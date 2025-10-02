Hai chàng trai lập ứng dụng giao đồ ăn, thu hút hơn 30.000 người dùng thường xuyên

Khởi nghiệp từ mùa dịch

Gần 5 năm trước, giữa lúc dịch Covid-19 còn nhiều khó khăn, Nguyễn Thanh Hiền và Nguyễn Quốc Huy (cùng sinh năm 1997, quê Long Khánh, Đồng Nai) nảy ra ý tưởng khởi nghiệp bằng ứng dụng giao đồ ăn tại chính quê hương mình.

Shipper giao hàng của ứng dụng ILOKA ẢNH: LÊ LÂM

Cả hai vốn là lập trình viên, sau khi tốt nghiệp đại học đã làm việc 3 năm ở TP.HCM. Dịp cuối năm 2020 về quê, họ nhận thấy dù Long Khánh đã lên thành phố, quán xá tấp nập nhưng vẫn chưa có dịch vụ đặt và giao đồ ăn trực tuyến như ở Sài Gòn. Người dân muốn ăn gì đều phải trực tiếp đến mua.

Sau nhiều lần bàn bạc, Hiền và Huy quyết định viết ứng dụng riêng. Họ rủ thêm bạn cùng lớp đại học là Nguyễn Thanh Duy tham gia và cùng nhau thành lập công ty. Đến tháng 11.2021, ứng dụng ILOKA (viết tắt của "I Long Khánh") chính thức ra mắt.

Từ vài chục đơn mỗi ngày đến 300 đơn

Giai đoạn đầu, nhóm cho các cửa hàng tham gia miễn phí để quảng bá. Khi lượng đơn hàng tăng, mới bắt đầu tính phí theo phần trăm. Ban đầu chỉ có khoảng 70 cửa hàng đăng ký, 5 shipper, xử lý chừng 50 đơn/ngày. Sau 1 tháng, số cửa hàng tăng lên hơn 100, đơn hàng cũng vượt 100 đơn/ngày.

Ứng dụng ILOKA đang phủ sóng khắp Long Khánh ẢNH: LÊ LÂM

Đến nay, ILOKA đã có 30.000 người dùng thường xuyên, 50.000 người đăng ký, liên kết với 170 cửa hàng, đội ngũ hơn 12 shipper, xử lý 250 - 300 đơn mỗi ngày. Thu nhập trung bình của shipper khoảng 10 triệu đồng/tháng.

Nguyễn Thanh Hiền chia sẻ: "Lúc đầu tụi mình chỉ góp khoảng 200 triệu đồng mua server. Đến nay đã nâng công suất gấp 3 lần, tổng vốn hạ tầng khoảng 600 triệu đồng để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng".

Mục tiêu mới ở trung tâm Biên Hoà

Sau khi vững vàng ở Long Khánh, năm 2023 nhóm mở rộng sang Nhơn Trạch. Tuy nhiên, do đặc thù dân cư phân tán, công nhân đông nhưng ít sử dụng dịch vụ online, chỉ sau một năm gồng gánh, chi phí vận hành vượt 100 triệu đồng, dự án buộc phải rút lui.

Huy, Hiền (ngoài cùng bên trái, hàng dưới) cùng đội ngũ nhân viên ẢNH: NVCC

"Đó là bài học xương máu, chúng tôi nhận ra không phải thị trường nào cũng phù hợp. Phải hiểu rõ thói quen tiêu dùng địa phương mới có thể tồn tại", Nguyễn Quốc Huy nhìn lại.

Hiện nay, nhóm đang chuẩn bị lấn sân vào trung tâm Biên Hòa một thị trường đông dân, sôi động và cũng đầy cạnh tranh. "Biên Hòa là mảnh đất màu mỡ, nhưng cũng có nhiều đối thủ lớn. Chúng tôi tự tin vì chi phí vận hành gọn nhẹ, thu phí cửa hàng thấp hơn, tạo lợi thế cho cả quán ăn lẫn khách hàng", Hiền cho biết.

Hiện nay ứng dụng liên kết với 170 cửa hàng ở Long Khánh, đội ngũ hơn 12 shipper, xử lý 250 - 300 đơn mỗi ngày ẢNH: NVCC

Từ ý tưởng trong mùa dịch, ba chàng trai Long Khánh đã biến ILOKA thành một thương hiệu công nghệ khởi nghiệp gắn liền với quê hương. Họ đang tiếp tục hành trình để đưa "món ngon quê nhà" đến tận tay người tiêu dùng, chỉ với một cú chạm điện thoại.