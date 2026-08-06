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Thể thao Bóng đá Việt Nam

Thầy trò ông Kim nắm quyền tự quyết

Nghi Thạo
Nghi Thạo

Đội tuyển VN từng rơi vào thế khó khi để Singapore cầm hòa với tỷ số 0-0 ở lượt trận thứ ba bảng A ASEAN Cup 2026. Nhưng ngay sau đó, thầy trò HLV Kim Sang-sik đã sửa sai và xoay chuyển cục diện đầy ngoạn mục.

Trước đối thủ mạnh và có điểm tựa sân nhà như Indonesia, Nguyễn Hoàng Đức cùng đồng đội đã có màn trình diễn bùng nổ để giành chiến thắng 3-0. Thắng lợi này giúp đội tuyển VN vươn lên chiếm ngôi đầu bảng A với 7 điểm (hiệu số +10); Singapore xếp nhì với 7 điểm (hiệu số +3); còn Indonesia đứng hạng ba với 6 điểm (hiệu số +4). Màn cạnh tranh cho 2 suất vào bán kết của bảng A tính đến lúc này là cuộc đua tam mã giữa VN, Singapore và Indonesia, trong khi Campuchia và Timor Leste đã sớm bị loại.

Thầy trò ông Kim nắm quyền tự quyết- Ảnh 1.

Vé vào bán kết với ngôi nhất bảng nằm trong tầm tay đội tuyển VN (trái)

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Trước lượt trận cuối bảng A diễn ra vào tối 7.8, đội tuyển VN nắm trong tay quyền tự quyết. Đoàn quân của ông Kim đứng trước cơ hội không thể tốt hơn để giành vé đi tiếp với vị trí nhất bảng khi chạm trán đối thủ dưới cơ là Campuchia. Nhiệm vụ giành 3 điểm trước đội bóng xứ sở chùa tháp nằm trong tầm tay của đội ĐKVĐ. Một chiến thắng trước Campuchia với bất kỳ tỷ số nào cũng giúp Nguyễn Xuân Son và đồng đội vào bán kết với tư cách là đội dẫn đầu bảng mà không cần quan tâm kết quả cặp đấu còn lại. Trong trường hợp hòa Campuchia, đội tuyển VN vẫn có thể cán đích với ngôi nhất bảng A nếu Indonesia cũng hòa Singapore ở trận đấu cùng giờ. Mục tiêu của VN không gì khác ngoài một chiến thắng để đi tiếp với tư cách đội dẫn đầu bảng A.

Ngược lại với sự chủ động của đội tuyển VN, Indonesia lúc này đang đối mặt với thách thức lớn hơn. Đội bóng xứ vạn đảo không còn lựa chọn khi bắt buộc phải đánh bại Singapore ở lượt cuối thì mới có thể tiến vào bán kết. Trong cặp đấu này, Indonesia đương nhiên được đánh giá cao hơn về mọi mặt, từ tương quan lực lượng cho đến đẳng cấp, bản lĩnh trận mạc… Nhưng xét trên thực tế, nhiệm vụ đánh bại Singapore vào lúc này không hề đơn giản. Dưới sự dẫn dắt của HLV Gavin Lee, Singapore chơi thực dụng, đá phòng ngự chặt chẽ và phản công rất khó chịu với nhiều gương mặt chất lượng trong đội hình. Singapore có cơ sở để nghĩ đến tấm vé vào bán kết, nên sẽ không dễ bị khuất phục.

Sau thất bại trước VN, dư luận Indonesia đang tỏ ra lo lắng về cơ hội đi tiếp của thầy trò HLV John Herdman. Cục diện bảng A hiện tại gợi lại cho người hâm mộ và truyền thông xứ vạn đảo ký ức không vui 19 năm trước. "Kịch bản lúc này tương tự ASEAN Cup 2007, khi Indonesia nằm cùng bảng B với VN, Singapore và Lào. Ở lượt trận cuối, VN thắng Lào, trong khi Indonesia chỉ hòa Singapore. Kết quả này khiến Indonesia cán đích ở vị trí thứ ba, đành nhìn VN và Singapore giành vé vào bán kết", trang CNN Indonesia viết.

Thái Lan chưa chắc suất

Đội tuyển Thái Lan thống trị bảng B với 9 điểm tuyệt đối sau 3 trận toàn thắng. Dù vậy trên lý thuyết, đội bóng xứ sở chùa vàng vẫn còn nguy cơ bị loại từ vòng bảng nếu trường hợp này xảy ra: Thái Lan thua Myanmar với cách biệt 4 bàn, đồng thời Malaysia thắng Philippines.

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