Thiết kế gập đôi của iPhone Duo cho phép Apple tích hợp hai viên pin nhỏ hơn, mang lại tổng dung lượng pin lên tới 4.883 mAh, trong đó viên pin lớn có dung lượng 2.962 mAh và viên pin nhỏ là 1.921 mAh. Nhưng khác với các mẫu iPhone truyền thống, hai viên pin này được đặt ở mỗi hai bên của thiết bị.

Thông tin hai viên pin được hiển thị trong mục Battery Health của iPhone Duo ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH ENGADGET

Đây chính là lý do người dùng có thể thấy thông tin cả hai viên pin trên iPhone Duo khi truy cập vào trang tình trạng pin của thiết bị theo đường dẫn Settings > Battery > Battery Health, nơi người dùng sẽ thấy Battery 1 và Battery 2, với Battery 1 có số chu kỳ sạc nhiều hơn.

Apple cho biết hệ thống iOS quản lý hai viên pin như khối duy nhất, nhưng chưa rõ cách thức chia sẻ tải giữa chúng. Có thể iPhone Duo sẽ ưu tiên sử dụng một viên pin trước, hoặc sử dụng cả hai cùng lúc, tùy thuộc vào tình huống.

Các thông tin pin có thể xem trên iPhone Duo

Trong mục Battery Health, người dùng có thể xem dung lượng tối đa, số chu kỳ sạc, ngày sản xuất và thời điểm sử dụng lần đầu. Đặc biệt, pin của iPhone Duo sẽ giữ lại ít nhất 80% dung lượng sau 1.000 chu kỳ sạc, tức là nếu người dùng sạc đầy mỗi ngày, pin vẫn có thể hoạt động tốt trong gần 3 năm.

Mặc dù iPhone Duo có hai viên pin, nhưng Apple khẳng định rằng hiệu suất của nó tương tự như các mẫu iPhone mới nhất. Công ty cho biết hệ thống phần mềm và phần cứng được tích hợp hoạt động tự động để tối ưu hóa hiệu suất khi pin bị lão hóa theo thời gian.

Để kéo dài thời gian sử dụng pin, người dùng nên ưu tiên sử dụng màn hình ngoài, vì màn hình trong lớn hơn và tiêu tốn nhiều năng lượng hơn. Theo thông tin từ Apple, iPhone Duo có thể phát video liên tục lên đến 44 giờ trên màn hình ngoài, so với 31 giờ trên màn hình trong.

Khi đến lúc cần thay pin cho iPhone Duo, dịch vụ thay pin sẽ có giá 229 USD, mặc dù Apple chưa xác nhận liệu giá này có bao gồm cả hai viên pin hay không. Tuy nhiên, với những người có AppleCare+, việc thay pin sẽ miễn phí khi dung lượng pin giảm xuống dưới 80%. Điều đó cho thấy việc đầu tư vào gói bảo vệ này là rất đáng giá.