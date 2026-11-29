Công nghệTin tức công nghệHai công ty AI lớn nhất thế giới OpenAI và Anthropic đang cạnh tranh ra sao?Khương Nha- khuongnha.vn@gmail.com 29/11/2026 07:23 GMT+7 Chia sẻ Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên Google tìm kiếm. Xem hướng dẫn. BƯỚC1Nhấp vào nút "Thêm Thanh Niên trên Google" hoặc mở trực tiếp đường dẫn này: https://www.google.com/preferences/source?q=thanhnien.vnBƯỚC2Tại trang vừa mở, tìm dòng "Báo Thanh Niên" và bấm vào ô vuông bên phải.Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là bạn đã thành công rồi!LƯU Ý NHỎ: Nếu muốn kiểm tra xem cài đặt còn hiệu lực không, bạn chỉ cần mở lại link trên là thấy ngay dấu tích xanh vẫn đang hiển thị. Chúc bạn đọc báo vui vẻ! OpenAI mở ra kỷ nguyên AI agent với ChatGPT nhưng sau đó bị startup ra đời sau 6 năm là Anthropic vượt mặt với AI Claude. Tin liên quan Apple bị OpenAI kiện ngược trong vụ đánh cắp bí mật thương mạiApple từng kiện OpenAI với cáo buộc đánh cắp bí mật thương mại nhưng giờ công ty mẹ ChatGPT lại đâm đơn kiện ngược lại nhà sản xuất iPhone, khiến vụ tranh chấp trở nên phức tạp hơn.Chuyên gia Anthropic dự đoán AI sẽ vượt trí tuệ con người vào năm 2027Doanh thu tăng 10 tỉ USD nhưng OpenAI vẫn lỗ nặng Chia sẻ Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên Google tìm kiếm. Xem hướng dẫn. Bình luận (0) Gửi bình luậnQuan tâm nhấtMới nhấtXem thêm bình luận Khám phá thêm chủ đề OPENAI anthropic ChatGPT Claude Chatbot Cuộc đua AI
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