Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Hai đảng Dân chủ lẫn Cộng hòa cùng lúc chịu sóng gió

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
23/05/2026 05:41 GMT+7

Hai đảng Dân chủ và Cộng hòa tại Mỹ đều đang phải giải quyết rạn nứt nội bộ về những vấn đề khác nhau.

Với đảng Cộng hòa, tại thượng viện Mỹ ngày 21.5, các nghị sĩ đảng này đã hoãn kế hoạch bỏ phiếu cho dự luật cấp vốn 72 tỉ USD nhằm thực thi các chính sách nhập cư cứng rắn của Tổng thống Donald Trump.

Hai đảng Dân chủ lẫn Cộng hòa cùng lúc chịu sóng gió - Ảnh 1.

Cả 2 đảng Cộng hòa và Dân chủ tại Quốc hội Mỹ hiện đều đang bất ổn nội bộ

Ảnh: Phát Tiến

Theo Hãng tin Reuters, nguyên nhân xuất phát từ làn sóng phản đối gay gắt ngay trong đảng, sau khi chính phủ Mỹ đề xuất lập "Quỹ chống vũ khí hóa" trị giá 1,8 tỉ USD, nhằm bồi thường cho những người mà Nhà Trắng cho là đã bị điều tra bất công. Phe Dân chủ đã cáo buộc đây thực chất là "quỹ ngầm" để trao lợi ích cho những đồng minh của ông Trump. Một số thượng nghị sĩ Cộng hòa cũng bày tỏ lo ngại dòng tiền từ quỹ trên có thể rơi vào tay những người từng bị kết án trong vụ bạo loạn tại quốc hội Mỹ đầu năm 2021.

Lãnh đạo đảng Cộng hòa tại thượng viện John Thune bày tỏ thất vọng khi kế hoạch bỏ phiếu dự luật 72 tỉ USD lại gặp trở ngại bất ngờ. Bầu không khí trong đảng càng thêm nặng nề sau khi ông Trump công khai ủng hộ các ứng viên Cộng hòa muốn thách thức ghế của 2 thượng nghị sĩ kỳ cựu Bill Cassidy và John Cornyn cũng đều thuộc đảng Cộng hòa, đi ngược lại truyền thống ủng hộ người đương nhiệm.

Bộ Tư pháp Mỹ 'cấm vĩnh viễn' điều tra, truy tố ông Trump và gia đình về cáo buộc thuế trước đây

Cùng lúc, đảng Dân chủ cũng rơi vào vòng xoáy mâu thuẫn nội bộ sau khi Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ (DNC) ngày 21.5 công bố báo cáo phân tích nguyên nhân thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Theo tờ Politico, giới chiến lược gia và quan chức Dân chủ cáo buộc Chủ tịch DNC Ken Martin đã tung ra một văn bản cẩu thả, nhiều lỗi chính tả và không phản ánh đầy đủ lý do khiến đảng này thất cử. Trong đó, mối lo tuổi tác khi cựu Tổng thống Joe Biden tái tranh cử giai đoạn đầu, cũng như làn sóng phản đối chính sách của Washington về xung đột tại Dải Gaza được cho là những nguyên nhân cốt lõi, thế nhưng lại không được nêu rõ.

Trước sức ép trong đảng và nhiều lời kêu gọi từ chức, ông Ken Martin đã phải lên tiếng xin lỗi công khai và thừa nhận bản báo cáo "không đáp ứng được tiêu chuẩn" của các thành viên. Ông cho biết đã nhận được báo cáo từ cuối năm ngoái, thế nhưng quyết định không công bố. Chủ tịch DNC nêu rằng ông muốn đảng tập trung vào cuộc bầu cử giữa kỳ và tránh gây chia rẽ về những chuyện đã xảy ra trong quá khứ.

Tin liên quan

Đảng Dân chủ Mỹ lục đục vì báo cáo thất cử năm 2024

Đảng Dân chủ Mỹ lục đục vì báo cáo thất cử năm 2024

Báo cáo đánh giá nguyên nhân thất bại của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử Mỹ năm 2024 vừa được công bố đã lập tức phản tác dụng, khi nhận nhiều chỉ trích từ những thành viên trong đảng.

Khám phá thêm chủ đề

Đảng dân chủ Mỹ bầu cử
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận