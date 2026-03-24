Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Đặc vụ ICE chi viện cho sân bay Mỹ

Vi Trân
24/03/2026 05:35 GMT+7

Các đặc vụ Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) đã được triển khai đến nhiều sân bay Mỹ để hỗ trợ trong bối cảnh nhiều nhân viên an ninh sân bay nghỉ việc do không được trả lương.

Reuters hôm qua đưa tin số lượng nhân viên của Cơ quan An ninh vận tải (TSA) thuộc Bộ An ninh Nội địa (DHS) vắng mặt trong cuối tuần qua đã lên mức kỷ lục từ khi DHS không được cấp ngân sách vào ngày 13.2.

Đảng Dân chủ cản trở quốc hội thông qua ngân sách hoạt động cho DHS nhằm yêu cầu cơ quan này thay đổi sau những chiến dịch truy bắt người nhập cư gây tranh cãi của ICE. Các nhân viên TSA được xem là bộ phận thiết yếu nên vẫn phải đi làm và đã không được nhận lương trong 5 tuần qua. Nhiều người cáo bệnh để xin nghỉ làm hoặc vắng mặt mà không xin phép, dẫn đến tình trạng tắc nghẽn tại các sân bay khi hành khách xếp hàng dài chờ đợi đến lượt kiểm tra an ninh.

Đặc vụ ICE hỗ trợ sân bay Mỹ trong khủng hoảng an ninh 2026 - Ảnh 1.

Hành khách xếp hàng trước quầy TSA tại sân bay quốc tế John F.Kennedy ở New York ngày 22.3

Ảnh: AP

Theo Reuters, các đặc vụ ICE có thể hiện diện tại 14 sân bay. Nhiệm vụ của họ được cho là kiểm tra hàng đợi hoặc giấy tờ tùy thân trước khi hành khách vào khu vực soi chiếu thay vì trực tiếp làm công việc của nhân viên TSA, điều mà họ không được đào tạo. Tổng thống Donald Trump nói rằng đặc vụ ICE sẽ hỗ trợ các sân bay đến khi nào còn cần. Mặt khác, ông kêu gọi đảng Cộng hòa không nên đồng ý thỏa thuận về ngân sách cho DHS trừ khi đảng Dân chủ thông qua dự luật SAVE America, quy định người đăng ký bỏ phiếu phải chứng minh có quốc tịch Mỹ. Trước đó, ông đe dọa sẽ không ký ban hành dự luật nào khác nếu quốc hội không thông qua dự luật này.

sân bay Mỹ new york Đảng dân chủ Di trú Hải quan
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận