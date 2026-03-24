Đặc vụ ICE chi viện cho sân bay Mỹ

Reuters hôm qua đưa tin số lượng nhân viên của Cơ quan An ninh vận tải (TSA) thuộc Bộ An ninh Nội địa (DHS) vắng mặt trong cuối tuần qua đã lên mức kỷ lục từ khi DHS không được cấp ngân sách vào ngày 13.2.

Đảng Dân chủ cản trở quốc hội thông qua ngân sách hoạt động cho DHS nhằm yêu cầu cơ quan này thay đổi sau những chiến dịch truy bắt người nhập cư gây tranh cãi của ICE. Các nhân viên TSA được xem là bộ phận thiết yếu nên vẫn phải đi làm và đã không được nhận lương trong 5 tuần qua. Nhiều người cáo bệnh để xin nghỉ làm hoặc vắng mặt mà không xin phép, dẫn đến tình trạng tắc nghẽn tại các sân bay khi hành khách xếp hàng dài chờ đợi đến lượt kiểm tra an ninh.

Hành khách xếp hàng trước quầy TSA tại sân bay quốc tế John F.Kennedy ở New York ngày 22.3 Ảnh: AP

Theo Reuters, các đặc vụ ICE có thể hiện diện tại 14 sân bay. Nhiệm vụ của họ được cho là kiểm tra hàng đợi hoặc giấy tờ tùy thân trước khi hành khách vào khu vực soi chiếu thay vì trực tiếp làm công việc của nhân viên TSA, điều mà họ không được đào tạo. Tổng thống Donald Trump nói rằng đặc vụ ICE sẽ hỗ trợ các sân bay đến khi nào còn cần. Mặt khác, ông kêu gọi đảng Cộng hòa không nên đồng ý thỏa thuận về ngân sách cho DHS trừ khi đảng Dân chủ thông qua dự luật SAVE America, quy định người đăng ký bỏ phiếu phải chứng minh có quốc tịch Mỹ. Trước đó, ông đe dọa sẽ không ký ban hành dự luật nào khác nếu quốc hội không thông qua dự luật này.