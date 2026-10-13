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    Hai cha con bị khởi tố vì tiếp tay cho 9 tàu cá khai thác trái phép

    Lã Nghĩa Hiếu
    Lã Nghĩa Hiếu
    Với hành vi tháo thiết bị giám sát hành trình của 9 tàu cá rồi mang lắp đặt lên bè mảng ở vùng biển Cô Tô (Quảng Ninh) nhằm giúp 9 tàu cá đi đánh bắt trái phép, hai cha con trú tại Thanh Hóa đã bị khởi tố.

    Ngày 13.10, thông tin từ Công an TP.Quảng Ninh cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP.Quảng Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Trần Văn Tư (35 tuổi) và ông Trần Xuân Trọng (60 tuổi, bố đẻ bị can Tư), cùng trú tại thôn Thạch Bắc (xã Tiên Trang (Thanh Hóa), để điều tra về hành vi tháo gỡ trái phép thiết bị giám sát hành trình tàu cá (VMS).

    Hai cha con bị khởi tố vì tiếp tay cho 9 tàu cá khai thác trái phép- Ảnh 1.

    Các bị can Trần Văn Tư và Trần Xuân Trọng tại cơ quan công an

    ẢNH: VŨ LINH

    Hai bị can bị khởi tố về tội cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử, quy định tại khoản 2 điều 287 bộ luật Hình sự.

    Theo điều tra ban đầu, ngày 14.7, lực lượng chức năng kiểm tra một bè mảng làm bằng gỗ, xốp không có số đăng ký, đang neo đậu tại vùng biển đặc khu Cô Tô (Quảng Ninh), do ông Trần Xuân Trọng quản lý.

    Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên bè mảng cất giấu 9 thiết bị giám sát hành trình (VMS) được tháo từ các tàu cá khác.

    Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định, ngày 7.7, ông Trần Văn Tư đã liên hệ, thỏa thuận với 9 chủ tàu cá về việc tháo thiết bị giám sát hành trình khỏi tàu.

    Sau khi các thiết bị được tháo, ông Tư nói ông Trọng tiếp nhận, lắp đặt và cất giấu toàn bộ 9 thiết bị VMS trên bè mảng do ông Trọng quản lý.

    Bằng thủ đoạn này, các tàu cá vẫn có tín hiệu giám sát hành trình tại vị trí bè nổi, trong khi thực tế tàu cá có thể di chuyển đến những vùng biển khác để khai thác thủy sản trái phép.

    Theo cơ quan điều tra, hành vi tổ chức tháo gỡ trái phép 9 thiết bị giám sát hành trình tàu cá của cha con ông Trọng đã gây cản trở, rối loạn hệ thống giám sát, quản lý tàu cá của cơ quan chức năng trong tổng thời gian 163 giờ 11 phút, nhằm thu lợi bất chính.

    Công an TP.Quảng Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các chủ tàu cá liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

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