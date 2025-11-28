Hai miền Nam - Bắc và lời hẹn ở 'khúc ruột' thân thương

Câu chuyện 2 đội cứu trợ thiện nguyện ở 2 đầu Tổ quốc với lời hẹn hội ngộ ở miền Trung những ngày qua khiến dân mạng xúc động. Họ là ai và vì sao có cuộc hẹn đầy ý nghĩa này?

Tình Nam nghĩa Bắc

Sau hơn 5 tiếng kêu gọi sự ủng hộ của bạn bè, người quen và cả người lạ ở Thái Nguyên, nhóm cứu hộ cứu nạn hồ Ghềnh Chè đã gom được 3 tấn nhu yếu phẩm gồm áo phao, mì gói, nước suối… Đúng 0 giờ ngày 20.11, 7 người trong nhóm cùng hàng hóa và 2 chiếc thuyền lên xe tiến về Đắk Lắk. "Đến vùng bị ngập, nhóm hạ thuyền đi cứu trợ người dân luôn. Rồi chúng tôi tiếp tục đi thuyền đưa thực phẩm vào các khu vực bị cô lập", anh Nguyễn Đại Cương, đại diện nhóm, chia sẻ.

Hai nhóm gặp nhau ở rốn lũ Đắk Lắk ngày 22.11 ẢNH: NVCC

Trong 2 tháng qua, nhóm của anh Cương đã có 5 chuyến đi cứu trợ vùng lũ lụt, sức lực gần như cạn kiệt. Đắk Lắk là nơi xa nhất nhóm từng đến, quãng đường hơn 1.200 km, mất gần 24 tiếng di chuyển trong mưa to gió lớn.

Đêm đó, khi anh Đại Cương vừa đặt chân xuống vùng lũ thì nhóm của anh Lê Quốc Vinh ở Tây Ninh cũng xuất phát. Sau hơn 2 ngày kêu gọi bà con quê hương, anh Vinh gom được gần 20 tấn hàng thiết yếu, chất đầy một xe container.

Anh Quốc Vinh (bìa phải) và anh Đại Cương (thứ 2 từ phải sang) trao thêm tiền giúp đỡ gia đình có người qua đời ẢNH: NVCC

"Tình đồng bào thôi thúc chúng tôi phải đi", anh Vinh nói. Anh tâm sự cũng tương tự như anh Cương, 2 tháng qua anh đã đi cứu trợ nhiều nơi từ Huế, Thanh Hóa đến Bắc Ninh… Hai anh lần đầu gặp nhau khi anh Vinh đến tặng quà cho người dân Thái Nguyên trong đợt lũ hồi tháng 10. Anh Đại Cương chia sẻ khi đó anh rất cảm động trước hành trình dài từ Nam ra Bắc để góp sức hỗ trợ bà con Thái Nguyên của anh Vinh. Và trong lần gặp ngắn ngủi đó, 2 chàng trai hẹn nhau: "Nếu có lũ lụt, anh em mình lại gặp nhau nhé".

Luôn hướng về miền Trung

Anh Vinh xuất phát sau anh Cương 1 ngày, khi tình hình ngập lụt ở Đắk Lắk và Khánh Hòa càng trở nên nghiêm trọng. Đoàn của anh Vinh cùng nhiều đoàn xe khác bị kẹt lại ở chân đèo Cả hơn 1 ngày, không thể nhúc nhích.

Khi đó, nhóm của anh Đại Cương đã dùng thuyền để kịp thời tiếp tế lương thực, nhu yếu phẩm ở xã Hòa Thịnh (Đắk Lắk). Ngày 22.11, 2 nhóm mới gặp nhau ở rốn lũ. Quà cứu trợ của người dân Thái Nguyên vừa phát hết thì quà của bà con Tây Ninh lại được đưa lên thuyền trao tận tay đồng bào vùng bị cô lập.

Theo lời kể của hai anh, họ đi đến đâu cũng chứng kiến cảnh xác xơ, tan hoang do lũ lụt. Trâu bò, vốn được coi là cơ nghiệp của người nông dân, nổi lềnh bềnh theo dòng nước lũ. Những ngôi nhà cấp 4 đã cũ, lâu ngày không sửa sang, nay đổ sập, mái ngói vương vãi khắp mặt đất. Đồ đạc trong nhà phủ bùn đặc quánh. Những chàng trai vốn mạnh mẽ giờ không kìm được nước mắt, khi thấy bà con khóc nức nở bên cạnh quan tài của người thân.

Ngày 24.11, sau nhiều ngày miệt mài, nhóm anh Cương trở về Thái Nguyên, lòng nặng trĩu. Các chàng trai quê Tây Ninh vẫn tiếp tục chuyển nốt những phần quà cứu trợ cuối cùng. Nước rút, họ chất hàng lên xe bán tải, len lỏi vào tận những con đường làng ngoằn ngoèo nhỏ xíu. Đêm đến, cả nhóm treo võng, ngủ trong thùng xe container, cảm nhận cái lạnh thấu xương của miền Trung. Họ đã trải qua những ngày dài ăn uống qua loa, ngủ không đủ giấc, sức lực cũng gần cạn.

Quà cứu trợ của 2 nhóm kịp thời đến với bà con ở khu vực bị cô lập ẢNH: NVCC

Đến ngày 25.11, nhóm anh Vinh xuất phát về quê mang theo nhiều trăn trở. Anh viết vài dòng trên trang cá nhân: "Người dân nơi đây rất cần áo ấm, chăn mền, gạo và sữa cho trẻ em. Bà con Tây Ninh tiếp tục ủng hộ nhé. Em vẫn nhận hàng ở địa chỉ cũ 375 đường Điện Biên Phủ, P.Ninh Thạnh, tỉnh Tây Ninh".

"Chẳng biết dùng từ nào để diễn tả hết nỗi mất mát của bà con nơi đây. Món quà của chúng tôi chỉ có thể giúp được bà con vài hôm, chặng đường phía trước sẽ còn nhiều khó khăn", anh Vinh ngậm ngùi hẹn gặp lại người miền Trung với gạo, chăn mền và áo ấm.