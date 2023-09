Hải Dương: Công an xác minh dấu hiệu lạm thu tại Trường THPT Thanh Miện 3

Sáng 10.9, tại Trường THPT Thanh Miện 3 (thôn La Ngoại, xã Ngũ Hùng, H.Thanh Miện, tỉnh Hải Dương) đã diễn ra buổi họp phụ huynh toàn trường với tất cả các khối học. Trong buổi họp này, nhà trường thông báo kế hoạch học tập và các khoản thu năm học 2023 – 2024 cụ thể tới từng khối. Đã có một việc đáng buồn xảy ra, khi phụ huynh học sinh tố cáo việc lạm thu.

Phụ huynh "sốc" với các khoản thu, đóng góp

Buổi chiều cùng ngày, một phụ huynh của lớp 10D đã đề nghị giáo viên chủ nhiệm lớp cung cấp chi tiết các khoản thu, khoản đóng góp của học sinh đối với nhà trường. Giáo viên chủ nhiệm lớp 10D là bà Vũ Thị Thủy đã in một tờ giấy, trong đó có ghi cụ thể từng khoản thu theo phụ huynh lên tới 8.715.000 đồng.



Cho rằng các khoản thu, khoản đóng góp quá lớn, phụ huynh này đã chia sẻ thông tin đến anh Phạm Văn Tuyên (trú tại H.Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) và được anh Tuyên đăng tải lên mạng xã hội Facebook.

Thông tin các khoản thu được đăng tải đã thu hút hàng nghìn lượt tương tác, chia sẻ, bình luận về bài viết. Hầu hết người dùng mạng xã hội đều bình luận, cho rằng các khoản thu kể trên là quá cao, có dấu hiệu của việc lạm thu.

Nhiều khoản thu được cho là quá cao so với quy định ở lớp 10D, Trường THPT Thanh Miện 3 C.T.V

Trao đổi với PV Thanh Niên, anh Phạm Văn Tuyên cho biết, trong sáng 11.9, đại diện nhà trường có ông Phạm Quốc Huy, Phó hiệu trưởng Trường THPT Thanh Miện 3; ông Nguyễn Bách Việt, khối trưởng của khối 10 và bà Vũ Thị Thủy, giáo viên chủ nhiệm lớp 10D, đã đến nhà anh Tuyên để trao đổi sự việc.

"Cuộc trao đổi diễn ra cởi mở, bản thân tôi với cương vị là một công dân, mặc dù không có con học tại trường này, nhưng khi thấy các phụ huynh tỏ ra bức xúc trước các khoản thu quá cao, họ đã phản ánh với tôi và chính tôi là người đã đăng tải các thông tin đó lên mạng xã hội Facebook.

Đại diện nhà trường trong buổi trao đổi cũng thẳng thắn thừa nhận việc sai sót của giáo viên chủ nhiệm trong việc cung cấp thông tin các khoản thu tới các phụ huynh và hứa nhìn thẳng vào vấn đề, không bao biện, sẽ điều chỉnh các khoản thu kể trên để phù hợp với điều kiện của học sinh và của địa phương", anh Tuyên cho hay.

Ban lãnh đạo nhà trường trong buổi trao đổi thông tin với anh Phạm Văn Tuyên PHẠM VĂN TUYÊN

Vẫn theo anh Tuyên, ngoài các khoản thu theo quy định của Bộ GD-ĐT và của UBND tỉnh Hải Dương ban hành thì nhiều khoản thu anh thấy bất hợp lý, đơn cử: tiền khảo sát là 180.000 đồng/lần; tiền kiểm tra chung là 200.000 đồng/năm; tiền học thêm là 2.176.000 đồng/năm; tiền quỹ lớp là 500.000 đồng/học sinh; tiền photo là 200.000 đồng…

Đối chiếu với các quy định, anh Tuyên thấy rằng đã có dấu hiệu của việc lạm thu, việc Trường THPT Thanh Miện 3 thẳng thắn nhận trách nhiệm và hứa điều chỉnh là việc cần phải làm.

Sẽ xác minh, kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Phạm Hải Ninh, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT tỉnh Hải Dương, cho biết: "Ngay sau khi sở nắm được thông tin vụ việc, đã chỉ đạo Trường THPT Thanh Miện 3 làm báo cáo, tường trình về sự việc. Trong buổi chiều 12.9, Sở GD-ĐT tỉnh Hải Dương có buổi làm việc với Ban Giám hiệu nhà trường để làm rõ vấn đề, kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm nếu có".

Sáng 12.9, tại Trường THPT Thanh Miện 3, PV Thanh Niên cũng đã có cuộc trao đổi với lãnh đạo nhà trường. Thời điểm này, ông Phạm Văn Hy, Hiệu trưởng nhà trường, đang làm việc với một số cán bộ của Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Hải Dương. Ông Hy cho hay, cơ quan công an tới trường để xác minh, nắm bắt thông tin.

Trường THPT Thanh Miện 3 (Hải Dương) MINH PHONG

Khi được hỏi về việc để xảy ra sự việc kể trên, ông Phạm Quốc Huy, Phó hiệu trưởng Trường THPT Thanh Miện 3, lý giải về các khoản thu của nhà trường, nhà trường đầu năm học đã có hướng dẫn nội dung họp phụ huynh tới các giáo viên chủ nhiệm của các lớp, các khối học.

"Chúng tôi thông báo cụ thể bằng văn bản ngày giờ, nội dung họp và các khoản thu tới các giáo viên chủ nhiệm. Nhưng do các khối học, các khoản đóng góp là khác nhau, nên cũng đã làm hướng dẫn các khoản thu theo từng khối học.

Hướng dẫn là rất rõ ràng, không hiểu sao cô Vũ Thị Thủy lại ghi một số khoản thu cao như vậy gửi tới phụ huynh học sinh. Có sự nhầm lẫn ở đây hay không thì nhà trường còn đang phối hợp với các đơn vị để xác minh", ông Huy trả lời PV Thanh Niên.

Lãnh đạo nhà trường nói thêm, hiện tại, bà Vũ Thị Thủy đang suy sụp, rất buồn và chưa thể lên lớp, Ban giám hiệu Trường THPT Thanh Miện cũng đang yêu cầu bà Thủy viết tường trình về sự việc đã xảy ra. Sau khi bà Thủy bình tâm trở lại và khi đã có kết luận của các cơ quan chức năng, nếu có sai phạm, nhà trường sẽ có hình thức kỷ luật với bà Thủy.

Với các khoản thu, tới đây nhà trường sẽ tiến hành rà soát, điều chỉnh lại, và thông báo công khai tới các phụ huynh để xin ý kiến trong 10 ngày trước khi triển khai.