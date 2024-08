Hải Dương: Nữ sinh lớp 7 bị đánh hội đồng

Ngày 28.8, thông tin từ Công an H.Thanh Hà (Hải Dương) cho biết, đơn vị này đã triệu tập nhóm nữ sinh để làm rõ về hành vi đánh hội đồng một nữ sinh trên địa bàn.

Trước đó, ngày 27.8, Công an H.Thanh Hà nhận được thông tin nhóm học sinh ở Trường THCS xã Hồng Lạc (H.Thanh Hà) đánh nhau và quay clip, đăng tải lên mạng xã hội Facebook. Công an H.Thanh Hà đã chỉ đạo lực lượng Cơ quan CSĐT, lực lượng an ninh và Công an xã Hồng Lạc nhanh chóng xác minh, thu thập tài liệu để xử lý.

Hình ảnh nữ sinh L.T.L bị nhóm nữ sinh đánh hội đồng ẢNH CẮT TỪ CLIP

Qua trình xác minh bước đầu, do mâu thuẫn cá nhân từ trước, khoảng 13 giờ 30 ngày 26.8, nữ sinh P.T.C.T (13 tuổi, trú tại xã Hồng Lạc, là học sinh lớp 8E, Trường THCS Hồng Lạc) có hẹn nữ sinh L.T.L (12 tuổi, trú tại P.Ái Quốc, TP.Hải Dương, Hải Dương, là học sinh lớp 7E học cùng trường với T.T.C.T) ra sân vận động xã Hồng Lạc để nói chuyện.

Trong quá trình nói chuyện, 2 bên xảy ra xô xát, lúc đó, T. là bạn của P.T.C.T (trú tại xã Tân Việt, Thanh Hà, học sinh lớp 6 của Trường THCS Tân Việt) và P.T.N.L (17 tuổi, trú tại xã Hồng Lạc, là chị em họ của P.T.C.T) dùng tay, chân đấm, đá đánh L.T.L.

Hậu quả, L.T.L bị thương nhẹ tại vùng cổ, không phải đi điều trị tại bệnh viện. Quá trình xảy ra xô xát, còn có V.T.L.K đứng ngoài xem và B.V.K.N (cùng trú tại xã Hồng Lạc) dùng điện thoại quay lại vụ việc.

Công an H.Thanh Hà đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý vụ việc theo quy định. Đồng thời, cơ quan công an cũng đang xác minh người đưa video lên mạng xã hội Facebook để yêu cầu gỡ bỏ, không gây dư luận xấu trong xã hội và xử lý về hành vi đưa thông tin của cá nhân, tổ chức lên mạng xã hội.

Công an H.Thanh Hà khuyến cáo, để ngăn ngừa tình trạng bạo lực học đường cần phải có sự kết hợp từ gia đình, nhà trường và từ chính bản thân các bạn học sinh.

Đối với nhà trường, cần phải nâng cao tầm quan trọng trong việc dạy; tổ chức các hoạt động ngoại khoá, tình nguyện mang tính hướng thiện, rèn luyện kỹ năng sống, định hướng nhân cách cho học sinh, giúp học sinh phát huy những đức tính tốt đẹp trong bản thân.

Đối với phụ huynh học sinh, cũng cần tạo ra môi trường sống lành mạnh, dành thời gian tâm sự với con em mình, phối hợp với nhà trường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các bạn học sinh từ đó tìm ra giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tâm lý

Đối với học sinh, cần tích cực rèn luyện kỹ năng sống, kiềm chế cảm xúc, ngoan ngoãn, lễ phép, chấp hành nghiêm chỉnh nội quy của nhà trường; tích cực tham gia vào các hoạt động tình nguyện, lớp rèn luyện kỹ năng sống của nhà trường.

Khi phát hiện có hiện tượng bạo lực học đường, học sinh cần kịp thời báo ngay cho nhà trường, thầy cô giáo hoặc cơ quan có thẩm quyền để kịp thời can thiệp và xử lý.