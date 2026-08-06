HLV Kim Sang-sik trả lời Báo Thanh Niên: 'Việt Nam bị Singapore chia điểm do... tôi mặc áo trắng đấy'

HLV Kim Sang-sik tin đội tuyển Việt Nam mạnh lên từng ngày

Đội tuyển Việt Nam đã nắm chắc cơ hội vào bán kết ASEAN Cup 2026, khi thắng Timor Leste, Indonesia và hòa Singapore để giữ ngôi đầu bảng A. Ở lượt hạ màn diễn ra lúc 20 giờ ngày mai (7.8), Việt Nam chỉ cần thắng Campuchia là chắc chắn vào bán kết với ngôi đầu.

Trong khi đó, Singapore và Indonesia phải quyết đấu tại sân Jalan Besar để cạnh tranh tấm vé còn lại.

Báo Thanh Niên đặt câu hỏi cho HLV Kim Sang-sik: "Ông từng nói đội tuyển Việt Nam bỏ lỡ nhiều cơ hội trước Singapore vì sự vội vàng, sau khi hưng phấn nhờ chiến thắng đậm trước Timor Leste. Giờ lịch sử lặp lại, khi toàn đội cũng thắng đậm Indonesia và có tâm lý tốt. Ông có lo ngại sự mất thăng bằng sẽ xuất hiện ở trận gặp Campuchia?".

HLV Kim Sang-sik lại nhắc đến... chiếc áo đen ẢNH: MINH TÚ

Ông Kim đáp lại hài hước: "Đội tuyển Việt Nam hòa Singapore chắc là do tôi mặc áo trắng đấy, không phải do cầu thủ đâu. Minh chứng là khi tôi mặc lại chiếc áo đen, đội đã thắng Indonesia mà".

Ngay sau đó, chiến lược gia Hàn Quốc về lại với "phiên bản" nghiêm túc: "Ở trận gặp Singapore, cầu thủ bỏ lỡ nhiều cơ hội. Sau đó, chúng tôi đã cùng ngồi phân tích lại vấn đề để tìm kiếm giải pháp. Cầu thủ cũng gắng chắt chiu hơn nên Việt Nam đã thắng Indonesia".

Ông Kim dành lời khen đặc biệt cho những cầu thủ lâu nay ít được chú ý đến, nhưng đã tỏa sáng trước Indonesia trên sân Pakansari ngày 3.8.

"Xem trận gặp Indonesia, ai cũng thấy những gương mặt mới, trong đó có Hai Long, Thành Long đã chơi tốt. Tiến Anh cũng thể hiện sức chiến đấu rất tuyệt vời ở biên. Đội tuyển Việt Nam sẽ càng vững mạnh hơn khi các nhân tố cùng nỗ lực", HLV Kim Sang-sik nhận định.

Đội tuyển Việt Nam đang phân tích dần các đối thủ ở bán kết

"Ai cũng có đánh giá riêng, còn với tôi, ASEAN Cup là giải đấu quan trọng. Tôi phải cố hết sức để giúp đội tuyển Việt Nam giành kết quả tốt. Chúng tôi sẽ chuẩn bị từng trận một để hướng tới cả tương lai nữa", HLV Kim Sang-sik chia sẻ, khi được hỏi suy nghĩ về những phát ngôn hạ thấp tầm vóc của ASEAN Cup trong những ngày qua.

Đồng tình với ông Kim, Hai Long cho rằng mỗi người đều có quyền đưa ra ý kiến, còn đội tuyển Việt Nam chỉ tập trung vào nhiệm vụ của mình tại ASEAN Cup. Tiền vệ sinh năm 2000 khẳng định những gì xảy ra trước Indonesia đã là quá khứ, còn anh lúc này sẽ dồn sức cho hiện tại, là trận gặp Campuchia.

Hai Long muốn đội tuyển Việt Nam tập trung cho mục tiêu chiến thắng ẢNH: MINH TÚ

Dù chưa vội đề cập đến bán kết và khẳng định dồn toàn lực cho màn so tài Campuchia, tuy nhiên, ông Kim vẫn có tính toán đường dài cho bán kết.

"Ban huấn luyện đang xem băng hình các trận đấu bảng B, nhận thấy họ thay đổi nhiều trong 2 năm qua. Ngày mai, các trận vòng bảng sẽ kết thúc. Chúng tôi sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng để đối phó khi nhận diện được gặp ai ở bán kết", chiến lược gia sinh năm 1976 khẳng định.

Đội tuyển Việt Nam có 3 lần vô địch ASEAN Cup, lần lượt vào các năm 2008, 2018, 2024, xếp sau Thái Lan (7 lần) và Singapore (4 lần). Học trò ông Kim có chuỗi 21 trận bất bại kéo dài từ tháng 10.2024 đến nay, qua đó trở thành đội tuyển châu Á thăng tiến nhanh bậc nhất trên bảng xếp hạng FIFA từ đầu năm.