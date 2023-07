Hải Dương: Bắt giữ nghi phạm vừa ra tù đã đi trộm tiền công đức

Ngày 25.7, thông tin từ Công an H.Nam Sách (Hải Dương) cho biết vừa bắt giữ Cao Văn Định (30 tuổi, trú P.Nam Đồng, TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo tài liệu điều tra, ngày 23.7, Công an H.Nam Sách tiếp nhận hồ sơ từ Công an xã An Lâm về việc ngôi chùa ở thôn Lang Khê bị kẻ gian đột nhập vào rạng sáng 22.7 và trộm cắp một số tài sản gồm tiền công đức, 1 chuông bằng đồng thau nặng khoảng 15 kg, 2 chân nến bằng đồng thau nặng khoảng 7 kg, máy giặt… Tổng trị giá khoảng 35 triệu đồng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 24.7, cơ quan công an đã xác định được nghi phạm trộm cắp trên là Cao Văn Định.

Tại cơ quan công an, Định khai nhận hành vi trộm cắp tại chùa ở thôn Lang Khê và một số vụ trộm ở chùa, miếu thờ trước đó.

Cơ quan công an trao trả tài sản mà Định đã trộm cắp cho đại diện chùa thôn Lang Khê CÔNG AN CUNG CẤP

Cụ thể, khoảng 22 giờ ngày 22.7, Định đột nhập vào miếu thờ ở rìa đường cầu 789 (thuộc xã Quyết Thắng, TP.Hải Dương) để trộm bát hương bằng đồng thau nặng 3 kg và một chiếc chuông bằng đồng thau nặng 1 kg.

Trước đó, vào khoảng 23 giờ ngày 20.7, Định đột nhập vào chùa làng Linh (ở P.Ái Quốc, TP.Hải Dương) trộm cắp một chiêng bằng đồng thau nặng 6,5 kg, 2 bộ âm ly. Cơ quan công an đã thu hồi toàn bộ tài sản mà Định đã trộm cắp.

Cao Văn Định đã có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản và vừa mới mãn hạn tù vào ngày 20.6.