HLV Kim Sang-sik: 'Chúng tôi tôn trọng Campuchia, sẽ dùng đội hình mạnh nhất nhưng...'

HLV Kim Sang-sik: 'Tôi tôn trọng đối thủ Campuchia'



Đội tuyển Việt Nam đã đặt một chân vào bán kết ASEAN Cup 2026, sau khi đánh bại Indonesia 3 bàn không gỡ trên sân Pakansari ở lượt trước để chiếm ngôi đầu bảng. Với 7 điểm sau 3 trận, thầy trò HLV Kim Sang-sik chỉ cần thắng Campuchia để hoàn thành mục tiêu.

"Mục tiêu của chúng tôi là chiến thắng để vào bán kết với ngôi nhất bảng", ông Kim chia sẻ ở buổi trả lời báo chí trước trận. "Các cầu thủ, ban huấn luyện và CĐV tiếc nuối khi chúng tôi không ghi bàn trước Singapore. Do đó, đội sẽ cố gắng để đạt kết quả tốt nhất. Ngày mai, Việt Nam sẽ cố gắng. Mong người hâm mộ đến sân thật đông".

HLV Kim Sang-sik và Hai Long tự tin vào chiến thắng ẢNH: MINH TÚ

Khi cánh cửa bán kết đã ở rất gần, HLV Kim Sang-sik khẳng định sẽ tính toán kỹ lưỡng lực lượng để đảm bảo song song hai mục tiêu chiến thắng và bảo toàn lực lượng.

"Chúng tôi tôn trọng đối thủ và sẽ thể hiện hết sức mình ở cuộc so tài này, dù hơn đối thủ nhiều bậc trên bảng điểm FIFA. Đội tuyển Việt Nam cũng thay đổi một số vị trí để bảo toàn lực lượng cho những trận đấu tới. Dù vậy, toàn đội có nhiều thời gian nghỉ ngơi trước bán kết, nên vẫn sẽ ra sân với đội hình mạnh nhất", chiến lược gia Hàn Quốc đánh giá.

Lời khen cho bộ đôi Thành Long - Hoàng Đức

Đội tuyển Việt Nam đã thắng Indonesia nhờ lối chơi phòng ngự phản công và pressing ấn tượng. Trong đó, điểm nhấn thuộc về khu trung tuyến, nơi bộ đôi Hoàng Đức và Thành Long đã chơi ăn ý để giữ vững trận địa.

Hoàng Đức có 2 kiến tạo, đoạt danh hiệu xuất sắc nhất trận. Thành Long cày ải trọn 90 phút, đánh chặn và thu hồi bóng hiệu quả giúp đội tuyển Việt Nam ngăn chặn tuyến giữa toàn "sao" của Indonesia.

Thành Long (áo trắng) có trận đấu hay ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

"Đã lâu rồi Thành Long mới góp mặt ở đội hình chính. Tôi đánh giá cao những gì cậu ấy làm được. Ở trận gặp Indonesia, ai cũng thấy dù cậu ấy nhỏ người, nhưng vẫn chơi tốt ở các pha đấu tay đôi với đối thủ vốn dĩ cao lớn hơn. Còn với Hoàng Đức, cậu ấy có 2 kiến tạo trước Indonesia. Đức đã làm tốt nhiệm vụ được giao.

Đội tuyển Việt Nam có 3 tiền vệ giỏi gồm Quang Hải, Hoàng Đức và Thành Long. Chúng tôi sẽ tìm kiếm những tổ hợp tốt nhất. Tôi đang nghĩ xem nên xếp ai đá chính. Họ đều là tiền vệ giỏi, đã thi đấu tốt và có nhiều kinh nghiệm", ông Kim nhấn mạnh.

Đội tuyển Việt Nam toàn thắng 11 trận gặp Campuchia trong suốt chiều dài lịch sử, tính từ năm 1995 đến nay. Cũng trong suốt 12 năm qua, Việt Nam luôn thắng ở trận hạ màn vòng bảng, 3 trận trong số đó diễn ra trước Campuchia vào các năm 2016 (2-1), 2018 (3-0) và 2021 (4-0).

Tại ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam thắng Indonesia (7-0) và Timor Leste (3-0), xen giữa là trận hòa Singapore (0-0). Ở chiều ngược lại, Campuchia thua Singapore (1-2), Indonesia (1-5) và thắng Timor Leste (3-0).



