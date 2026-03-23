Nhân viên an ninh nghỉ hàng loạt, nhiều sân bay Mỹ quá tải

Reuters ngày 23.3 đưa tin số lượng nhân viên an ninh của Cơ quan An ninh vận tải (TSA) thuộc Bộ An ninh Nội địa (DHS) vắng mặt trong cuối tuần qua đã lên mức cao nhất từ khi chính phủ đóng cửa một phần vào 5 tuần trước.

Đảng Dân chủ đã cản trở quốc hội thông qua ngân sách hoạt động cho DHS nhằm yêu cầu cơ quan này thay đổi sau những chiến dịch truy bắt người nhập cư gây tranh cãi.

Các nhân viên TSA được xem là bộ phận thiết yếu nên vẫn phải đi làm trong thời gian chính phủ đóng cửa và sẽ không được trả lương chừng nào quốc hội chưa thông qua ngân sách cho DHS.

Theo DHS, tại các sân bay lớn ở Houston, New York và Atlanta, hơn 1/3 nhân viên TSA đã cáo bệnh để xin nghỉ làm hoặc vắng mặt mà không xin phép. Điều này gây ra tình trạng tắc nghẽn tại các sân bay khi hành khách xếp hàng dài chờ đợi đến lượt kiểm tra an ninh.

DHS ngày 22.3 cho biết hơn 9% nhân viên DHS đã vắng mặt trong 7 ngày qua. Nhiều nhân viên không được trả lương để chi tiêu nên buộc phải cáo bệnh để nghỉ làm. Hàng trăm nhân viên bị buộc phải làm không lương đã quyết định nghỉ việc luôn. Hôm 18.3, quyền Phó giám đốc TSA Adam Stahl cảnh báo nếu tỷ lệ nhân viên nghỉ việc quá cao, cơ quan có thể buộc phải đóng cửa một số sân bay.

Theo chỉ đạo của Tổng thống Donald Trump, hàng trăm đặc vụ của Cơ quan Thực thi di trú và hải quan (ICE) sẽ được triển khai đến các sân bay trong ngày 23.3. Ông Trump gây tranh cãi khi viết trên mạng xã hội rằng ngoài việc hỗ trợ thay thế các nhân viên TSA xử lý hoạt động sân bay, các đặc vụ ICE có thể bắt giữ ngay lập tức những người nhập cư trái phép.

Ông Tom Homan, quan chức phụ trách chính sách biên giới của Nhà Trắng và là người được ông Trump giao trực tiếp xử lý cuộc khủng hoảng lần này, lại nói rằng các đặc vụ ICE sẽ không trực tiếp làm những công việc như soi chiếu hành lý vì họ không được đào tạo việc đó.

Trong khi đó, Thị trưởng thành phố Atlanta Andre Dickens cho biết các đặc vụ ICE chuẩn bị đến sân bay Hartsfield-Jackson tại thành phố sẽ hỗ trợ TSA kiểm soát đám đông, quản lý các hàng chờ an ninh tại nhà ga nội địa và không dự định thực hiện hoạt động thực thi di trú.

Trong diễn biến mới nhất liên quan bế tắc ngân sách, Tổng thống Trump tuyên bố sẽ không có thỏa thuận nào về việc bổ sung ngân sách cho DHS trừ khi đảng Dân chủ ủng hộ dự luật Đạo luật SAVE America. Dự luật này yêu cầu người dân phải chứng minh là công dân Mỹ mới được đăng ký làm cử tri.