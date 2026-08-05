Chuyên gia châu Á: ‘Xuân Son sẽ lại tỏa sáng, đưa đội tuyển Việt Nam đến vinh quang’

Sau 3 lần ra sân tại ASEAN Cup 2026, Xuân Son mới có 2 bàn thắng. Con số này có phần khiêm tốn nếu đặt cạnh thành tích của đội tuyển Việt Nam, khi thầy trò HLV Kim Sang-sik đã ghi tổng cộng 10 bàn.

Tuy nhiên, theo Gabriel Tan, việc Xuân Son chưa liên tục lập công không đồng nghĩa tiền đạo nhập tịch gốc Brazil đang đánh mất vai trò quan trọng. Ngược lại, những màn trình diễn của anh cho thấy Xuân Son đang tiến gần hơn tới trạng thái tốt nhất và vẫn có thể là người tạo khác biệt trong giai đoạn quyết định của giải đấu.

Gabriel Tan nhận định: “Với những tiêu chuẩn cao mà chính anh đặt ra cho mình, người ta có thể dễ dàng nghĩ rằng Xuân Son khá im tiếng tại giải đấu năm nay”.

Xuân Son (áo trắng) ấn định thắng lợi 3-0 cho đội tuyển Việt Nam ở trận gặp Indonesia ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Cách đây 2 năm, Xuân Son chính là một trong những nhân vật nổi bật nhất giúp đội tuyển Việt Nam đăng quang ASEAN Cup. Anh ghi 7 bàn, giành danh hiệu Vua phá lưới và Cầu thủ xuất sắc nhất giải. Đáng tiếc, niềm vui vô địch khi ấy bị phủ bóng bởi chấn thương nặng mà Xuân Son gặp phải ở trận chung kết lượt về với Thái Lan. Tiền đạo này phải nghỉ thi đấu khoảng 8 tháng để điều trị và phục hồi.

Kể từ đó, hành trình tìm lại phong độ đỉnh cao của Xuân Son không hề dễ dàng. Nhưng Gabriel Tan cho rằng tiền đạo này đang từng bước trở lại với hình ảnh quen thuộc, đồng thời mang đến cho đội tuyển Việt Nam một phương án tấn công đặc biệt.

Xuân Son toàn diện hơn

Gabriel Tan phân tích, một trong những tín hiệu tích cực nhất với đội tuyển Việt Nam là HLV Kim Sang-sik hiện không còn phải phụ thuộc hoàn toàn vào khả năng săn bàn của Xuân Son. Nguyễn Đình Bắc, dù thường xuyên thi đấu ở vị trí tiền vệ cánh, đã lập hat-trick trong chiến thắng 7-0 trước Timor Leste ở trận ra quân. Bên cạnh đó, Hoàng Hên và Tài Lộc cũng là những cầu thủ gốc Brazil đã nhập quốc tịch Việt Nam, giúp đội tuyển có thêm lựa chọn trên hàng công.

Gabriel Tan bình luận: “Chiều sâu đội hình được cải thiện đáng kể giúp HLV Kim Sang-sik có thể tạo ra những điều chỉnh mà không làm suy giảm sức mạnh của đội tuyển. Điển hình là trận gặp Indonesia. Xuân Son và đội trưởng Nguyễn Quang Hải đều không đá chính, nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn giành chiến thắng thuyết phục 3-0 ngay trên sân Pakansari. Xuân Son chỉ vào sân từ băng ghế dự bị nhưng vẫn kịp để lại dấu ấn bằng bàn thắng ấn định tỷ số. Tình huống tiền đạo này vượt qua Jordi Amat trước khi tăng tốc và dứt điểm hạ thủ môn Nadeo Argawinata cho thấy rõ những phẩm chất từng giúp anh trở thành chân sút đáng sợ nhất ASEAN Cup 2024”.

Gabriel Tan đánh giá, so với cách đây 2 năm, Xuân Son không chỉ ghi bàn mà còn cho thấy khả năng đóng góp vào lối chơi chung. Trước Timor Leste, anh phát huy rất tốt vai trò tiền đạo mục tiêu, tạo khoảng trống và giúp các đồng đội có thêm không gian tấn công. Ngay cả ở trận hòa 0-0 với Singapore, khi đội tuyển Việt Nam không thể ghi bàn, Xuân Son vẫn gây sức ép đáng kể lên hàng phòng ngự đối phương nhờ khả năng giữ bóng và phối hợp.

Chuyên gia Gabriel Tan đánh giá Xuân Son hiện nay đã thay đổi cách đá so với ASEAN Cup 2024 nhưng vẫn giữ được đẳng cấp. Ông tin rằng Xuân Son sẽ lại tỏa sáng trong màu áo đội tuyển Việt Nam ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Đội tuyển Việt Nam rộng cửa vào bán kết

Gabriel Tan nhận xét, chiến thắng 3-0 trước Indonesia giúp đội tuyển Việt Nam lấy lại vị thế sau trận hòa 0-0 với Singapore. Kết quả trên sân Pakansari đặc biệt có ý nghĩa khi Indonesia vốn luôn là đối thủ khó chịu với thầy trò HLV Kim Sang-sik. Hiện đội tuyển Việt Nam chỉ cần hòa Campuchia trên sân Mỹ Đình ở lượt trận cuối là chắc chắn giành quyền vào bán kết. Dù vậy, với lợi thế sân nhà cùng mục tiêu bảo vệ chức vô địch, thầy trò HLV Kim Sang-sik được kỳ vọng sẽ hướng đến một chiến thắng thuyết phục.

Gabriel Tan nhấn mạnh: “Đó cũng có thể là trận đấu Xuân Son tiếp tục được chờ đợi sẽ tỏa sáng. Và nếu Xuân Son tìm lại được phong độ cao nhất ở vòng bán kết và chung kết, đó có thể là “vũ khí” giúp đội tuyển Việt Nam tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vương ASEAN Cup 2026. Xuân Son là một cầu thủ đẳng cấp, đủ khả năng để lại tỏa sáng, đưa đội tuyển Việt Nam đến vinh quang một lần nữa”.

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