Hai học sinh miền núi Quảng Trị sáng tạo máy điểm danh điện tử

Từ chuyện điểm danh hằng ngày

Thay vì gọi tên từng học sinh hay kiểm đếm sĩ số mỗi ngày, tại Trường tiểu học và THCS A Xing (xã Lìa, Quảng Trị), học sinh có thể điểm danh bằng cách quẹt bảng tên khi vào lớp. Chỉ với thao tác đơn giản, thông tin chuyên cần được ghi nhận và lưu trữ trên hệ thống điện tử.

Nguyễn Cửu Quang Hà và Hồ Thái Ngọc Châu (thứ 2 và 3, từ trái qua) nhận giải ba tại cuộc thi Sáng tạo trẻ tỉnh Quảng Trị năm 2025

ẢNH: TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS A XING

Đằng sau thiết bị có cách vận hành khá giống "máy chấm công" tại các cơ quan, doanh nghiệp là ý tưởng của 2 học sinh Hồ Thái Ngọc Châu (đang học lớp 9B, Trường tiểu học và THCS A Xing) và Nguyễn Cửu Quang Hà (hiện đã lên lớp 10, Trường THPT A Túc) nhằm giúp các giáo viên tiết kiệm thời gian hơn.

"Trong những lần giáo viên điểm danh, kiểm tra sĩ số bằng cách gọi tên từng bạn, em đã suy nghĩ về một phương pháp khác tiết kiệm thời gian hơn mà vẫn thuận tiện theo dõi tình hình học sinh. Từ đó, em cùng anh Hà tìm hiểu về nguyên lý hoạt động của thiết bị nhận diện thẻ, lên ý tưởng và bắt tay vào thực hiện", Ngọc Châu chia sẻ.

Học sinh điểm danh bằng thiết bị điểm danh điện tử ẢNH: B.H

Trong quá trình thực hiện, Châu và Hà nhận được sự hướng dẫn, hỗ trợ của thầy Đinh Văn Toán, giáo viên dạy môn toán tại trường. Tuy nhiên, việc biến ý tưởng thành một thiết bị có thể vận hành không hề đơn giản. Nhóm phải nghiên cứu, thử nghiệm và sửa chữa nhiều lỗi kỹ thuật, từ khả năng nhận diện thẻ đến việc thống kê, truyền tải và lưu trữ dữ liệu.

“Để có sản phẩm dự thi, chúng em cùng thầy mất khoảng 1 tháng để nghiên cứu, sửa chữa nhiều lỗi phần mềm, có hôm phải làm đến đêm tối. Và thật vui, nỗ lực của mọi người đã mang lại thành quả và được ứng dụng ngay tại mái trường em đang theo học", Châu nói.

Thầy Toán là người đồng hành và hướng dẫn cho Châu và Hà ẢNH: B.H

Sau quá trình nghiên cứu, thiết bị của Châu và Hà được đưa đi tham gia cuộc thi Sáng tạo trẻ tỉnh Quảng Trị năm 2025 và đoạt giải ba. Từ kết quả này, nhà trường tiếp tục hỗ trợ hoàn thiện sản phẩm, từng bước khắc phục những hạn chế để đưa vào thử nghiệm thực tế.



Quẹt thẻ, dữ liệu tự động ghi nhận

Thiết bị điểm danh điện tử của Châu và Hà hoạt động dựa trên công nghệ nhận dạng bằng công nghệ RFID (công nghệ nhận dạng đối tượng bằng sóng vô tuyến).

Mỗi học sinh được cấp một thẻ riêng, tích hợp vào bảng tên để thuận tiện mang theo. Khi đến lớp, học sinh đưa thẻ lại gần đầu đọc, hệ thống sẽ tiếp nhận mã thẻ, đối chiếu với thông tin đã cài đặt và ghi nhận thời điểm điểm danh.

Thiết bị điểm danh điện tử hoạt động dựa trên công nghệ nhận dạng bằng RFID ẢNH: B.H

Dữ liệu sau đó được truyền qua kết nối wifi lên Google Sheets, giúp giáo viên theo dõi, tổng hợp thông tin chuyên cần và kiểm tra sĩ số thuận tiện hơn. Thay vì phải gọi tên từng em hoặc ghi chép hoàn toàn bằng phương pháp thủ công, giáo viên có thể sử dụng dữ liệu điện tử để hỗ trợ công tác quản lý.

"Trong giai đoạn đầu, thiết bị còn nhiều hạn chế. Máy chỉ nhận diện được khoảng 5 - 6 học sinh, khả năng thống kê số lượng lớn chưa tốt, việc truyền tải và lưu trữ dữ liệu cũng xảy ra sai sót. Sau cuộc thi, nhận thấy tiềm năng của sản phẩm, lãnh đạo nhà trường tiếp tục quan tâm, hỗ trợ tôi và 2 học sinh hoàn thiện thiết bị", thầy giáo Đinh Văn Toán chia sẻ.

Thiết bị điểm danh điện tử đang được ứng dụng với khối lớp THCS tại Trường tiểu học và THCS A Xing ẢNH: B.H

Sau khi khắc phục các lỗi kỹ thuật, nhà trường bắt đầu đưa máy điểm danh bằng thẻ RFID vào thử nghiệm với khối lớp THCS vào năm học này và dự kiến sẽ mở rộng sử dụng cho khối tiểu học vào năm sau nếu hiệu quả.

Thầy Nguyễn Mai Trọng, Hiệu trưởng Trường tiểu học và THCS A Xing, cho biết nếu vận hành ổn định, thiết bị sẽ góp phần rút ngắn thời gian điểm danh đầu buổi, giảm khối lượng ghi chép và tạo thuận lợi cho việc tổng hợp dữ liệu chuyên cần.

Thiết bị giúp các giáo viên tiết kiệm thời gian và dễ dàng hơn trong việc quản lý học sinh ẢNH: B.H

"Trong bối cảnh ngành giáo dục đẩy mạnh chuyển đổi số, những giải pháp xuất phát từ nhu cầu thực tế như máy điểm danh điện tử có thể góp phần cải tiến quy trình quản lý, nếu đáp ứng được yêu cầu về hiệu quả, chi phí và tính ổn định", thầy hiệu trưởng Nguyễn Mai Trọng nói.

Từ một ý tưởng xuất phát trong lớp học, sản phẩm của Châu và Hà đã mở ra hướng tiếp cận thiết thực, để học sinh không chỉ tiếp nhận kiến thức mà còn chủ động tìm tòi, sáng tạo những giải pháp phục vụ chính môi trường học tập của mình.