó là lần đầu tiên tôi hiến máu. Khi biết những giọt máu của mình có thể góp phần cứu sống một người, tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Từ đó, tôi duy trì hiến máu đến tận hôm nay", trung tá Lâm nhớ lại.

Từ lần hiến máu đầu tiên ấy đến nay, dù trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau, nhiệm vụ chuyên môn có lúc áp lực, trung tá Lâm vẫn đều đặn hiến máu 3 - 4 lần mỗi năm. Bên cạnh đó, ông tích cực tuyên truyền, vận động hàng ngàn lượt người tham gia hiến máu tình nguyện. Riêng ông, đến nay đã 79 lần hiến máu. Theo trung tá Lâm, động lực giúp ông duy trì nghĩa cử này là niềm vui khi biết những giọt máu của mình có thể mang lại cơ hội sống cho người khác. "Tôi không biết người nhận máu là ai, nhưng tin rằng ở đâu đó có người đang vượt qua cơn nguy kịch nhờ sự sẻ chia của cộng đồng. Đó là niềm hạnh phúc rất đặc biệt mà không phải giá trị vật chất nào cũng có thể mang lại được", trung tá Lâm nói.

C ON GÁI TIẾP NỐI HÀNH TRÌNH

Thấy cha mình thường xuyên hiến máu cứu người, chị Nguyễn Lê Mỹ Hiền (23 tuổi, hiện công tác tại Viện KSND tỉnh Vĩnh Long) đã noi gương, thể hiện trách nhiệm cộng đồng với mong muốn góp sức giúp đỡ người cần máu. Năm 2022, chị bắt đầu hiến máu tình nguyện. "Khi biết tôi đi hiến máu, cha rất vui, khen tôi đã trưởng thành và động viên duy trì việc làm ý nghĩa này", chị Hiền kể.

Chị Nguyễn Lê Mỹ Hiền trong một lần tham gia hiến máu tình nguyện Ảnh: NAM LONG

Trong thời gian học tại Trường ĐH Kiểm sát Hà Nội, chị Hiền cũng thường xuyên tham gia các chương trình hiến máu do nhà trường và các đơn vị tổ chức. Ngoài những đợt vận động tập trung, chị còn chủ động đến các cơ sở y tế để hiến máu và tiểu cầu khi đủ điều kiện. Hiền cho biết hiến tiểu cầu là trải nghiệm đặc biệt đối với chị, bởi thời gian thực hiện kéo dài hơn nhiều so với hiến máu thông thường. Một trong những lần đáng nhớ nhất là cuối năm 2023, khi chị trải qua nhiều giờ tại bệnh viện để thực hiện quy trình tách lọc tiểu cầu. "Mỗi lần hiến máu hay hiến tiểu cầu xong, tôi đều cảm thấy rất vui vì biết rằng việc làm của mình có thể giúp đỡ những bệnh nhân đang cần máu để điều trị. Đó cũng là động lực để tôi tiếp tục tham gia đều đặn", Hiền nói.

Đến nay, dù mới 23 tuổi, chị Hiền đã có 20 lần hiến máu và hiến tiểu cầu. Thành tích ấy của con gái khiến trung tá Lâm không giấu được niềm tự hào. "Đối với tôi, đó là niềm vui và niềm tự hào rất lớn bởi những giá trị của lòng nhân ái, sự sẻ chia đã được tiếp nối qua thế hệ trẻ. Mai mốt, khi con trai tôi lớn lên, tôi cũng vận động cháu tham gia hiến máu cứu người", ông chia sẻ.

Với những đóng góp nổi bật, trung tá Lâm 2 lần được vinh danh là một trong 100 tình nguyện viên hiến máu tiêu biểu toàn quốc.