Lương chưa về, thiệp cưới đã đến dồn dập

Mẫn Văn Nhuận (25 tuổi, ngụ xã Trung Yên, Bắc Ninh) cho biết trong tháng 11, anh đã nhận được 9 thiệp mời cưới. Riêng hôm nay (28.11) và ngày mai, mỗi ngày anh đều phải dự 2 đám cưới liên tiếp.

Một bài đăng với nội dung "ngày toàn dân đi ăn cưới" thu hút hàng nghìn lượt tương tác ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Nếu đám cưới diễn ra vào ngày nghỉ, Nhuận thường ưu tiên đến dự tiệc ở địa điểm xa nhà trước, sau đó tranh thủ về đám gần hơn. Với những ngày phải đi làm, việc tan ca lúc 17 giờ khiến lịch trình càng trở nên gấp gáp. Có những đám cưới không thể đến dự trực tiếp, Nhuận đành gửi thiệp mừng thay lời chúc.

Không chỉ đau đầu vì thời gian, tiền mừng cưới cũng là khoản khiến Nhuận phải cân đối. “Những đám cưới sát nhau, lại vào cuối tháng thì việc ‘cháy túi’ khó tránh khỏi. Có lúc gọi điện vay bạn bè nhưng bạn cũng đang trong hoàn cảnh tương tự, thế là lại cùng nhau cười trừ rồi gọi người khác”, Nhuận kể.

Vào mùa cưới, không ít người phải chia lịch đi ăn cưới như chạy show ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Thông thường, mỗi tháng Nhuận dự trù khoản tiền mừng cho khoảng 2 đám cưới. Khi thiệp mời đến nhiều hơn dự kiến, anh phải cắt giảm chi tiêu cá nhân, thậm chí vay trước rồi chờ đến ngày nhận lương để bù vào.

Cũng rơi vào cảnh nhận thiệp cưới liên tục, Đặng Nguyên Thục Hiền (27 tuổi, ngụ phường Ninh Hòa, Khánh Hòa) cho biết trong tháng 11 đã nhận được 4 thiệp mời từ bạn bè. Hiền nói đùa rằng chỉ mong từ nay đến cuối năm sẽ không nhận thêm thiệp cưới nào nữa.

Trong tháng 11 Hiền nhận được 4 thiệp mời cưới ẢNH: HIỀN CUNG CẤP

Hiền kể từng tính toán số tiền còn lại trong tài khoản để đủ trang trải sinh hoạt đến kỳ lương tiếp theo. Thế nhưng, một tấm thiệp cưới bất ngờ xuất hiện khiến mọi khoản chi tiêu phải tính toán lại.

“Đa số bạn bè ở xa nên đám cưới cũng là dịp để cả hội gặp nhau. Ngoài tiền mừng, mình còn phải chuẩn bị tiền quần áo, đi lại, ăn uống, tiệc tùng cùng bạn bè nên chi phí mỗi lần đi cưới khá cao”, Hiền chia sẻ.

Còn Nguyễn Văn Lượng (26 tuổi, làm việc tại đường Trường Sơn, P.Tân Sơn Hòa, TP.HCM), cho biết thời điểm này lướt mạng xã hội dễ dàng bắt gặp hình ảnh đám cưới, đám hỏi; cuối tuần ra đường cũng thấy nhiều nhà dựng rạp cưới. Riêng trong tháng 11, Lượng đã nhận 3 thiệp mời đám cưới. Sang đầu tháng 1.2027, hai người bạn của Lượng cũng dự định tổ chức hôn lễ. “Cuối năm không chỉ chạy deadline công việc mà còn chạy show ăn cưới nữa”, Lượng hài hước chia sẻ.

"Chạy show" mùa cưới thu nhập lên đến 30 - 40 triệu đồng/tháng

Không chỉ khách mời tất bật “chạy show”, những người làm dịch vụ cưới cũng bước vào giai đoạn bận rộn nhất trong năm. Đỗ Đại Phi Long (23 tuổi, thợ quay phim cưới, ngụ xã Mỹ Hạnh, Tây Ninh) cho biết đã có hơn 5 năm làm nghề. Vào tháng 11 và 12, trung bình mỗi tháng Long nhận khoảng 20 show quay phim cưới. Những ngày cao điểm cuối tuần, anh có thể chạy 2 show vào buổi sáng và tối.

Theo Long, vào cao điểm mùa cưới, nhiều cặp đôi thường đặt lịch quay phim trước 3–4 tháng. Khi lịch đã kín, dù khách liên hệ rất muốn thuê, anh vẫn phải từ chối vì không thể nhận thêm để đảm bảo chất lượng công việc.

Vào mùa cao điểm, Long "chạy show" liên tục ẢNH: LONG CUNG CẤP

Vào những ngày cao điểm, Long cho biết gặp khá nhiều tình huống “dở khóc dở cười”. “Nhiều cô dâu, chú rể không chỉ hỏi mình về quay phim mà còn nhờ giới thiệu người làm rạp, trang trí bóng, cung cấp các dịch vụ khác cho tiệc cưới. Anh em trong nghề đôi khi còn đùa với nhau rằng, vào những ngày cao điểm, tìm được thợ chụp hình, quay phim nhận lịch đã là may mắn rồi, chứ chưa dám đòi hỏi người thợ đó phải chụp xuất sắc nữa”, Long vui vẻ kể.

Mùa cưới cũng mang lại nguồn thu nhập tốt hơn cho người làm nghề. Theo Long, với những người quay phim chuyên nghiệp, thu nhập 30–40 triệu đồng/tháng trong giai đoạn cao điểm là bình thường. Tuy nhiên, khoản thu này đi kèm áp lực về thời gian, sức khỏe và yêu cầu bảo đảm chất lượng sản phẩm cho khách hàng.

Long cũng cho biết dù nhu cầu tăng cao, anh và nhiều đồng nghiệp vẫn cố gắng giữ mức giá dịch vụ ổn định, không lợi dụng tình trạng khan hiếm lịch để tăng giá.