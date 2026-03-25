Hãng Delta ngừng dịch vụ đặc biệt cho phía nghị sĩ Mỹ tại các sân bay

Máy bay của Delta Air Lines ở phi trường Washington Reagan tại Arlington (Virginia)hôm 24.3

Số nhân viên thuộc Cơ quan An ninh Vận tải (TSA), lực lượng đảm bảo an ninh sân bay tại Mỹ, nghỉ làm đã tăng vọt trong lúc Bộ An ninh Nội địa (DHS), cơ quan mẹ của TSA và ICE (Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan) vẫn chưa được nối lại ngân sách hoạt động.

Trước tình trạng trên, Hãng Delta Air Lines hôm 24.3 cho biết sẽ tạm thời "ngừng các dịch đặc biệt" cho các nghị sĩ Mỹ vì thiếu nhân viên.

Thông thường, các dịch vụ này có thể bao gồm hỗ trợ hộ tống tại sân bay cho quan chức chính phủ hoặc dịch vụ hỗ trợ đặc biệt "Red Coat". Đây là đội ngũ nhân viên mặc áo đỏ, chuyên xử lý các tình huống khẩn cấp tại các sân bay.

Khi Delta rút lại dịch vụ này, các nghị sĩ mua vé của hãng sẽ phải đối mặt với những bất tiện giống như các hành khách khác.

"Do việc chính phủ đóng cửa kéo dài đã gây ảnh hưởng cho nguồn lực, Delta sẽ tạm thời ngừng cung cấp các dịch vụ dành riêng cho các thành viên Quốc hội bay cùng hãng", Đài CBS News hôm 24.3 dẫn thông báo từ Delta.

Một số nghị sĩ vẫn sẽ có thể tiếp tục hưởng các đãi ngộ của Delta, phụ thuộc vào hạng thành viên SkyMiles của họ, nhưng không phải do vị trí tại Điện Capitol.

Theo CBS News, các hành khách xếp hàng dài chờ kiểm tra an ninh tại sân bay liên lục địa George Bush ở Houston (Texas) than phiền về việc thiếu nước uống và các nhu yếu phẩm khác như điều hòa không khí trong lúc chờ đợi, đồng thời bày tỏ lo ngại về khả năng ứng phó với các tình huống khẩn cấp.

Thượng viện Mỹ đang tiến gần tới một thỏa thuận nhằm cấp ngân sách cho phần lớn DHS và chấm dứt tình trạng đóng cửa kéo dài 6 tuần qua. Một nhóm thượng nghị sĩ Cộng hòa đã gặp Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng tối 23.3 và kết quả thu được khá lạc quan.

Họ đã gửi cho phe Dân chủ đề xuất chính thức nhằm giải quyết tình trạng bế tắc ngân sách trong tuần này. Chưa có phản hồi từ đảng Dân chủ về đề xuất trên.