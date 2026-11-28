Cụ thể, máy bay thực hiện chuyến bay 638 của American Airlines đã va chạm vào cánh của chiếc thực hiện chuyến bay 2152 cùng hãng vào khoảng 17 giờ 10 ngày 27.11 (giờ Mỹ), khi cả hai máy bay đang xếp hàng chờ cất cánh tại sân bay Ronald Reagan Washington, theo Cục Hàng không liên bang Mỹ (FAA).

Một máy bay chở khách của Hãng hàng không American Airlines tại sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington ở Arlington thuộc bang Virginia (Mỹ) vào ngày 24.8.2025

Ảnh: AFP

American Airlines xác nhận rằng phần đầu cánh của cả hai chiếc Boeing 737-800 đã va chạm với nhau. Chuyến bay 638 dự kiến bay đến sân bay quốc tế Dallas Fort Worth (ở bang Texas), trong khi chuyến bay 2152 dự kiến đến sân bay quốc tế Chicago O'Hare (ở bang Illinois).

Sau va chạm, cả hai máy bay đã được đội ngũ cứu hỏa và cứu hộ của Cơ quan Quản lý sân bay Metropolitan Washington kiểm tra. Không có báo cáo về thương tích, và các quan chức sân bay cho hay sự việc không gây gián đoạn đến các chuyến bay khác tại sân bay này.

American Airlines thông báo hai máy bay đã tạm ngừng khai thác để đội ngũ bảo trì tiến hành kiểm tra. Hành khách trên cả hai chuyến bay dự kiến sẽ khởi hành lại vào khuya cùng ngày.

Trong một tuyên bố, American Airlines đã gửi lời xin lỗi đến những hành khách bị ảnh hưởng bởi sự chậm trễ này.

FAA cho hay đây mới chỉ là thông tin sơ bộ và cơ quan này sẽ tiến hành điều tra vụ việc. Giới chức chưa công bố nguyên nhân dẫn đến vụ va chạm, số lượng hành khách và phi hành đoàn trên mỗi chuyến bay, cũng như mức độ hư hại đối với phần đầu cánh của hai máy bay liên quan.