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Thể thao Bóng đá Việt Nam

Hai Long nói về màn ăn mừng gây sốt: 'Chuyện thắng Indonesia qua rồi, tập trung đấu Campuchia thôi'

Hồng Nam
Hồng Nam

Tiền vệ Hai Long khẳng định đội tuyển Việt Nam đã quên trận thắng Indonesia, hiện tại chỉ dồn toàn lực cho màn chạm trán Campuchia diễn ra lúc 20 giờ ngày mai 7.8.

Hai Long khát khao thắng cùng đội tuyển Việt Nam

Tiền vệ Nguyễn Hai Long là gương mặt nổi trội bậc nhất trong chiến thắng 3-0 của đội tuyển Việt Nam trước Indonesia cách đây 3 ngày.

Cầu thủ sinh năm 2000 ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 nhờ pha nước rút phá bẫy việt vị rồi dứt điểm góc gần thông minh, cũng như châm ngòi cho bàn mở tỷ số nhờ tình huống pressing đoạt bóng và chuyền cho Hoàng Đức kiến tạo (Văn Vĩ ghi bàn).

Khoảnh khắc đáng nhớ của Hai Long diễn ra sau bàn thắng, khi anh ăn mừng bằng cách dang tay, rồi chỉ lên logo nhà vô địch ASEAN Cup trên áo. Sau trận, Hai Long khẳng định "đây là màn ăn mừng tôi vô tình nghĩ đến, chứ không có chủ đích đặc biệt".

Cú sút nâng tỷ số lên 2-0 của Hai Long

Cú sút nâng tỷ số lên 2-0 của Hai Long trận thắng Indonesia

Hai Long nói về màn ăn mừng gây sốt: 'Chuyện thắng Indonesia qua rồi, tập trung đấu Campuchia thôi'- Ảnh 2.

Hai Long khiêm tốn chia sẻ về màn ăn mừng

ẢNH: MINH TÚ

Trả lời báo chí tại Liên đoàn Bóng đá Việt Nam trưa nay (6.8), Hai Long tiếp tục nhấn mạnh: "Đó là khoảnh khắc cảm xúc sau trận nhưng mọi chuyện đã qua rồi. Những gì xảy ra đã khép lại ở trận đấu đó. Hiện tại, tôi và đồng đội chỉ tập trung tốt nhất cho trận đấu với Campuchia".

Hai Long chia sẻ thêm, rằng đội tuyển Việt Nam phải dốc sức hạ Campuchia để quên đi tiếc nuối từ trận gặp Singapore cuối tháng trước.

"Chắc chắn mục tiêu của tuyển Việt Nam là giành trọn 3 điểm ở trận đấu ngày mai. Ở trận đấu trước gặp tuyển Singapore, chúng tôi đã không có kết quả như ý, vì vậy toàn đội sẽ quyết tâm thể hiện bản thân ở trận đấu này", tiền vệ của CLB Hà Nội đánh giá.

Trước ý kiến cho rằng một số người đánh giá thấp tầm vóc của ASEAN Cup, Hai Long chỉ đáp lại ngắn gọn: "Tôi nghĩ mọi người đều có quyền đưa ra quan điểm của mình. Còn với tôi, mọi trận đấu của đội tuyển quốc gia đều rất quan trọng. Nếu được ra sân cho tuyển Việt Nam, tôi sẽ luôn cố gắng hết mình". 

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