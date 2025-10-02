Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giới trẻ

Hai chàng trai lập ứng dụng giao đồ ăn, thu hút hơn 30.000 người dùng thường xuyên

Lê Lâm
Lê Lâm
02/10/2025 16:04 GMT+7

Hai chàng trai quê phường Long Khánh (Đồng Nai, trước đây là TP.Long Khánh, Đồng Nai cũ) nhận thấy quê hương mình chưa có dịch vụ đặt và giao đồ ăn trực tuyến, từ đó nảy ra ý tưởng khởi nghiệp với mô hình này.

Khởi nghiệp từ mùa dịch

Gần 5 năm trước, giữa lúc dịch Covid-19 còn nhiều khó khăn, Nguyễn Thanh Hiền và Nguyễn Quốc Huy (cùng sinh năm 1997, quê Long Khánh, Đồng Nai) nảy ra ý tưởng khởi nghiệp bằng ứng dụng giao đồ ăn tại chính quê hương mình.

Viết ứng dụng giao đồ ăn để ‘phủ sóng’ quê nhà - Ảnh 1.

Shipper giao hàng của ứng dụng ILOKA

ẢNH: LÊ LÂM

Cả hai vốn là lập trình viên, sau khi tốt nghiệp đại học đã làm việc 3 năm ở TP.HCM. Dịp cuối năm 2020 về quê, họ nhận thấy dù Long Khánh đã lên thành phố, quán xá tấp nập nhưng vẫn chưa có dịch vụ đặt và giao đồ ăn trực tuyến như ở Sài Gòn. Người dân muốn ăn gì đều phải trực tiếp đến mua.

Sau nhiều lần bàn bạc, Hiền và Huy quyết định viết ứng dụng riêng. Họ rủ thêm bạn cùng lớp đại học là Nguyễn Thanh Duy tham gia và cùng nhau thành lập công ty. Đến tháng 11.2021, ứng dụng ILOKA (viết tắt của "I Long Khánh") chính thức ra mắt.

Từ vài chục đơn mỗi ngày đến 300 đơn

Giai đoạn đầu, nhóm cho các cửa hàng tham gia miễn phí để quảng bá. Khi lượng đơn hàng tăng, mới bắt đầu tính phí theo phần trăm. Ban đầu chỉ có khoảng 70 cửa hàng đăng ký, 5 shipper, xử lý chừng 50 đơn/ngày. Sau 1 tháng, số cửa hàng tăng lên hơn 100, đơn hàng cũng vượt 100 đơn/ngày.

Viết ứng dụng giao đồ ăn để ‘phủ sóng’ quê nhà - Ảnh 2.

Ứng dụng ILOKA đang phủ sóng khắp Long Khánh

ẢNH: LÊ LÂM

Đến nay, ILOKA đã có 30.000 người dùng thường xuyên, 50.000 người đăng ký, liên kết với 170 cửa hàng, đội ngũ hơn 12 shipper, xử lý 250 - 300 đơn mỗi ngày. Thu nhập trung bình của shipper khoảng 10 triệu đồng/tháng.

Nguyễn Thanh Hiền chia sẻ: "Lúc đầu tụi mình chỉ góp khoảng 200 triệu đồng mua server. Đến nay đã nâng công suất gấp 3 lần, tổng vốn hạ tầng khoảng 600 triệu đồng để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng".

Mục tiêu mới ở trung tâm Biên Hoà

Sau khi vững vàng ở Long Khánh, năm 2023 nhóm mở rộng sang Nhơn Trạch. Tuy nhiên, do đặc thù dân cư phân tán, công nhân đông nhưng ít sử dụng dịch vụ online, chỉ sau một năm gồng gánh, chi phí vận hành vượt 100 triệu đồng, dự án buộc phải rút lui.

Viết ứng dụng giao đồ ăn để ‘phủ sóng’ quê nhà - Ảnh 3.

Huy, Hiền (ngoài cùng bên trái, hàng dưới) cùng đội ngũ nhân viên

ẢNH: NVCC

"Đó là bài học xương máu, chúng tôi nhận ra không phải thị trường nào cũng phù hợp. Phải hiểu rõ thói quen tiêu dùng địa phương mới có thể tồn tại", Nguyễn Quốc Huy nhìn lại.

Hiện nay, nhóm đang chuẩn bị lấn sân vào trung tâm Biên Hòa một thị trường đông dân, sôi động và cũng đầy cạnh tranh. "Biên Hòa là mảnh đất màu mỡ, nhưng cũng có nhiều đối thủ lớn. Chúng tôi tự tin vì chi phí vận hành gọn nhẹ, thu phí cửa hàng thấp hơn, tạo lợi thế cho cả quán ăn lẫn khách hàng", Hiền cho biết.

Viết ứng dụng giao đồ ăn để ‘phủ sóng’ quê nhà - Ảnh 4.

Hiện nay ứng dụng liên kết với 170 cửa hàng ở Long Khánh, đội ngũ hơn 12 shipper, xử lý 250 - 300 đơn mỗi ngày

ẢNH: NVCC

Từ ý tưởng trong mùa dịch, ba chàng trai Long Khánh đã biến ILOKA thành một thương hiệu công nghệ khởi nghiệp gắn liền với quê hương. Họ đang tiếp tục hành trình để đưa "món ngon quê nhà" đến tận tay người tiêu dùng, chỉ với một cú chạm điện thoại.

Chị Quỳnh Chi, một người dân ở phường Long Khánh (Đồng Nai mới) cho biết chị thường xuyên gọi đồ ăn qua ứng dụng ILOKA. Chị đánh giá ứng dụng này khá tốt, giá cả phù hợp, thời gian giao hàng nhanh, nhân viên thân thiện.

Tin liên quan

Khởi nghiệp từ muối, thu lợi nhuận 300 - 400 triệu đồng/năm

Khởi nghiệp từ muối, thu lợi nhuận 300 - 400 triệu đồng/năm

Trăn trở trước thực trạng nghề làm muối của quê hương dần mai một, chị Trần Thị Hồng Thắm cùng các cộng sự đã nghiên cứu, chế biến nâng tầm giá trị hạt muối bằng công nghệ cao, thay đổi thu nhập cho bà con diêm dân.

Nhóm bạn trẻ tạo ứng dụng thuê nhà tiện lợi và an toàn

Ứng dụng đánh giá sức khỏe tôm giống bằng AI

Khám phá thêm chủ đề

ứng dụng giao đồ ăn dịch Covid-19 Biên Hòa Đơn hàng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận