Ngày 27.11, OpenAI đệ đơn kiện ngược lại Apple tại tòa án liên bang ở San Jose, California (Mỹ), biến vụ kiện mà Apple khởi xướng trước đó chống lại OpenAI thành một cuộc chiến hai chiều về quyền sở hữu trí tuệ của hai công ty.

Theo Reuters, OpenAI cáo buộc nhà sản xuất iPhone đã đánh cắp bí mật thương mại và ngăn cản các nhà cung cấp phần cứng tham gia phát triển các thiết bị OpenAI trong tương lai. Nhà phát triển AI ChatGPT cho rằng các hoạt động tuyển dụng của Apple được thiết kế để "bẫy" nhân viên và ngăn cản họ làm việc với công nghệ của các đối thủ cạnh tranh.

OpenAI đang phát triển các thiết bị điện tử cá nhân tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), có thể "cạnh tranh trực tiếp với Apple". Trong đơn kiện, công ty cho biết Apple đã có được thông tin mật bằng cách tuyển dụng lại một cựu nhân viên từng làm việc tại OpenAI trong sáu tháng. Trong thời gian đó, nhân viên này đã tiếp cận được thông tin cụ thể về một thiết bị mới cũng như lộ trình phát triển sản phẩm phần cứng tương lai của OpenAI.

Trình duyệt Atlas của OpenAI chạy trên máy tính MacBook của Apple ẢNH: KHƯƠNG NHA

"Xét về thời điểm, giờ đây có vẻ như việc đánh cắp những tài liệu đó chính là lý do ban đầu khiến người này gia nhập OpenAI", OpenAI viết trong đơn kiện.

Apple phủ nhận việc sử dụng nhân viên được tuyển dụng lại để truy cập thông tin mật của OpenAI và phủ nhận việc cố gắng kìm hãm cạnh tranh trong lĩnh vực sản xuất thiết bị AI.

Trong một tuyên bố hôm 27.11, Apple cho biết: "Những cáo buộc phản tố của OpenAI rõ ràng là nỗ lực nhằm đánh lạc hướng dư luận khỏi nội dung chính của vụ kiện do Apple khởi xướng".

Căng thẳng giữa hai công ty công nghệ này đã leo thang khi cuộc đua phát triển các sản phẩm AI ngày càng gay gắt. Việc này thúc đẩy sự cạnh tranh về cả nhân tài và công nghệ độc quyền.

Trước đó vào tháng 7, Apple đã kiện OpenAI và hai cựu nhân viên của Apple là Tang Tan và Chang Liu về tội chiếm đoạt bí mật thương mại của hãng để trục lợi. Hai người này được cho là đã giúp sức cho việc thâm nhập thị trường phần cứng tiêu dùng của OpenAI. Tang Tan là nhân viên Apple 24 năm, từng là phó chủ tịch thiết kế sản phẩm cho iPhone và Apple Watch. Ông là thành viên của nhóm sáng lập startup thiết bị AI io Products. Công ty này sau đó được OpenAI mua lại vào năm 2025.

OpenAI và các nhân viên đã phủ nhận những cáo buộc trên và cho rằng vụ kiện của Apple dựa trên việc họ theo dõi trái phép các tin nhắn cá nhân của Chang Liu sau khi ông nghỉ việc.

OpenAI và các luật sư của Tan, Liu chưa đưa ra bình luận về việc công ty khởi kiện ngược lại Apple hôm 27.11. Trong đơn kiện, OpenAI đã chỉ trích Apple vì khuyến khích nhân viên làm việc trên các thiết bị và tài khoản của công ty. Nhà sản xuất iPhone cũng bị cáo buộc đã ngăn cản cựu nhân viên tách bạch giữa tài khoản công việc và cá nhân khi họ chuyển sang công việc mới.

OpenAI cho biết Apple vẫn tiếp tục truy cập vào các thiết bị và tài khoản cá nhân của cựu nhân viên sau khi họ rời công ty. Việc này cho phép Apple "giám sát và gài bẫy những nhân viên sắp nghỉ việc" khi họ đầu quân cho các đối thủ cạnh tranh. Theo OpenAI, đến nay đã có 400 nhân viên rời Apple để gia nhập OpenAI. Apple muốn đe dọa những nhân viên khác để họ không rời đi tìm các công ty công nghệ khác.