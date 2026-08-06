Nhận định bóng đá Việt Nam - Campuchia, ASEAN Cup 2026: Chủ nhà trút cơn mưa bàn thắng

Cục diện bảng A, ASEAN Cup 2026 trước lượt trận cuối đã xác định 2 đội chính thức bị loại là Campuchia (3 điểm) và Timor Leste (0 điểm). 3 đội gồm đội tuyển Việt Nam (7 điểm, hiệu số +10), Singapore (7 điểm, hiệu số +3) và Indonesia (6 điểm, hiệu số +4) cạnh tranh vị trí nhất, nhì bảng cũng là 2 vé đi tiếp vào bán kết.

Quang Hải có thể trở lại trong đội hình xuất phát khi đội tuyển Việt Nam đấu Campuchia ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Đội tuyển Việt Nam gặp Campuchia ở lượt trận cuối trong khi Singapore chạm trán Indonesia. Về lý thuyết, thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn có khả năng bị loại, đó là khi họ thua Campuchia từ 9 bàn trở đi còn Indonesia thắng Singapore 1-0. Khi đó Indonesia xếp nhất bảng với 9 điểm còn Việt Nam và Singapore có cùng 7 điểm nhưng chúng ta xếp sau đối thủ vì kém hiệu số bàn thắng bại. Tuy nhiên kịch bản đó cực kỳ khó xảy ra bởi lẽ đội tuyển Việt Nam chưa từng để thua Campuchia trong 11 lần chạm trán và toàn thắng ở 5 lần gần nhất.

Với những gì thể hiện ở trong chiến thắng 3-0 trước Indonesia ngay trên sân khách, đội tuyển Việt Nam giúp người hâm mộ quên đi mối lo với trận hòa không bàn thắng trước Singapore ở lượt đấu trước đó. HLV Kim Sang-sik mang đến nhiều bất ngờ thú vị tại ASEAN Cup khi sẵn sàng cất các ngôi sao trên băng ghế dự bị, luân chuyển đội hình nhưng vẫn mang lại hiệu quả. Cũng vì thế người hâm mộ chờ đợi chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ làm mới đội hình đội tuyển Việt Nam ra sao khi đấu với Campuchia. Như Hai Long chia sẻ mỗi tuyển thủ Việt Nam đều sẵn sàng cho việc ra sân thi đấu, cống hiến hết mình vì màu cờ sắc áo.

Đình Bắc cùng đội tuyển Việt Nam sẽ có chiến thắng đẹp trước Campuchia ở lượt trận cuối vòng bảng ASEAN Cup 2026 ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Trong khi đó vừa có chiến thắng 3-0 trước Timor Leste nhưng cánh cửa đi tiếp cũng khép lại với đội tuyển Campuchia. Giờ đây đội bóng láng giềng xem trận đấu với đội tuyển Việt Nam là cơ hội để cọ xát, trui rèn nhằm chuẩn bị cho các giải đấu quốc tế tiếp theo. Dưới sự dẫn dắt của HLV Koji Gyotoku, đội tuyển Campuchia có những cá nhân chơi khá ấn tượng như Sieng Chanthea, Hav Soknet... nhưng đội hình thiếu đồng đều nên rất khó tạo bất ngờ cho đội tuyển Việt Nam.

Đình Bắc, Xuân Son, Hoàng Đức cùng các tuyển thủ Việt Nam khác đều sẵn sàng nếu được HLV Kim Sang-sik điền tên ở đội hình xuất phát hoặc vào sân từ băng ghế dự bị. Một chiến thắng đẹp với nhiều pha lập công trên sân nhà dành tặng người hâm mộ cùng bảo vệ ngôi đầu bảng A, lấy vé vào bán kết là mục tiêu trong tầm tay đội tuyển Việt Nam.



