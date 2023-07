Hai đội đồng chủ nhà World Cup nữ 2023 đứng trước nguy cơ bị loại

Đội tuyển nữ Úc để thua ngược trước đội Nigeria 2-3 tối 27.7, trong một thế trận lấn lướt nhưng lại bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Vì thế họ buộc phải thắng đội mạnh Canada lượt cuối bảng B mới chắc hy vọng đi tiếp. Trước đó, đội New Zealand cũng rơi vào tình thế tương tự khi để thua đội Philippines 0-1 ở bảng A. Kịch bản 2 đội đồng chủ nhà World Cup nữ 2023 cùng bị loại ngay vòng bảng trở nên rất dễ xảy ra.

Đội Úc (áo vàng) phung phí nhiều cơ hội và mắc những sai lầm tai hại ở hàng thủ để đội Nigeria trừng phạt AFP

"Đây là cơ hội lớn mà chúng tôi đã bỏ qua", tiền đạo Steph Catley, người thay thế ngôi sao Sam Kerr và Mary Fowler trên hàng công đội Úc, nói. "Chúng tôi đã tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng không thể tận dụng thành công. Chúng tôi không đủ kiên nhẫn và sự chính xác trong các pha bóng quyết định", Steph Catley chia sẻ.

Đội Úc tung ra đến 28 cú sút so với 10 của Nigeria và có 8 cú sút trúng đích so với 5 của đối thủ. Tuy nhiên, họ chỉ ghi được 1 bàn mở tỷ số ở phút bù giờ trong hiệp 1 và bàn an ủi rút ngắn tỷ số 2-3 ở phút bù giờ thứ 10 trong hiệp 2. Trong khi các cầu thủ Nigeria chơi phản công tuyệt hay, ghi bàn gỡ hòa phút 45+6 trước khi nhấn chìm hy vọng của đội Úc với 2 bàn liên tiếp trong hiệp 2 do công Ohale và Oshoala ghi các phút 65 và 72.

Báo chí Úc đã chỉ trích HLV Tony Gustavsson mắc sai lầm trong việc lựa chọn đội hình dự World Cup, trong đó có đến 3 ngôi sao hàng công gồm Sam Kerr, Mary Fowler và Kyah Simon đều không thể ra sân vì chấn thương.

"Bây giờ chúng tôi phải hướng đến trận gặp đội Canada. Đó là tất cả những gì chúng tôi còn hy vọng ở World Cup. Không phải là lúc tranh cãi. Chúng tôi có lý do để lựa chọn những cầu thủ tốt nhất dự World Cup. Khi gặp khó khăn, đó là lúc sức mạnh thực sự trong đội sẽ được phát huy", HLV Tony Gustavsson giải thích.

Đội Nigeria gây bất ngờ lớn tại World Cup nữ 2023 AFP

Bảng B World Cup nữ 2023 trở nên kịch tính sau khi đội Nigeria vươn lên đầu bảng với 4 điểm bằng với đội Canada, nhưng xếp trên nhờ hơn chỉ số phụ. Đội Úc (3 điểm) xếp thứ 3, trong khi đội Ireland đã bị loại sau 2 trận thua.

Ở lượt cuối đội Úc cần phải thắng đội Canada mới chắc có vé đi tiếp. Bên cạnh đó, họ cũng hy vọng đội Ireland cầm hòa hoặc đánh bại Nigeria để tăng thêm hy vọng. "Nhưng đội Úc không thể trông chờ vào may rủi, họ đang có cơ hội và phải vượt qua những khó khăn hiện nay để tự định đoạt cơ hội cho mình", tờ NEWS.com.au (Úc) viết.

Đội đồng chủ nhà New Zealand (áo đen) cũng phải tự định đoạt cơ hội bằng chiến thắng ở lượt cuối REUTERS

Đội đồng chủ nhà World Cup nữ 2023 còn lại là New Zealand cũng ở tình thế khó khăn sau khi để thua đội Philippines 0-1 ở bảng A. Đội New Zealand (3 điểm) sẽ tự quyết cơ hội đi tiếp cho mình nếu thắng đội mạnh Thụy Sĩ (4 điểm đang dẫn đầu bảng) ở lượt cuối. Trong khi trận còn lại đội Na Uy (1 điểm) gặp Philippines (3 điểm) đều còn nguyên cơ hội đi tiếp.