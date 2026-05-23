Hai đảng Dân chủ lẫn Cộng hòa cùng lúc chịu sóng gió

Với đảng Cộng hòa, tại thượng viện Mỹ ngày 21.5, các nghị sĩ đảng này đã hoãn kế hoạch bỏ phiếu cho dự luật cấp vốn 72 tỉ USD nhằm thực thi các chính sách nhập cư cứng rắn của Tổng thống Donald Trump.

Cả 2 đảng Cộng hòa và Dân chủ tại Quốc hội Mỹ hiện đều đang bất ổn nội bộ

Theo Hãng tin Reuters, nguyên nhân xuất phát từ làn sóng phản đối gay gắt ngay trong đảng, sau khi chính phủ Mỹ đề xuất lập "Quỹ chống vũ khí hóa" trị giá 1,8 tỉ USD, nhằm bồi thường cho những người mà Nhà Trắng cho là đã bị điều tra bất công. Phe Dân chủ đã cáo buộc đây thực chất là "quỹ ngầm" để trao lợi ích cho những đồng minh của ông Trump. Một số thượng nghị sĩ Cộng hòa cũng bày tỏ lo ngại dòng tiền từ quỹ trên có thể rơi vào tay những người từng bị kết án trong vụ bạo loạn tại quốc hội Mỹ đầu năm 2021.

Lãnh đạo đảng Cộng hòa tại thượng viện John Thune bày tỏ thất vọng khi kế hoạch bỏ phiếu dự luật 72 tỉ USD lại gặp trở ngại bất ngờ. Bầu không khí trong đảng càng thêm nặng nề sau khi ông Trump công khai ủng hộ các ứng viên Cộng hòa muốn thách thức ghế của 2 thượng nghị sĩ kỳ cựu Bill Cassidy và John Cornyn cũng đều thuộc đảng Cộng hòa, đi ngược lại truyền thống ủng hộ người đương nhiệm.

Cùng lúc, đảng Dân chủ cũng rơi vào vòng xoáy mâu thuẫn nội bộ sau khi Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ (DNC) ngày 21.5 công bố báo cáo phân tích nguyên nhân thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Theo tờ Politico, giới chiến lược gia và quan chức Dân chủ cáo buộc Chủ tịch DNC Ken Martin đã tung ra một văn bản cẩu thả, nhiều lỗi chính tả và không phản ánh đầy đủ lý do khiến đảng này thất cử. Trong đó, mối lo tuổi tác khi cựu Tổng thống Joe Biden tái tranh cử giai đoạn đầu, cũng như làn sóng phản đối chính sách của Washington về xung đột tại Dải Gaza được cho là những nguyên nhân cốt lõi, thế nhưng lại không được nêu rõ.

Trước sức ép trong đảng và nhiều lời kêu gọi từ chức, ông Ken Martin đã phải lên tiếng xin lỗi công khai và thừa nhận bản báo cáo "không đáp ứng được tiêu chuẩn" của các thành viên. Ông cho biết đã nhận được báo cáo từ cuối năm ngoái, thế nhưng quyết định không công bố. Chủ tịch DNC nêu rằng ông muốn đảng tập trung vào cuộc bầu cử giữa kỳ và tránh gây chia rẽ về những chuyện đã xảy ra trong quá khứ.