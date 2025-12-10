Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Hai cô gái lạ mặt lột bông tai vàng của bé gái ngay trước nhà

Trần Kha
Trần Kha
10/12/2025 11:09 GMT+7

Bé gái 5 tuổi chơi đùa với bạn cùng trang lứa trong con hẻm trước nhà thì có hai cô gái lạ mặt tới làm quen, rồi lột bông tai vàng khiến bé hoảng sợ.

Ngày 10.12, Công an xã Tân Vĩnh Lộc (huyện Bình Chánh cũ, TP.HCM) đang lập hồ sơ, xác minh vụ việc bé gái 5 tuổi bị người lạ lột lấy đôi bông tai vàng xảy ra trên địa bàn.

Bé gái 5 tuổi bị lột bông tai: Sự việc gây hoang mang tại Tân Vĩnh Lộc - Ảnh 1.

Hai cô gái đi xe đạp điện đến làm quen bé gái rồi tiếp cận lột bông tai

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Cùng ngày, trao đổi với Báo Thanh Niên, anh Đ.H.T (36 tuổi, ở xã Tân Vĩnh Lộc) cho biết gia đình anh đến thuê nhà tại một con hẻm ở đường Vĩnh Lộc, xã Tân Vĩnh Lộc được 3 tháng nay.

Hơn 19 giờ ngày 8.12, con gái 5 tuổi của anh T. chơi đùa trong con hẻm trước nhà thì bị người lạ lột lấy mất đôi bông tai bằng vàng.

Qua trích xuất camera an ninh cho thấy, thời điểm trên con gái của anh T. đang chơi đùa với các bạn nhỏ trong xóm thì có hai cô gái còn khá trẻ dắt bộ xe đạp điện đến.

Cả hai người này quan sát và tỏ ra thân thiện, chào con của anh T. Một người nhanh chóng đi đến tiếp cận, lột đôi bông tai bé gái đang đeo rồi nhanh chóng lên xe rời đi.

Bé gái 5 tuổi bị lột bông tai: Sự việc gây hoang mang tại Tân Vĩnh Lộc - Ảnh 2.

Con hẻm trước nhà anh T. là hẻm cụt nhưng anh không ngờ lại xảy ra sự việc táo tợn như vậy

ẢNH: TRẦN KHA

"Bị lột bông tai, bé hoảng loạn chạy về nhà kể lại sự việc. Cô gái lột bông tai của con tôi là người lạ, chưa từng xuất hiện ở khu vực này. Hẻm nhà tôi là hẻm cụt nên mình cũng không ngờ lại xảy ra sự việc táo tợn như vậy", anh T. nói.

Cũng theo anh T., đôi bông tai bị mất là vàng tây, được mua cách đây hơn một năm với giá gần 1 triệu đồng. Gia đình anh T. sau đó đã đến trụ sở công an địa phương để trình báo.

Khám phá thêm chủ đề

