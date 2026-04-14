Hai nghị sĩ Mỹ từ chức trong bê bối rúng động Hạ viện

Hạ nghị sĩ đảng Dân chủ Eric Swalwell, sau khi từ bỏ ý định tranh cử chức thống đốc California, đã tuyên bố từ chức khỏi Hạ viện Mỹ vào ngày 13.4 vì nhiều phụ nữ cáo buộc ông tấn công tình dục hoặc có hành vi sai trái, theo AFP.

Vài giờ sau, hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa Tony Gonzales từ bang Texas tuyên bố kế hoạch từ chức trong một bài đăng trên X, giữa lúc áp lực ngày càng tăng sau khi ông thừa nhận có quan hệ tình ái với một cựu trợ lý, người sau đó đã tự tử. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson và các lãnh đạo đảng Cộng hòa khác đã kêu gọi ông Gonzales không tái tranh cử.

Ngoài ra, các nhà lập pháp vẫn đang tập trung vào các vụ bê bối riêng biệt liên quan 2 hạ nghị sĩ khác từ bang Florida, gồm đảng viên Dân chủ Sheila Cherfilus-McCormick và đảng viên Cộng hòa Cory Mills.

Bà Cherfilus-McCormick đang phải đối mặt với phiên điều trần về các biện pháp kỷ luật sau khi một tiểu ban của Ủy ban Đạo đức Hạ viện phát hiện bà đã vi phạm 25 quy định liên quan đến tài chính trong quá trình tranh cử và các hành vi liên quan.

Bà cũng sẽ phải ra tòa với cáo buộc hình sự liên bang vào năm sau. Bà Cherfilus-McCormick đã phủ nhận mọi hành vi sai trái và tuyên bố không phạm tội trong vụ án hình sự của mình.

Trong khi đó, ông Mills đang bị điều tra về các cáo buộc từ hành vi sai trái tình dục và bạo lực gia đình đến vi phạm tài chính tranh cử và quà tặng, tất cả đều bị ông phủ nhận.

"Quốc hội không nên dung thứ cho những đại diện lạm dụng nhân viên, phản bội lòng tin công chúng vì lợi ích cá nhân và nói chung là vi phạm lời thề nhậm chức", hạ nghị sĩ đảng Dân chủ Nydia Velazquez đăng tải trên mạng xã hội, kêu gọi cả 4 người nói trên từ chức và nói thêm "nếu họ từ chối, họ nên bị trục xuất".

Việc phế truất ghế hạ nghị sĩ cần được 2/3 thành viên Hạ viện thông qua. Hạ viện chỉ sử dụng biện pháp trừng phạt này trong những trường hợp nghiêm trọng nhất. Trong lịch sử 237 năm hoạt động của cơ quan, mới chỉ có 6 nghị sĩ bị mất ghế vì hình thức này.

Hiện tại, đảng Cộng hòa đang duy trì thế đa số hẹp tại Hạ viện Mỹ với 218 ghế (gồm một nghị sĩ độc lập nhưng hoạt động chung với đảng này) trong khi đảng Dân chủ có 214 ghế, cùng 3 ghế trống, theo trang Govtrack.us. Những ghế trống sẽ được lấp đầy thông qua các cuộc bầu cử đặc biệt và thời điểm tổ chức sẽ phụ thuộc vào các thống đốc bang.