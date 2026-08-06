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Thể thao Bóng đá Việt Nam

HLV Campuchia: 'Chúng tôi đã thua Việt Nam 11 lần nhưng lần 12 này có thể sẽ thắng’

Hồng Nam
Hồng Nam
HLV Gyotoku Koji của Campuchia muốn thắng đội tuyển Việt Nam, nhưng thừa nhận đây là đối thủ rất mạnh, nên mục tiêu khả dĩ là học hỏi để tích lũy kinh nghiệm.

'Không còn cơ hội vào bán kết nhưng Campuchia vẫn chuẩn bị kỹ'

Cuộc so tài với đội tuyển Việt Nam (20 giờ ngày 7.8) ở lượt cuối vòng bảng ASEAN Cup 2026 chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục với Campuchia.

Sau 3 trận, học trò HLV Gyotoku Koji thua Singapore (1-2) và Indonesia (1-5). Chiến thắng 3-0 trước Timor Leste là không đủ để Campuchia nuôi mộng vào bán kết. Với vỏn vẹn 3 điểm, "Những chiến binh Angkor" sẽ đá trận cuối trên sân Mỹ Đình trước khi chia tay giải đấu.

"Đội tuyển Campuchia không còn cơ hội vào bán kết, nhưng chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng để đối chọi với đối thủ rất mạnh như Việt Nam. Hy vọng, Campuchia sẽ có trải nghiệm đáng nhớ ở trận này", HLV Gyotoku Koji chia sẻ.

HLV Campuchia: 'Chúng tôi đã thua Việt Nam 11 lần nhưng lần 12 này có thể sẽ thắng’- Ảnh 1.

HLV Koji của Campuchia

ẢNH: MINH TÚ

Trước một số thông tin rằng đội tuyển Campuchia đã cho một số cầu thủ về hội quân với CLB ngay trước trận gặp Việt Nam, ông Koji không đề cập chi tiết, nhưng nhấn mạnh "Những chiến binh Angkor" vẫn sẽ nhập cuộc với tinh thần nghiêm túc, cống hiến để tích lũy bài học cho tương lai.

"Chúng tôi cho phép một vài gương mặt trở về CLB thi đấu. Tuy nhiên, sau chiến thắng trước Timor Leste, bầu không khí trong đội Campuchia đang rất ổn. Toàn đội đã chuẩn bị và sẽ thúc đẩy nhau để có trận đấu tốt trước Việt Nam", ông Koji chia sẻ.

'Chúng tôi đã thua 11 lần nhưng có thể lần 12 sẽ khác'

"Campuchia muốn thắng đội tuyển Việt Nam, tất nhiên rồi. Song, ở giải này, Campuchia đã vắng một số cầu thủ. Tại FIFA ASEAN Cup vào tháng sau, giải đấu cũng có Việt Nam tham dự, chúng tôi sẽ chuẩn bị tốt hơn".

HLV Campuchia: 'Chúng tôi đã thua Việt Nam 11 lần nhưng lần 12 này có thể sẽ thắng’- Ảnh 2.

Ông Koji và học trò vẫn tự tin

ẢNH: MINH TÚ

Đội tuyển Campuchia toàn thua Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử ASEAN Cup. Gần nhất vào năm 2021, đội thua 0-4 trước Việt Nam cũng trong trận hạ màn vòng bảng.

"Campuchia hiểu rằng phải tập trung phòng ngự. Đội sẽ nỗ lực chơi phòng ngự phản công, triển khai phối hợp tấn công khi có cơ hội", HLV đội Campuchia tiết lộ.

Chiến lược gia người Nhật Bản cũng hoài nghi trước thông tin báo chí Việt Nam đưa ra rằng đội tuyển Campuchia đã thua trong cả 11 lần so tài Việt Nam, cùng khẳng định "có thể lần thứ 12 sẽ khác".

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