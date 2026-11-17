Thiếu sót lớn nhất mà người dùng phàn nàn về iPhone Duo chính là việc không có Face ID. Trong khi có tin đồn rằng Apple có thể trang bị camera TrueDepth cho thế hệ thứ hai của điện thoại gập này vào năm tới, công ty đã nhanh chóng đưa ra giải pháp tạm thời để giải quyết vấn đề.

Tính năng Unlock with Front Camera hoạt động trên iPhone Duo chạy iOS 27.3 beta 2 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH ENGADGET

Theo Engadget, trong phiên bản iOS 27.3 beta 2 vừa được Apple phát hành cho các nhà phát triển vào rạng sáng 17.11, Apple đã giới thiệu một tính năng mới cho phép mở khóa iPhone Duo bằng nhận diện khuôn mặt thông qua camera trước. Với tên gọi Unlock with Front Camera (tạm dịch: Mở khóa bằng camera trước), người dùng có thể tìm thấy lựa chọn này trong phần Touch ID & Passcode của ứng dụng Settings.

Các ghi nhận ban đầu cho thấy tính năng này hoạt động hiệu quả trên iPhone Duo chạy phiên bản iOS 27.3 beta 2, tuy nhiên cách thức hoạt động của nó khá đặc biệt. Khác với các mẫu iPhone hiện đại, iPhone Duo không được trang bị camera TrueDepth với cảm biến độ sâu cần thiết cho Face ID. Thay vào đó, nó sử dụng các camera thông thường ở cả màn hình ngoài và màn hình trong, đây là lý do tại sao thiết bị chủ yếu dựa vào Touch ID để mở khóa.

Apple cảnh báo tính năng mở khóa khuôn mặt trên iPhone Duo

Màn hình thiết lập của tính năng mới cảnh báo người dùng rằng mặc dù "mang lại sự tiện lợi", nhưng "không an toàn bằng Touch ID hoặc Face ID". Các thử nghiệm của Engadget cho thấy tính năng này mở khóa nhanh hơn Touch ID và không bị đánh lừa khi người dùng đưa ảnh khuôn mặt vào camera. Nó cũng hoạt động trong một số điều kiện ánh sáng yếu, nhưng không hiệu quả khi trời hoàn toàn tối.

Để đảm bảo an toàn, Apple đã đặt ra một số giới hạn cho tính năng này. Nó chỉ có thể bỏ qua màn hình khóa, không cho phép mở khóa ứng dụng, xem mật khẩu hay sử dụng Apple Pay bằng khuôn mặt, thay vào đó người dùng phải sử dụng Touch ID khi cần thực hiện các thao tác nhạy cảm. Nếu điện thoại không được sử dụng trong hơn 45 phút, tính năng Unlock with Front Camera sẽ tạm thời bị vô hiệu hóa. Ngoài ra, tính năng này không hoạt động khi sử dụng màn hình bên trong của iPhone Duo, có thể do camera dưới màn hình có độ phân giải thấp.

Cách tiếp cận này tương tự như những gì Apple đã thực hiện với HomeView, thiết bị cũng thiếu Face ID và sử dụng một hình thức nhận diện khuôn mặt đơn giản hơn. Tính năng mới sẽ bù đắp phần nào cho hạn chế của Touch ID, vốn hoạt động chính xác nhưng tốc độ mở khóa chậm hơn so với kỳ vọng.

Apple chưa công bố thời gian phát hành chính thức cho iOS 27.3, nhưng dự kiến bản cập nhật này sẽ được ra mắt vào giữa tháng 12. Hiện tại, chỉ có các nhà phát triển và người dùng thử nghiệm bản beta mới có quyền truy cập vào tính năng này.