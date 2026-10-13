Hai mẫu máy từng âm thầm thay đổi tương lai iPhone

Kể từ khi ra mắt vào năm 2007, iPhone đã trải qua gần 20 năm phát triển với nhiều cải tiến đáng kể, biến chiếc smartphone của Apple thành một trong những thiết bị mạnh mẽ nhất trên thị trường.

iPhone X đã mở ra kỷ nguyên Face ID trên phần lớn iPhone hiện nay ẢNH: REUTERS

Mặc dù không phải thế hệ nào cũng mang đến những đột phá lớn, nhưng mỗi lần iPhone mới ra mắt đều mở ra những hướng đi mới cho các cải tiến tiếp theo. Trong số này, iPhone X được xem là có vai trò quan trọng trong chiến lược của Apple, còn iPhone 5c lại được xem như một "người hùng đã khuất".

iPhone X và iPhone 5c không phải là những mẫu iPhone tốt nhất hay tệ nhất trong lịch sử. Thay vào đó, chúng có tầm ảnh hưởng sâu rộng đến lộ trình phát triển của Apple.

Mở đường cho những chiếc iPhone ngày nay

Đầu tiên, iPhone X là chiếc iPhone đầu tiên sở hữu màn hình tràn viền OLED, loại bỏ cảm biến vân tay Touch ID và thay thế bằng công nghệ nhận diện khuôn mặt 3D (Face ID). Thiết kế của nó với viền siêu mỏng và cụm camera dọc đã tạo nên một tiêu chuẩn mới cho các mẫu iPhone sau này. Đặc biệt, mức giá 999 USD của iPhone X đã đánh dấu một bước ngoặt trong trải nghiệm smartphone cao cấp.

Kể từ khi ra mắt, iPhone X đã trở thành nền tảng cho mọi mẫu iPhone mới, với các cải tiến như phần notch được thu nhỏ và viền màn hình mỏng hơn. Face ID đã trở thành một tính năng quen thuộc và có thể sẽ được tích hợp vào các mẫu iPhone trong tương lai, mặc dù iPhone Duo đã quay trở lại Touch ID do trải nghiệm đặc biệt.

Apple gây chấn động thị trường điện thoại gập với iPhone Duo giá 1.999 USD

Sự ảnh hưởng của iPhone X không chỉ dừng lại ở Apple. Nhiều nhà sản xuất điện thoại Android đã nhanh chóng áp dụng thiết kế màn hình khuyết và công nghệ nhận diện khuôn mặt, mặc dù không phải công ty nào cũng thành công trong việc cạnh tranh với Apple. Họ đã phải mất thời gian để sao chép thiết kế viền siêu mỏng và một số đã chọn sử dụng cảm biến vân tay dưới màn hình thay vì phát triển hệ thống quét khuôn mặt 3D.

Trong khi đó, iPhone 5c đánh dấu sự ra đời của dòng iPhone giá rẻ, với chất lượng và hiệu năng cao cấp tương tự như các mẫu đắt tiền hơn. Mặc dù gặp nhiều chỉ trích khi so sánh với iPhone 5s ra mắt cùng thời điểm, iPhone 5c vẫn thu hút người dùng nhờ thiết kế trẻ trung và giá tốt hơn. Mặc dù Apple không tiếp tục sản xuất các mẫu iPhone "c" sau đó, nhưng iPhone 5c đã mở đường cho việc cung cấp nhiều lựa chọn giá thành cho người dùng, dẫn đến sự ra đời của nhiều mẫu iPhone giá rẻ hơn trong các năm tiếp theo.

Sự xuất hiện của iPhone 5c tạo cơ hội cho nhiều người tiếp cận "iPhone giá rẻ" ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH PCMAG

Mặc dù một số phiên bản iPhone gần đây chỉ có những nâng cấp tối thiểu, iPhone X vẫn nổi bật nhờ ảnh hưởng của nó đối với các đối thủ cạnh tranh, những công ty đã nhanh chóng áp dụng những thay đổi mà iPhone X mang lại.

Đối với tầm ảnh hưởng của iPhone 5c, sản phẩm này dường như mở đường cho những chiếc iPhone như XR, 11, SE và các mẫu mini sau này. Tất cả cho thấy, ngay cả khi không phải là một trong những mẫu iPhone xuất sắc nhất, iPhone X và iPhone 5c đã đóng vai trò quan trọng trong việc định hình tương lai của dòng sản phẩm này.