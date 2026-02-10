Làm mẫu livestream bán hàng chạy show dịp cận tết, thu nhập tăng gấp đôi

Thu nhập tăng gấp đôi ngày thường

Trần Thị Mai Thi (23 tuổi, ngụ TP.HCM) đã có 2 năm làm mẫu livestream bán hàng. Nếu như ngày thường, công việc của Thi diễn ra theo một lịch trình khá ổn định, thì mỗi khi tết đến gần là những chuỗi ngày thiếu ngủ vì lịch trình bận rộn.

Nhiều bạn trẻ làm công việc livestream bán hàng tất bật “chạy show” dịp cận tết ẢNH: K.D

"Bình thường mỗi ngày mình livestream khoảng 6 - 8 tiếng, chia làm vài ca, mỗi ca 2 tiếng. Nhưng vào những ngày giảm giá lớn cận tết, có ngày mình phải làm tới 12 - 15 tiếng, có hôm

2 giờ sáng mới về tới nhà", Thi chia sẻ. Cô cho biết mình livestream bán hàng cho nhiều ngành hàng khác nhau, từ mẹ và bé, gia dụng, làm đẹp đến thời trang... Cũng chính vì vậy, khi nhu cầu mua sắm cuối năm tăng cao, lịch làm việc của Thi dày lên trông thấy.

Sự khác biệt rõ nhất giữa ngày thường và dịp cận tết, theo Thi, không chỉ nằm ở số giờ lên sóng, mà còn ở không khí của mỗi phiên bán hàng. "Ngày thường, không khí livestream tương đối đều đều, khách vào xem và mua sắm theo nhu cầu; còn cận tết thì rất náo nức, vui tươi và nhiều màu sắc hơn. Sắc đỏ, sắc vàng, rồi bao bì tết, đồ ăn, quà biếu… xuất hiện liên tục, khách mua sắm cũng đông hơn hẳn nên không khí lúc nào cũng sôi nổi", Thi kể.

Để phù hợp với không khí ấy, Thi cũng đầu tư hơn cho hình ảnh của mình, từ trang phục, phụ kiện đến cách trang điểm đều được chuẩn bị kỹ lưỡng hơn. Có những phiên livestream, cô chọn mặc áo dài để tạo không khí giúp phiên bán hàng sinh động hơn.

Đi cùng với nhịp làm việc tăng cao là áp lực giữ sức khỏe. Thi cho biết thu nhập và cường độ công việc luôn tỷ lệ thuận với nhau. Mỗi dự án, mỗi phiên bán hàng có mức thù lao khác nhau, nhưng điểm chung là càng làm nhiều thì càng phải đánh đổi thời gian nghỉ ngơi. "Mùa này mình ngủ ít hơn bình thường. Mình phải tranh thủ tập thể dục để có năng lượng làm việc, ăn uống đủ bữa để không bị đuối sức", Thi nói.

Thi cho biết cận tết là thời điểm cô nàng có thu nhập tốt nhất trong năm ẢNH: NVCC

Dù không thể tiết lộ cụ thể tiền công cho từng phiên livestream, nhưng Thi cho biết thu nhập trong tháng cận tết gấp đôi bình thường, có thể đạt hơn 30 triệu đồng, cũng là mức cao nhất trong năm mà cô có được từ công việc này.

Câu chuyện của Thi không phải là trường hợp cá biệt. Trong những ngày cuối năm, nhiều bạn trẻ làm công việc livestream bán hàng đều bước vào giai đoạn "chạy hết công suất".

Livestream bán hàng đến 1 giờ sáng

Cũng tất bật với các phiên livestream dịp cận tết, Lê Vũ Khánh Duy (27 tuổi, ngụ TP.HCM) cho biết đang làm mẫu livestream cho nhiều mặt hàng như va li, giày dép, ví da, đồ điện tử. "Cận tết, nhu cầu mua sắm tăng cao, đơn hàng ngày nào cũng trong tình trạng quá tải. Vì mình còn làm nhiều công việc khác như MC, diễn viên lồng tiếng chứ không chỉ riêng livestream bán hàng. Do đó, hiện tại mỗi ngày mình lên sóng khoảng 2 - 3 ca, mỗi ca trung bình 2 - 3 tiếng; có nhiều ngày livestream đến 1 giờ sáng mới xong", Duy nói.

Theo Duy, nếu như ngày thường, nhịp bán hàng còn có lúc chậm, thì dịp này khách vào xem để mua hàng liên tục, câu hỏi dồn dập, người bán cũng phải tăng tốc theo. Sự tăng tốc ấy kéo theo không ít áp lực. Duy cho biết cuối năm, đơn hàng tăng mạnh đồng nghĩa với việc khâu xử lý và giao hàng cũng chịu nhiều sức ép hơn.

"Ai cũng muốn nhận hàng nhanh, sớm để kịp dùng hoặc biếu tết. Nhưng thực tế, đơn vị vận chuyển cũng quá tải, số lượng người giao hàng không đáp ứng đủ. Vì vậy đôi khi sẽ xảy ra những thiếu sót như thiếu quà tặng, giao nhầm, sót đơn, sai màu, sai số lượng… Đây là những chuyện dễ gặp hơn so với ngày thường", Duy chia sẻ.

Duy gắn bó với công việc livestream bán hàng được 2 năm nay ẢNH: NVCC

Không chỉ áp lực về đơn hàng, theo Duy, không khí của các buổi livestream cận tết cũng khác hẳn. Nếu ngày thường, việc livestream bán hàng có thể diễn ra trong không gian khá đơn giản, thì dịp này hầu như nhãn hàng nào cũng trang trí phông nền, bối cảnh mang màu sắc tết. "Không khí lúc nào cũng vui tươi, tấp nập. Việc trang trí vừa tạo không khí, vừa giúp phiên bán hàng gần gũi hơn với những người đang chuẩn bị sắm sửa cho gia đình", Duy nói.

Theo Duy, tùy từng nơi làm việc mà cách tính thù lao sẽ khác nhau; có nơi trả lương cố định theo buổi, có nơi tính thêm phần trăm trên đơn hàng. Dịp tết, thu nhập của Duy thường tăng từ 20 - 30% so với những tháng bình thường. Riêng công việc livestream trong mùa cao điểm cuối năm, Duy cho biết nếu làm đều đặn có thể bỏ túi khoảng hơn 20 triệu đồng, chưa kể các công việc khác như dẫn chương trình hay thu âm lồng tiếng.

Còn Phạm Thị Thùy Linh (23 tuổi), cựu sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, hiện đang livestream cho ngành hàng ví và phụ kiện da. Với Linh, cận tết đồng nghĩa với việc lịch làm việc phải "tăng ca", đặc biệt vào những ngày có chương trình giảm giá lớn.

"Áp lực lớn nhất khi livestream dịp cuối năm là khách rất đông. Mình phải tư vấn nhanh, gọn nhưng vẫn phải đủ thông tin để khách chọn đúng sản phẩm phù hợp với nhu cầu. Không khí mỗi buổi livestream dồn dập hơn hẳn, vì số lượng khách có thể đông gấp đôi ngày thường", Linh nói. Sau mỗi buổi phát trực tiếp, cô nhận 1% hoa hồng trên doanh số, cộng với phần thu nhập cố định trong tháng.