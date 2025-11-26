Trắng đêm ở chùa, 3 giờ sáng xe cứu trợ nối đuôi rời bến hướng về miền Trung

Dù nằm trong một con hẻm nhỏ ở phường Bình Tân, chùa Dược Sư những ngày này lại trở thành điểm tập kết cứu trợ với dòng người ra vào không dứt. Từ sáng đến tối, xe máy, xe hơi và cả xe tải liên tục dừng trước cổng chùa để gửi hàng cứu trợ miền Trung.

Bầu không khí làm việc tại chùa luôn rộn rã tiếng cười và sự nhiệt tình của các thiện nguyện viên ẢNH: THÁI HÒA

Bên trong sân, các thùng mì, nước uống và nhu yếu phẩm được xếp thành từng dãy cao, trong khi nhóm thiện nguyện miệt mài phân loại quần áo và chăn mền. Không khí làm việc rộn rã, ấm áp, chuẩn bị cho những chuyến xe lăn bánh đến vùng lũ Đắk Lắk.

"Một gói mì hay một cây bút cũng quý"

Người đứng ra tổ chức và vận động quyên góp, anh Văn Phú Hùng (27 tuổi) cho biết địa điểm bắt đầu nhận đồ cứu trợ từ 3 ngày trước. Sau khi trở về từ chuyến đi miền Trung và chứng kiến hàng trăm căn nhà ở Phú Yên cũ bị sập nhà, tốc mái, anh lập tức kêu gọi hỗ trợ người dân tại vùng bị cô lập.

"Tối nay sẽ là chuyến xe đầu tiên ra Phú Yên cũ. Hai sư cô đã có mặt ngoài đó để nhận đồ cứu trợ và sẽ thuê xe bán tải vào tận các xóm sâu chưa ai tiếp cận được", anh Hùng chia sẻ.

Hàng cứu trợ được gửi đến chùa để chuyển cho bà con miền Trung ẢNH: THÁI HÒA

Ba ngày qua, lượng hàng gom được đã gần 10 tấn gồm mì gói, gạo, nước suối, bánh kẹo, quần áo và các đồ dùng thiết yếu. Những vật phẩm đóng thùng sẽ được giữ nguyên, còn đồ lẻ sẽ được tình nguyện viên chia thành từng bọc quà "để chia cho bà con ăn đỡ ngán".

Nhóm cho biết hiện vẫn cần thêm gạo, sữa, đồ hộp, quần áo - đặc biệt là mền và áo ấm, những vật dụng bà con vùng lũ thiếu nhất sau khi nước cuốn trôi hết đồ đạc. Anh Hùng chia sẻ, dù phần quà lớn hay nhỏ, anh đều trân trọng như nhau: "Có chị đẩy xe trứng tới, chúng tôi tưởng chị bán, ai ngờ gửi thùng mì với nước rồi đi, không để lại tên. Có bạn mang một bịch đồ nhỏ, ngại quá nên lặng lẽ về. Nhưng một gói mì hay một cây bút cũng quý cả, chúng tôi nhận hết".

Chị Trương Thị Tươi (33 tuổi) mang đến gạo, sữa và khăn sạch. "Của mình không nhiều nhưng là chút tấm lòng. Ngoài đó người ta thiếu đủ thứ, có tiền cũng chưa chắc mua được", chị chia sẻ.

Còn chị Đàm Ngọc Mỹ (36 tuổi, ở Hóc Môn) nói rằng mỗi lần thấy cảnh bà con vùng lũ chìm trong nước là "đau lòng lắm", nên chị đã chuẩn bị mì, sữa và đồ hộp để góp thêm chút "của ít lòng nhiều".

Những chuyến xe nghĩa tình lúc nửa đêm

Với mong muốn hỗ trợ bà con vùng lũ, chùa Ưu Đàm (phường Hiệp Bình) trở thành một trong những điểm tập kết hàng cứu trợ. Từ ngày 20.11 đến nay, chùa đã tiếp nhận hàng trăm tấn nhu yếu phẩm. Chùa sẽ nhận hàng cứu trợ cho đến hết ngày 30.11.

Từ khoảng 8 giờ cho đến tối, xe máy và ô tô liên tục dừng trước cổng chùa chở theo những thùng mì, thùng sữa, bao gạo, băng vệ sinh và nhiều nhu yếu phẩm khác. Hàng hóa được các tình nguyện viên phân loại và xếp ngay ngắn thành từng dãy cao. Mỗi khi có xe tải đến, dòng người lại tiếp tục nối đuôi nhau để chuyền từng thùng mì, thùng nước lên xe.

Các tình nguyện viên có mặt tại chùa Ưu Đàm để hỗ trợ phân loại, vận chuyển hàng hóa ẢNH: THANH MAI

Các tình nguyện viên là học sinh, sinh viên và người đi làm dành thời gian rảnh đến hỗ trợ. Nhiều bạn sau khi gửi nhu yếu phẩm còn quyết định ở lại chùa để chuẩn bị, đóng gói hàng hóa.

Chị Nguyễn Phương Trâm (19 tuổi, ở phường Bình Lợi Trung) cho biết bản thân cùng bạn bè đã mang đến các thùng sữa, mì, xúc xích, bánh ngọt… để gửi tặng người dân. "Bà con vùng lũ miền Trung hiện tại rất khổ. Tụi mình không có nhiều tiền nên mới cùng nhau góp lại, với mong muốn có thể giúp đỡ mọi người một tay", chị Trâm nói.

Chị Huỳnh Thị Phương (25 tuổi, ở phường Bình Thạnh) làm tình nguyện viên tại chùa Ưu Đàm từ ngày 21.11. Sau giờ tan làm vào buổi chiều, chị Phương dành thời gian đến hỗ trợ phân loại và đóng gói hàng cứu trợ.

Các tình nguyện viên có mặt tại chùa Ưu Đàm để hỗ trợ phân loại, vận chuyển hàng cứu trợ ẢNH: THANH MAI

"Sau khi xe tải xuất phát lúc 2 - 3 giờ sáng xong, tôi mới về nhà và tiếp tục đi làm vào buổi sáng. Mỗi lần xem đến các hình ảnh của người dân miền Trung là tôi rất thương, đến nỗi không dám xem lại. Vì vậy, tôi nghĩ cái mệt này cũng không hề bằng nỗi khổ mà bà con đang chịu", chị Phương bày tỏ.

Đại diện chùa Ưu Đàm, sư cô Nhất Niệm cho biết, hiện tại sư cô trụ trì - sư cô Quảng Hiếu đang ở Phú Yên cũ. Sư cô trụ trì cũng dặn dò những người ở lại chùa tiếp tục nhận hàng cứu trợ, đóng gói và gửi đến vùng lũ. "Sư cô Quảng Hiếu là một người rất tâm huyết, vào ngày 21.11 sư cô đã lên đường về miền Trung để trao quà tận tay bà con vùng lũ", sư cô Nhất Niệm chia sẻ.

Người dân mang hàng cứu trợ đến rất nhiều nên ngày nào tình nguyện viên cũng nhận hàng từ 8 giờ đến gần 12 giờ đêm. "Có những hôm các bạn bốc hàng đến 2 - 3 giờ sáng để các xe chạy xuyên đêm. Các bạn tình nguyện viên rất nhiệt tình, không ngại thức đêm để chuẩn bị hàng hóa và mong từng chai nước, hộp sữa, cái bánh có thể nhanh đến tay bà con hơn", sư cô nói thêm.

Tài xế Giáp Thanh Tịnh (33 tuổi, ở phường Tăng Nhơn Phú) cho biết, đến hiện tại đã có hơn 13 chuyến xe cứu trợ xuất phát từ chùa Ưu Đàm, điểm đến bao gồm các tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk (Phú Yên cũ), Gia Lai (Bình Định cũ), Lâm Đồng…

"Nhìn thấy hình ảnh bà con miền Trung đang rất khó khăn khiến tôi cảm thấy thương lắm. Vì vậy, ngày nào anh em tài xế cũng chạy liên tục, có chuyến chạy lúc 2 giờ rưỡi sáng. Tiền xăng cũng do nhóm chúng tôi tự chi trả, chỉ mong hàng hóa nhanh nhanh gửi đến người dân. Đến nay, khoảng 140 tấn hàng hóa đã được gửi đến bà con vùng lũ", anh Tịnh chia sẻ.