Trong lịch sử phát triển của mình, Apple hiếm khi cho ra mắt các phiên bản đặc biệt của iPhone và nếu có, chúng thường chỉ là những màu sắc khác nhau của cùng một thiết bị với mức giá tương đương. Tuy nhiên, mọi thứ có thể thay đổi với sự ra mắt của iPhone 20 Pro kỷ niệm, dự kiến không chỉ có thiết kế hoàn toàn mới mà còn là một phiên bản giới hạn.

Hình ảnh kết xuất dành cho iPhone 20 Pro với màn hình cong bốn cạnh ẢNH: chụp màn hình WEIBO

Theo PhoneArena, Apple đang chuẩn bị sản xuất một phiên bản iPhone 20 Pro kỷ niệm sử dụng chất liệu gốm. Người rò rỉ thông tin trên Weibo, Fixed Focus Digital, cho biết đã phát hiện các linh kiện gốm cho chiếc điện thoại cao cấp này. Đáng chú ý, các linh kiện này sẽ không được sử dụng cho tất cả các phiên bản iPhone 20 Pro mà chỉ dành cho một số lượng hạn chế, cho thấy khả năng xuất hiện một phiên bản đặc biệt với số lượng có hạn.

Hiện tại, thiết kế của iPhone 20 Pro bằng gốm vẫn đang trong giai đoạn phát triển ban đầu và chưa rõ liệu phiên bản này có được sản xuất hàng loạt hay không. Theo báo cáo, dự án vẫn đang trong quá trình kiểm tra kỹ thuật, một bước quan trọng trước khi tiến hành sản xuất. Ngay cả khi được phê duyệt, sản lượng linh kiện cũng sẽ bị hạn chế, khiến phiên bản gốm sứ trở thành một món đồ sưu tầm quý giá.

Được biết, Apple cũng đã từng sử dụng gốm sứ cho một số sản phẩm của mình, như phiên bản Apple Watch Series 12. Nếu điều tương tự xảy ra với iPhone 20 Pro, chiếc iPhone này có thể trở thành sản phẩm đắt nhất từ trước đến nay của Apple. Ví dụ, nếu phiên bản cơ bản của iPhone 20 Pro có giá khởi điểm 1.199 USD, thì phiên bản gốm có thể lên tới 2.700 USD, thậm chí cao hơn nhiều so với iPhone Duo giá 1.999 USD.

Mặc dù gốm sứ mang lại bề mặt mịn màng, chống trầy xước và ăn mòn, nhưng quá trình sản xuất của nó rất phức tạp và dễ bị nứt vỡ trong một số điều kiện nhất định. Điều đó có thể là lý do khiến không có nhiều smartphone phổ biến sử dụng chất liệu này.

Cuối cùng, ngay cả khi giá không quá cao, không chắc nhiều người sẽ chọn mua một phiên bản iPhone đắt hơn chỉ vì chất liệu khác biệt. Có thể, phiên bản gốm sứ sẽ trở thành món quà đặc biệt dành cho những người hâm mộ Apple trung thành nhất nếu nó thực sự được phát hành.